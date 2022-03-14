4:0
Конец матча
1:0
30' ПенальтиЗидан Энцо
40' Желтая карточкаПирес Леандро
2:0
45' ПенальтиАльварес Хулиан
53' Желтая карточкаNery Leyes
62' Желтая карточкаLeonardo Morales
64' Желтая карточкаAgustin Cardozo
3:0
72' ПенальтиКинтеро Хуан
4:0
90' ГолРомеро Брайан
Ход матча
30'
1:0
40'
45'
2:0
53'
62'
64'
72'
3:0
90'
4:0
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Elias GomezЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
28 Tomas MuroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Erik RamirezЗащитник
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
21 матч
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0