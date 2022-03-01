Англия: Кубок 2021-2022
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Селхерст Парк
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
58 Владение мячом, % 42
12
Хьюз
Уилл
11
Заха
Уилфрид
13
Бонам
Джек
28
Сойерс
Ромен
14
Таймон
Джош
25
Пауэлл
Ник
33
Майя
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Основной состав
-
13 Бонам ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Смит ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Таймон ДжошПолузащитник
-
25 Пауэлл НикНападающий
-
33 Майя ДжошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уилмот БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
История личных встреч
Кристал Пэлас
Сток Сити
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|2
|0.67
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.33
|Гехи Марк
|1
|0.33
|Галлахер Конор
|0
|0
Сток Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кэмпбелл Тайрес
|1
|0.33
|Инс Томас
|1
|0.33
|Майя Джош
|1
|0.33
|Браун Джейкоб
|1
|0.33
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сток Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Уилмот Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Сток Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Сток Сити - Бирмингем 2:2 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2
Сток Сити - Суонси 3:0 Сток Сити - Уиган 2:0 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1 Ковентри - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Лейтон Ориент 2:0 Сток Сити - Престон Норт Энд 1:2 Сток Сити - Дерби 1:2 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 КПР - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Блэкпул - Сток Сити 0:1
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Сток Сити
Исход игры
Кристал Пэлас
89.5% (102)
Ничья
7% (8)
Сток Сити
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
54.95% (61)
Нет
45.05% (50)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
39.5% (45)
1:0 Кристал Пэлас
32.5% (37)
2:0 Кристал Пэлас
9.6% (11)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:1 Кристал Пэлас
2.6% (3)
1:2 Сток Сити
2.6% (3)
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