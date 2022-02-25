Англия: Кубок 2021-2022
Позже
Стадион: Weston Homes Stadium
Бомбардиры внутри турнира
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мумба Бали
|1
|0.5
|Шмодикс Сэмми
|1
|0.5
|Уорд Джо
|1
|0.5
|Джонс Рики-Джейд
|1
|0.5
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|2 (1)
|1
|Гюндоган Илкай
|2
|1
|Стоунс Джон
|1
|0.5
|Силва Бернарду
|1
|0.5
|Жезус Габриэль
|1
|0.5
|Палмер Коул
|1
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
Карточки
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томпсон Натан
|1
|0
|Норберн Оливер
|1
|0
|Кларк-Харрис Джонсон
|1
|0
|Фухс Жандо
|1
|0
|Джонс Рики-Джейд
|1
|0
|Эдвардс Ронни
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уокер Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Питерборо Юнайтед - Халл Сити 0:3 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Дерби - Питерборо Юнайтед 1:0 Питерборо Юнайтед - Рединг 0:0
Питерборо Юнайтед - Престон Норт Энд 0:1 Кардифф Сити - Питерборо Юнайтед 4:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:0 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Питерборо Юнайтед 2:2 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 3:0 Питерборо Юнайтед - Ковентри 1:4 Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 2:1 Блэкпул - Питерборо Юнайтед 3:1 Питерборо Юнайтед - Миллуолл 2:1 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Барнсли 0:0 Блэкберн - Питерборо Юнайтед 4:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити
Исход игры
Питерборо Юнайтед
0% (0)
Ничья
0% (0)
Манчестер Сити
100% (38)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
42.11% (16)
Нет
57.89% (22)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
26.3% (10)
0:3 Манчестер Сити
23.7% (9)
1:3 Манчестер Сити
23.7% (9)
1:2 Манчестер Сити
7.9% (3)
0:4 Манчестер Сити
5.3% (2)
1:4 Манчестер Сити
5.3% (2)
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