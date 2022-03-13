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  3. Аргентина: Лига професиональ
Ланус
1:1
Второй тайм: 75'
Колон
0'
1:0
30' Гол
Весприни Матиас
34' Желтая карточка
Tomas Belmonte
39' Желтая карточка
Паскини Николас
47' Желтая карточка
Rafael Delgado
1:1
54' Гол
Lucas Beltrain
75'
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
30
Kevin
Lomonaco
25
Alexandro
Bernabei
34
Facundo
Perez
5
Tomas
Belmonte
21
Паскини
Николас
7
Акоста
Лаутаро
42
Лопес
Хосе
Мануэль
20
Victor
Malcorra
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
33
Facundo
Garces
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
28
Andrew
Teuten
23
Cristian
Bernardi
10
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Lucas
Beltrain
Ланус
4-3-3
Колон
3-4-2-1

История личных встреч

Ланус
Колон

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:4
С
3:2
С
1:0
С
1:2
П
1:0
П
1:2
КА
0:1
П
1:0
П
0:3
П
4:0
П
1:0
П
1:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
3:3
ПАК
5:1

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1
Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Колон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2
Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Паскини Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Томас Бельмонте получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Матиас Перес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Колон
2.44
3.40
2.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланус 1:1 Колон онлайн

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