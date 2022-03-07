Англия: Кубок 2021-2022
2:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Сити Граунд
0:1
13' ГолЛис Том
1:1
29' ГолСарридж Сэм
32' Желтая карточкаЛоу Макс
2:1
37' ГолЙейтс Райан
Ход матча
13'
0:1
29'
1:1
32'
37'
2:1
27
Кук
Стив
22
Йейтс
Райан
15
Лоу
Макс
16
Сарридж
Сэм
32
Лис
Том
2
Пипа
48
Эйтинг
Карел
14
Раффлз
Джош
16
Томас
Сорба
24
Синани
Данел
19
Холмс
Дуэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лоу МаксПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Запасные игроки
-
30 Самба БрисВратарь
-
14 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кафу КарлушПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Лис ТомЗащитник
- Защитник
-
2 ПипаПолузащитник
-
48 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Раффлз ДжошПолузащитник
-
16 Томас СорбаНападающий
-
24 Синани ДанелНападающий
-
19 Холмс ДуэйнНападающий
- Запасные игроки
-
21 Николлс ЛиВратарь
-
29 Роу АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хай СкоттПолузащитник
-
25 Уорд ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Carlos Corberan
История личных встреч
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синкернагель Филип
|1
|0.33
|Йейтс Райан
|1
|0.33
|Граббан Льюис
|1
|0.33
|Сарридж Сэм
|1
|0.33
|Уорролл Джо
|1
|0.33
|Спенс Джед
|1
|0.33
|Джонсон Бреннан
|1
|0.33
|Гарнер Джеймс
|0
|0
|Дэвис Кинан
|0
|0
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корома Джош
|1
|0.33
|Лис Том
|1
|0.33
|Пирсон Мэттью
|1
|0.33
|Холмс Дуэйн
|1
|0.33
|Синани Данел
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Макс
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тёртон Оливер
|1
|0
|Корома Джош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2
Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0 Ноттингем Форест - Дерби 2:1 Миллуолл - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 Рединг - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Престон Норт Энд 3:0
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0 Хаддерсфилд Таун - Дерби 2:0 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1 Рединг - Хаддерсфилд Таун 3:4 Хаддерсфилд Таун - Суонси 1:1 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 0:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Блэкпул 3:2 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 2:3 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:1 Барнсли - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:1 Хаддерсфилд Таун
Исход игры
Ноттингем Форест
77.9% (88)
Ничья
12.4% (14)
Хаддерсфилд Таун
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
66.36% (73)
Нет
33.64% (37)
Популярный счёт
2:1 Ноттингем Форест
44.2% (50)
1:0 Ноттингем Форест
21.2% (24)
1:1 Ничья
10.6% (12)
2:0 Ноттингем Форест
8.8% (10)
1:2 Хаддерсфилд Таун
5.3% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:1 Хаддерсфилд Таун
1.8% (2)
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