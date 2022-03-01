Англия: Кубок 2021-2022
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
48 Владение мячом, % 52
35
Джонс
Исайя
25
Крукс
Мэтт
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Джонс ИсайяПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дэниэльс ЛюкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бола МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пелтьер ЛиПолузащитник
-
37 Кобурн ДжошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
45 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
История личных встреч
Мидлсбро
Тоттенхэм
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крукс Мэтт
|1
|0.33
|Икпеазу Уче
|1
|0.33
|Бойд-Манс Колан
|1
|0.33
|Уотмор Данкан
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|3
|1
|Лукас Моура
|1
|0.33
|Уинкс Гарри
|1
|0.33
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тавернер Маркус
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мидлсбро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барнсли - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Вест Бромвич 2:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - Дерби 4:1
КПР - Мидлсбро 2:2 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3 Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Мидлсбро 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Мидлсбро
2.4% (3)
Ничья
8.9% (11)
Тоттенхэм
88.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (74)
Меньше
33.93% (38)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
40.7% (50)
1:3 Тоттенхэм
16.3% (20)
0:2 Тоттенхэм
13.8% (17)
0:1 Тоттенхэм
10.6% (13)
1:1 Ничья
5.7% (7)
2:1 Мидлсбро
1.6% (2)
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