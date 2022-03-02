Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
11' Желтая карточкаШимански Дамиан
19' Красная карточкаЦиггарас Теохарис
1:0
28' ГолГарсия Леви
1:1
36' ГолКуртич Ясмин
41' Желтая карточкаВраньеш Огнен
54' Желтая карточкаРота Лазарос
89' Желтая карточкаКреспо Хосе
Ход матча
11'
28'
1:0
36'
1:1
41'
54'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 6
-
53 Владение мячом, % 47
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
27
Куртич
Ясмин
11
Лео
Родригес
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
АЕК
ПАОК
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 19 побед
51 матч
35.3%
21.6%
43.1%
18 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
31.4%
49%
19.6%
16 побед 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.5%
37.3%
37.2%
13 побед 19 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|10
|0.4
|Цубер Стивен
|7 (1)
|0.28
|Гарсия Леви
|4
|0.16
|Ансарифард Карим
|4
|0.16
|Манталос Петрос
|3 (1)
|0.12
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.12
|Враньеш Огнен
|3
|0.12
|Шимански Дамиан
|1
|0.04
|Шахов Евгений
|1
|0.04
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.04
|Цавелас Георгиос
|1
|0.04
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.04
|Митоглу Герасимос
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|15 (9)
|0.6
|Акпом Чуба
|5
|0.2
|Свидерски Кароль
|4
|0.16
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.12
|Мург Томас
|3
|0.12
|Живкович Андрия
|2
|0.08
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.08
|Састре Хуан
|2
|0.08
|Ингасон Сверрир
|2
|0.08
|Бисесвар Диего
|1
|0.04
|Сидклей Феррейра
|1
|0.04
|Митрицэ Александру
|1
|0.04
|Виейринья
|1 (1)
|0.04
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Лео Родригес
|1
|0.04
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.04
|Михаилидис Яннис
|1
|0.04
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|8
|0
|Ле Таллек Дамьен
|7
|0
|Симоэш Андре
|7
|0
|Шимански Дамиан
|6
|0
|Рота Лазарос
|6
|0
|Манталос Петрос
|5
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Мохаммади Милад
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|6
|0
|Дуглас Гомес
|6
|0
|Михаилидис Яннис
|5
|0
|Креспо Хосе
|4
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Куртич Ясмин
|4
|0
|Акпом Чуба
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|1
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
19%
2
9%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
6
29%
5
22%
61-75
4
19%
6
26%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
19
23
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
21%
1
4%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
6
32%
8
35%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
5
33%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
7
44%
2
13%
76-90
Забито
40
46
21 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
8
20%
3
7%
1-15
8
20%
7
15%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
2
5%
5
11%
46-60
7
18%
8
17%
61-75
10
25%
14
30%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
7%
5
19%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
10
37%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2
АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0
ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|25
|20
|5
|0
|46 - 12
|65
|2.
|ПАОК
|25
|15
|5
|5
|48 - 24
|50
|3.
|АЕК
|25
|13
|4
|8
|40 - 27
|43
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|25
|12
|3
|10
|39 - 21
|39
|6.
|ПАС Янина
|25
|11
|6
|8
|28 - 24
|39
|7.
|Астерас
|25
|10
|5
|10
|26 - 27
|35
|8.
|ОФИ
|25
|8
|10
|7
|31 - 32
|34
|9.
|Панетоликос
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|24
|8
|5
|11
|34 - 40
|29
|11.
|Ионикос
|25
|6
|8
|11
|25 - 32
|26
|12.
|Атромитос
|24
|5
|5
|14
|25 - 44
|20
|13.
|Ламия
|25
|4
|6
|15
|19 - 35
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|25
|2
|7
|16
|9 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|ПАС Янина
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|5.
|АЕК
|12
|7
|1
|4
|21 - 11
|22
|6.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|7.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|23
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|9.
|Волос
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4