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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
2:1
Конец матча

Стадион:
Сток Сити
0'
1:0
53' Гол
Куйяте Шейку
1:1
58' Гол
Таймон Джош
2:1
82' Гол
Ридевальд Жайро
84' Желтая карточка
Шлупп Джеффри
88' Желтая карточка
Галлахер Конор
90'+7

Ход матча

53'
Куйяте Шейку
1:0
58'
1:1
Таймон Джош
(Сойерс Ромен)
64'
Галлахер Конор
Айю Джордан
 
65'
Шлупп Джеффри
Omotayo Adaramola
 
67'
 
Браун Джейкоб
Майя Джош
78'
Миливоевич Лука
Хьюз Уилл
 
78'
Ридевальд Жайро
Куйяте Шейку
 
79'
 
Вранчич Марио
Сойерс Ромен
82'
Ридевальд Жайро
2:1
84'
Шлупп Джеффри
 
86'
 
Флетчер Стивен
Честер Джеймс
86'
 
Кэмпбелл Тайрес
Пауэлл Ник
88'
Галлахер Конор
 
90'
Бентеке Кристиан
Матета Жан-Филипп
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 114
Кристал Пэлас 89.5% (102)
X 7% (8)
Сток Сити 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Батлэнд
Джек
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
45
Omotayo
Adaramola
12
Хьюз
Уилл
8
Куйяте
Шейку
7
Олисе
Майкл
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
11
Заха
Уилфрид
13
Бонам
Джек
6
Мур
Лайам
5
Честер
Джеймс
24
Харвуд-Беллис
Тэйлор
2
Смит
Томми
II
4
Аллен
Джо
28
Сойерс
Ромен
15
Томпсон
Джордан
14
Таймон
Джош
25
Пауэлл
Ник
33
Майя
Джош
Кристал Пэлас
4-3-3
Сток Сити
3-5-2

История личных встреч

Кристал Пэлас
Сток Сити

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
4:1
К
0:0
Ч
1:2
Ч
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 2 0.67
Куйяте Шейку 1 0.33
Ридевальд Жайро 1 0.33
Матета Жан-Филипп 1 0.33
Гехи Марк 1 0.33
Галлахер Конор 0 0
Сток Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэмпбелл Тайрес 1 0.33
Инс Томас 1 0.33
Таймон Джош 1 0.33
Майя Джош 1 0.33
Браун Джейкоб 1 0.33
Сойерс Ромен 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлупп Джеффри 1 0
Галлахер Конор 1 0
Сток Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томпсон Джордан 1 0
Уилмот Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Сток Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Сток Сити - Бирмингем 2:2 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2
Сток Сити - Суонси 3:0 Сток Сити - Уиган 2:0 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1 Ковентри - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Лейтон Ориент 2:0 Сток Сити - Престон Норт Энд 1:2 Сток Сити - Дерби 1:2 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 КПР - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Блэкпул - Сток Сити 0:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Кристал Пэлас 89.5% (102)
X 7% (8)
Сток Сити 3.5% (4)
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Где смотреть матч Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити

Исход игры
Кристал Пэлас
89.5% (102)
Ничья
7% (8)
Сток Сити
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
54.95% (61)
Нет
45.05% (50)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
39.5% (45)
1:0 Кристал Пэлас
32.5% (37)
2:0 Кристал Пэлас
9.6% (11)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:1 Кристал Пэлас
2.6% (3)
1:2 Сток Сити
2.6% (3)
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