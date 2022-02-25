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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Питерборо Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
Прогнозы 38
Питерборо Юнайтед 0% (0)
X 0% (0)
Манчестер Сити 100% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Питерборо Юнайтед
Ничья
Манчестер Сити
24.50
8.33
1.14
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Питерборо Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мумба Бали 1 0.5
Шмодикс Сэмми 1 0.5
Уорд Джо 1 0.5
Джонс Рики-Джейд 1 0.5
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 2 (1) 1
Гюндоган Илкай 2 1
Стоунс Джон 1 0.5
Силва Бернарду 1 0.5
Жезус Габриэль 1 0.5
Палмер Коул 1 0.5
Де Брёйне Кевин 0 0

Карточки

Питерборо Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томпсон Натан 1 0
Норберн Оливер 1 0
Кларк-Харрис Джонсон 1 0
Фухс Жандо 1 0
Джонс Рики-Джейд 1 0
Эдвардс Ронни 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уокер Кайл 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Питерборо Юнайтед - Халл Сити 0:3 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Дерби - Питерборо Юнайтед 1:0 Питерборо Юнайтед - Рединг 0:0
Питерборо Юнайтед - Престон Норт Энд 0:1 Кардифф Сити - Питерборо Юнайтед 4:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:0 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Питерборо Юнайтед 2:2 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 3:0 Питерборо Юнайтед - Ковентри 1:4 Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 2:1 Блэкпул - Питерборо Юнайтед 3:1 Питерборо Юнайтед - Миллуолл 2:1 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Барнсли 0:0 Блэкберн - Питерборо Юнайтед 4:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 38
    Питерборо Юнайтед 0% (0)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 100% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Питерборо Юнайтед
    Ничья
    Манчестер Сити
    24.50
    8.33
    1.14
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити

    Исход игры
    Питерборо Юнайтед
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    100% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (16)
    Нет
    57.89% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    26.3% (10)
    0:3 Манчестер Сити
    23.7% (9)
    1:3 Манчестер Сити
    23.7% (9)
    1:2 Манчестер Сити
    7.9% (3)
    0:4 Манчестер Сити
    5.3% (2)
    1:4 Манчестер Сити
    5.3% (2)
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    Питерборо Юнайтед
    Манчестер Сити

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