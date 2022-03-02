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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
ПАОК
0'
11' Желтая карточка
Шимански Дамиан
19' Красная карточка
Циггарас Теохарис
1:0
28' Гол
Гарсия Леви
1:1
36' Гол
Куртич Ясмин
41' Желтая карточка
Враньеш Огнен
54' Желтая карточка
Рота Лазарос
78'

Ход матча

11'
Шимански Дамиан
 
19'
 
Циггарас Теохарис
28'
Гарсия Леви
(Манталос Петрос)
1:0
36'
1:1
Куртич Ясмин
41'
Враньеш Огнен
 
54'
Рота Лазарос
 
56'
Амрабат Нордин
Гарсия Леви
 
56'
Шахов Евгений
Шимански Дамиан
 
66'
 
Эль-Каддури Омар
Бисесвар Диего
74'
 
Шваб Штефан
Куртич Ясмин
74'
Танкович Муамер
Цубер Стивен
 
74'
Мишлен Клеман
Рота Лазарос
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 3
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАОК
2.60
3.28
9.50
Все Коэффициенты
1
Цидотас
Панайотис
12
Рота
Лазарос
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
8
Симоэш
Андре
4
Шимански
Дамиан
9
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
51
Циггарас
Теохарис
27
Куртич
Ясмин
11
Лео
Родригес
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
АЕК
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ПАОК

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 19 побед

51 матч

35.3%
21.6%
43.1%
18 побед 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

31.4%
49%
19.6%
16 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.5%
37.3%
37.2%
13 побед 19 ничьих 19 побед

История матчей

К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 10 0.4
Цубер Стивен 7 (1) 0.28
Гарсия Леви 4 0.16
Ансарифард Карим 4 0.16
Манталос Петрос 3 (1) 0.12
Амрабат Нордин 3 (1) 0.12
Враньеш Огнен 3 0.12
Шимански Дамиан 1 0.04
Шахов Евгений 1 0.04
Ле Таллек Дамьен 1 0.04
Цавелас Георгиос 1 0.04
Хаджсафи Эсхан 1 0.04
Митоглу Герасимос 1 0.04
Мохаммади Милад 0 0
Мишлен Клеман 0 0
Танкович Муамер 0 0
Рота Лазарос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 15 (9) 0.6
Акпом Чуба 5 0.2
Свидерски Кароль 4 0.16
Дуглас Гомес 3 (1) 0.12
Мург Томас 3 0.12
Живкович Андрия 2 0.08
Шваб Штефан 2 (2) 0.08
Састре Хуан 2 0.08
Ингасон Сверрир 2 0.08
Бисесвар Диего 1 0.04
Сидклей Феррейра 1 0.04
Митрицэ Александру 1 0.04
Виейринья 1 (1) 0.04
Креспо Хосе 1 0.04
Лео Родригес 1 0.04
Лиратцис Элефтериос 1 0.04
Михаилидис Яннис 1 0.04
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 8 0
Ле Таллек Дамьен 7 0
Симоэш Андре 7 0
Шимански Дамиан 6 0
Рота Лазарос 6 0
Манталос Петрос 5 0
Ансарифард Карим 5 0
Цавелас Георгиос 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Мохаммади Милад 1 1
Шахов Евгений 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Араужо Серхио 1 0
Танкович Муамер 1 0
Сварнас Стратос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 6 0
Дуглас Гомес 6 0
Михаилидис Яннис 5 0
Шваб Штефан 4 0
Куртич Ясмин 4 0
Креспо Хосе 3 0
Акпом Чуба 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Митрицэ Александру 3 0
Эль-Каддури Омар 2 0
Мург Томас 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Соареш Филипе 2 0
Циггарас Теохарис 0 1
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Лео Родригес 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
20%
2
9%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
6
30%
5
23%
61-75
4
20%
6
27%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

19
23
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
21%
1
4%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
6
32%
8
35%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
5
33%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
7
44%
2
13%
76-90

Забито

39
45
20 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
8
21%
3
7%
1-15
7
18%
7
16%
16-30
5
13%
8
18%
31-45
2
5%
5
11%
46-60
7
18%
8
18%
61-75
10
26%
14
31%
76-90

Пропущено

26
25
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
8%
5
20%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
4
15%
6
24%
31-45
2
8%
6
24%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
10
38%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2
АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0
ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 25 20 5 0 46 - 12 65
2. ПАОК 1:1 25 15 5 5 48 - 24 50
3. АЕК 1:1 25 13 4 8 40 - 27 43
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 25 12 3 10 39 - 21 39
6. ПАС Янина 25 11 6 8 28 - 24 39
7. Астерас 25 10 5 10 26 - 27 35
8. ОФИ 25 8 10 7 31 - 32 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 25 6 8 11 25 - 32 26
12. Атромитос 24 5 5 14 25 - 44 20
13. Ламия 25 4 6 15 19 - 35 18
14. Аполлон Смирнис 25 2 7 16 9 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 1:1 13 8 3 2 25 - 13 27
4. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
5. АЕК 1:1 12 7 1 4 21 - 11 22
6. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
7. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 1:1 12 7 2 3 23 - 11 23
3. АЕК 1:1 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 12 3 4 5 10 - 15 13
9. Волос 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Куртич Ясмин бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Гарсия Леви бьет в цель!
  • 19'
    УДАЛЕНИЕ! - Теохарис Цингарас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    11'
    Шимански Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАОК
2.60
3.28
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:1 ПАОК онлайн


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ПАОК

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