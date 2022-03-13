2:1
Конец матча
1:0
4' ГолПолента Диего
14' Желтая карточкаEmanuel Britez
27' Желтая карточкаGaston Gonzalez2
43' Желтая карточкаMatias Romero1
2:0
55' Гол в свои воротаЛолло Лусиано
57' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
58' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
65' Желтая карточкаKevin Zenon
74' Желтая карточкаRamiro Enrique
2:1
90' ГолRamiro Enrique
Ход матча
4'
14'
27'
43'
55'
2:0
57'
58'
65'
74'
90'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
34 Kevin Zenon
-
-
32 Nicolas Paz
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ian EscobarЗащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
23 Лопез ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
35 Abel Amaya
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Банфилд
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Банфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0
Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0