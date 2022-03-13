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  3. Аргентина: Лига професиональ
Ривер Плейт
2:0
Перерыв
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
30' Пенальти
Зидан Энцо
40' Желтая карточка
Пирес Леандро
2:0
45' Пенальти
Альварес Хулиан

Ход матча

30'
Зидан Энцо
1:0
40'
Пирес Леандро
 
45'
Альварес Хулиан
2:0
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Химнасия Ла-Плата
1.24
6.20
12.25
Все Коэффициенты
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
14
Пирес
Леандро
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
31
Симон
Сантьяго
9
Альварес
Хулиан
21
Барко
Эсекьель
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
18
Коласо
Николас
5
Чеккини
Эмануэль
30
Agustin
Cardozo
11
Ramon
Sosa
28
Tomas
Muro
7
Карбонеро
Йохан
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Ривер Плейт
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
С
0:2
С
3:1
К
2:2
С
2:1
П
0:3
К
2:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
1:0
НБ
2:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
4:2
ПА
0:2

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Альварес Хулиан из команды Ривер Плейт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Энцо Фернандес из команды Ривер Плейт забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Химнасия Ла-Плата
1.24
6.20
12.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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