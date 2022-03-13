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  3. Аргентина: Лига професиональ
Унион Санта-Фе
2:0
Второй тайм: 72'
Банфилд
0'
1:0
4' Гол
Полента Диего
14' Желтая карточка
Emanuel Britez
27' Желтая карточка
Gaston Gonzalez2
43' Желтая карточка
Matias Romero1
2:0
55' Гол в свои ворота
Лолло Лусиано
57' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
58' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
65' Желтая карточка
Kevin Zenon
72'
77
Santiago
Mele
15
Gaston
Gonzalez2
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
23
Полента
Диего
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
29
Daniel
Juarez
9
Mariano
Peralta
44
Алвес
Хонатан
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
44
Alejandro
Maciel
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
4
Matias
Romero1
5
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Juan
Alvarez2
Унион Санта-Фе
4-4-2
Банфилд
4-3-3

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Банфилд

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
0:1
С
3:3
С
0:1
С
0:2
П
3:1
П
0:0
ПБ
1:1
ПБ
4:2
П
2:2
ПА
1:0

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Банфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0
Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Банфилд
2.43
3.08
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 2:0 Банфилд онлайн

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