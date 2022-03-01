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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Сток Сити
0' 48'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 114
Кристал Пэлас 89.5% (102)
X 7% (8)
Сток Сити 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Сток Сити
1.71
4.00
5.60
Все Коэффициенты
1
Батлэнд
Джек
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
45
Omotayo
Adaramola
12
Хьюз
Уилл
8
Куйяте
Шейку
7
Олисе
Майкл
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
11
Заха
Уилфрид
13
Бонам
Джек
6
Мур
Лайам
5
Честер
Джеймс
24
Харвуд-Беллис
Тэйлор
2
Смит
Томми
II
4
Аллен
Джо
28
Сойерс
Ромен
15
Томпсон
Джордан
14
Таймон
Джош
25
Пауэлл
Ник
33
Майя
Джош
Кристал Пэлас
4-3-3
Сток Сити
3-5-2

История личных встреч

Кристал Пэлас
Сток Сити

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
4:1
К
0:0
Ч
1:2
Ч
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 2 0.67
Матета Жан-Филипп 1 0.33
Гехи Марк 1 0.33
Галлахер Конор 0 0
Сток Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэмпбелл Тайрес 1 0.33
Инс Томас 1 0.33
Майя Джош 1 0.33
Браун Джейкоб 1 0.33

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сток Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томпсон Джордан 1 0
Уилмот Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Сток Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Сток Сити - Бирмингем 2:2 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2
Сток Сити - Суонси 3:0 Сток Сити - Уиган 2:0 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1 Ковентри - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Лейтон Ориент 2:0 Сток Сити - Престон Норт Энд 1:2 Сток Сити - Дерби 1:2 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 КПР - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Блэкпул - Сток Сити 0:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Кристал Пэлас 89.5% (102)
X 7% (8)
Сток Сити 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Сток Сити
1.71
4.00
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:0 Сток Сити онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Сток Сити

Исход игры
Кристал Пэлас
89.5% (102)
Ничья
7% (8)
Сток Сити
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
54.95% (61)
Нет
45.05% (50)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
39.5% (45)
1:0 Кристал Пэлас
32.5% (37)
2:0 Кристал Пэлас
9.6% (11)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:1 Кристал Пэлас
2.6% (3)
1:2 Сток Сити
2.6% (3)
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