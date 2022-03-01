Джонс не успел на длинную передачу, мяч оказался добычей Льориса.

Опасных моментов ещё не виднелось в этом матче.

Кулушевски сделал наброс к правой штанге на Кейна, не дотянувшегося до мяча.

32' Кейн принял закидку из глубины, находясь в положении "вне игры".

31' Поддавливает "Мидлсбро", но в целом у "шпор" защита под контролем.

30' Кейн забросил вперёд, где был Макнейр.

29' Хаусон совершил подкат в центре поля, но цели не достиг. Ни до Ромеро, ни до мяча не дотянулся.

28' "Мидлсбро" играет в последнее время первым номером.

27' Кулушевски собирался пробить примерно с линии вратарской, но упал в борьбе. Пенальти нет.

26' Удар Шпорара из пределов штрафной сразу же заблокирован.

25' Сон не смог убежать в контратаку, накрыли его в центральном круге.

24' "Мидлсбро" в позиционном нападении.

23' Не поняли друг друга игроки хозяев на правом фланге, упустили сферу в аут.

22' Офсайд у Сессеньона - мог он и не скидывать мяч на Кейна.

21' Доэрти мог прострелить опаснее, но сделал это в сторону от ворот.

20' Уинкс не допустил мяч до Крукса, выбив левофланговую подачу гостей.

19' Джонс на чужой половине на правом фланге подтолкнул Дэвиса.

18' Кулушевски подхватил мяч на правом полуфланге, но позволил опередить себя Хаусону и завалил того на газон.

17' Отбор в центре поля, началась атака "Тоттенхэма".

16' "Шпоры" под прессингом сфолили в центре поля - правила нарушил Сессеньон.

14' Фрай и Дейкстейл столкнулись головами, первому оказывают медпомощь.

13' Ламли выбежал за пределы штрафной и сыграл на вынос - всё нормально.

12' Отобрали мяч хозяева в центре поля и тут же отправили его в аут.

11' "Тоттенхэм" ведёт позиционное наступление.

10' Доэрти сделал кросс с правого края штрафной, и зафиксирован офсайд у Сессеньона.

9' Сон стал накручивать оппонента и потерял сферу сам, но её подхватил его партнер.

8' Сессеньон ворвался в штрафную, прострелил, а Фрай выбил мяч на угловой.

7' Нет опасных моментов, пока всё тихо на поле.

6' Дайер вынес подачу соперника с левого края.

5' Теперь хозяева делают то же самое.

4' Держат мяч "шпоры" на своей половине поля.

3' Прострел Сона с левой стороны заблокирован.

2' Сессеньон попробовал навесить с левого фланга - заработал угловой.

1' "Мидлсбро" в красной форме, "Тоттенхэм" вышел в бело-чёрном.