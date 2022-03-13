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  3. Аргентина: Лига професиональ
Тальерес Кордоба
0:1
Второй тайм: 60'
Сан-Лоренсо
0'
0:1
35' Гол
Yeison Gordillo
40' Желтая карточка
Олива Кристиан
46' Желтая карточка
Gabriel Rojas1
58' Желтая карточка
Gaston Americo Benavidez
60'

Ход матча

20'
Emerson Batalla
Майкл Сантос
 
35'
0:1
Yeison Gordillo
(Nicolas Fernandez I)
40'
Олива Кристиан
 
46'
Fernando Juarez III
Олива Кристиан
 
46'
Hector Fertoli
Emerson Batalla
 
46'
 
Gabriel Rojas1
58'
Gaston Americo Benavidez
 
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сан-Лоренсо
2.01
3.34
4.05
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
23
Ramiro
Hernandez
2
Рафа
II
21
Angelo
Martino
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
9
Майкл
Сантос
16
Rodrigo
Garro
19
Джиротти
Федерико
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
22
Gabriel
Rojas1
5
Yeison
Gordillo
42
Agustin
Martegani
7
Ezequiel
Cerutti
10
Адриан
Рикардо
26
Nicolas
Fernandez5
29
Nicolas
Fernandez
I
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Сан-Лоренсо
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:0
ТДВ
1:3
С
0:1
С
2:0
П
1:1
ТМК
4:1

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Олива Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ейсон Гордильо бьет в цель!
  • 20'
    Майкл Сантос уходит с поля. Emerson Batalla выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сан-Лоренсо
2.01
3.34
4.05
Все Коэффициенты
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