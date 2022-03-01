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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Мидлсбро
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 38'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 123
Мидлсбро 2.4% (3)
X 8.9% (11)
Тоттенхэм 88.6% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мидлсбро
Ничья
Тоттенхэм
5.25
4.00
1.73
Все Коэффициенты
1
Ламли
Джо
2
Дейкстел
Анферни
6
Фрай
Даэл
17
Макнейр
Пэдди
35
Джонс
Исайя
25
Крукс
Мэтт
16
Хаусон
Джонатан
7
Тавернер
Маркус
3
Тейлор
Нил
11
Шпорар
Андраж
18
Уотмор
Данкан
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Уинкс
Гарри
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Мидлсбро
3-5-2
Тоттенхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Мидлсбро
Тоттенхэм

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крукс Мэтт 1 0.33
Икпеазу Уче 1 0.33
Бойд-Манс Колан 1 0.33
Уотмор Данкан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 1
Лукас Моура 1 0.33
Уинкс Гарри 1 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавернер Маркус 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мидлсбро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барнсли - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Вест Бромвич 2:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - Дерби 4:1
КПР - Мидлсбро 2:2 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3 Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1
  • Первый тайм
  • 37'
    "Мидлсбро" контролирует сферу в центре поля.
  • 36'
    Кулушевски сделал наброс к правой штанге на Кейна, не дотянувшегося до мяча.
  • 35'
    Исайя Джонс в центре поля подарил мяч Хёйбьергу.
  • 34'
    Опасных моментов ещё не виднелось в этом матче.
  • 33'
    Джонс не успел на длинную передачу, мяч оказался добычей Льориса.
  • Офсайд
    32'
    Кейн принял закидку из глубины, находясь в положении "вне игры".
  • 31'
    Поддавливает "Мидлсбро", но в целом у "шпор" защита под контролем.
  • 30'
    Кейн забросил вперёд, где был Макнейр.
  • 29'
    Хаусон совершил подкат в центре поля, но цели не достиг. Ни до Ромеро, ни до мяча не дотянулся.
  • 28'
    "Мидлсбро" играет в последнее время первым номером.
  • Судья
    27'
    Кулушевски собирался пробить примерно с линии вратарской, но упал в борьбе. Пенальти нет.
  • 26'
    Удар Шпорара из пределов штрафной сразу же заблокирован.
  • 25'
    Сон не смог убежать в контратаку, накрыли его в центральном круге.
  • 24'
    "Мидлсбро" в позиционном нападении.
  • 23'
    Не поняли друг друга игроки хозяев на правом фланге, упустили сферу в аут.
  • Офсайд
    22'
    Офсайд у Сессеньона - мог он и не скидывать мяч на Кейна.
  • 21'
    Доэрти мог прострелить опаснее, но сделал это в сторону от ворот.
  • 20'
    Уинкс не допустил мяч до Крукса, выбив левофланговую подачу гостей.
  • Фол, нарушение
    19'
    Джонс на чужой половине на правом фланге подтолкнул Дэвиса.
  • Фол, нарушение
    18'
    Кулушевски подхватил мяч на правом полуфланге, но позволил опередить себя Хаусону и завалил того на газон.
  • 17'
    Отбор в центре поля, началась атака "Тоттенхэма".
  • Фол, нарушение
    16'
    "Шпоры" под прессингом сфолили в центре поля - правила нарушил Сессеньон.
  • Травма, повреждение
    14'
    Фрай и Дейкстейл столкнулись головами, первому оказывают медпомощь.
  • 13'
    Ламли выбежал за пределы штрафной и сыграл на вынос - всё нормально.
  • 12'
    Отобрали мяч хозяева в центре поля и тут же отправили его в аут.
  • 11'
    "Тоттенхэм" ведёт позиционное наступление.
  • Офсайд
    10'
    Доэрти сделал кросс с правого края штрафной, и зафиксирован офсайд у Сессеньона.
  • 9'
    Сон стал накручивать оппонента и потерял сферу сам, но её подхватил его партнер.
  • Угловой
    8'
    Сессеньон ворвался в штрафную, прострелил, а Фрай выбил мяч на угловой.
  • 7'
    Нет опасных моментов, пока всё тихо на поле.
  • 6'
    Дайер вынес подачу соперника с левого края.
  • 5'
    Теперь хозяева делают то же самое.
  • 4'
    Держат мяч "шпоры" на своей половине поля.
  • 3'
    Прострел Сона с левой стороны заблокирован.
  • Угловой
    2'
    Сессеньон попробовал навесить с левого фланга - заработал угловой.
  • 1'
    "Мидлсбро" в красной форме, "Тоттенхэм" вышел в бело-чёрном.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Riverside Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Мидлсбро 0:0 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Мидлсбро 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Мидлсбро
2.4% (3)
Ничья
8.9% (11)
Тоттенхэм
88.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (74)
Меньше
33.93% (38)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
40.7% (50)
1:3 Тоттенхэм
16.3% (20)
0:2 Тоттенхэм
13.8% (17)
0:1 Тоттенхэм
10.6% (13)
1:1 Ничья
5.7% (7)
2:1 Мидлсбро
1.6% (2)
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Мидлсбро
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