1:0
30' ГолВесприни Матиас
34' Желтая карточкаTomas Belmonte
39' Желтая карточкаПаскини Николас
47' Желтая карточкаRafael Delgado
1:1
54' ГолLucas Beltrain
90' Желтая карточкаВесприни Матиас
Ход матча
30'
34'
39'
47'
54'
1:1
90'
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
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Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
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Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Ланус
Колон
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1
Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Колон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2
Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0