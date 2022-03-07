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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ноттингем Форест
2:1
Конец матча

Стадион:
Хаддерсфилд Таун
0'
0:1
13' Гол
Лис Том
1:1
29' Гол
Сарридж Сэм
32' Желтая карточка
Лоу Макс
2:1
37' Гол
Йейтс Райан
90'+6
1
Хорват
Этан
4
Уорролл
Джо
27
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
2
Спенс
Джед
22
Йейтс
Райан
37
Гарнер
Джеймс
15
Лоу
Макс
20
Джонсон
Бреннан
11
Синкернагель
Филип
16
Сарридж
Сэм
18
Блэкмен
Джамал
4
Пирсон
Мэттью
32
Лис
Том
23
Сарр
Мамаду-Наби
2
Пипа
48
Эйтинг
Карел
6
Хогг
Джонатан
14
Раффлз
Джош
16
Томас
Сорба
24
Синани
Данел
19
Холмс
Дуэйн
Ноттингем Форест
3-4-3
Хаддерсфилд Таун
3-4-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Ч
0:1
Ч
0:2
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
2:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
3:0
КЛ
0:2
Ч
0:3
Ч
1:0
Ч
6:1
Ч
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 1 0.33
Йейтс Райан 1 0.33
Граббан Льюис 1 0.33
Сарридж Сэм 1 0.33
Уорролл Джо 1 0.33
Спенс Джед 1 0.33
Джонсон Бреннан 1 0.33
Гарнер Джеймс 0 0
Дэвис Кинан 0 0
Хаддерсфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корома Джош 1 0.33
Лис Том 1 0.33
Пирсон Мэттью 1 0.33
Холмс Дуэйн 1 0.33
Синани Данел 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Макс 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Хаддерсфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тёртон Оливер 1 0
Корома Джош 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2
Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0 Ноттингем Форест - Дерби 2:1 Миллуолл - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 Рединг - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Престон Норт Энд 3:0
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0 Хаддерсфилд Таун - Дерби 2:0 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1 Рединг - Хаддерсфилд Таун 3:4 Хаддерсфилд Таун - Суонси 1:1 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 0:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Блэкпул 3:2 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 2:3 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:1 Барнсли - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Йейтс Райан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Лоу Макс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Сарридж Сэм бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Лис Том бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Ноттингем Форест 77.9% (88)
X 12.4% (14)
Хаддерсфилд Таун 9.7% (11)
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Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:1 Хаддерсфилд Таун

Исход игры
Ноттингем Форест
77.9% (88)
Ничья
12.4% (14)
Хаддерсфилд Таун
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
66.36% (73)
Нет
33.64% (37)
Популярный счёт
2:1 Ноттингем Форест
44.2% (50)
1:0 Ноттингем Форест
21.2% (24)
1:1 Ничья
10.6% (12)
2:0 Ноттингем Форест
8.8% (10)
1:2 Хаддерсфилд Таун
5.3% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:1 Хаддерсфилд Таун
1.8% (2)
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