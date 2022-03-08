Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Селхерст Парк
История личных встреч
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед
20 матчей
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|9 (3)
|0.32
|Галлахер Конор
|8
|0.29
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.21
|Бентеке Кристиан
|4
|0.14
|Шлупп Джеффри
|3
|0.11
|Матета Жан-Филипп
|3
|0.11
|Олисе Майкл
|2
|0.07
|Гехи Марк
|2
|0.07
|Айю Джордан
|1
|0.04
|Томкинс Джеймс
|1
|0.04
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|10 (4)
|0.36
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.36
|Де Брёйне Кевин
|9
|0.32
|Фоден Фил
|7
|0.25
|Силва Бернарду
|7
|0.25
|Гюндоган Илкай
|5
|0.18
|Родри Эрнандес
|3
|0.11
|Лапорт Эмерик
|3
|0.11
|Жезус Габриэль
|2
|0.07
|Диаш Рубен
|2
|0.07
|Грилиш Джек
|2
|0.07
|Торрес Ферран
|2
|0.07
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.04
|Стоунс Джон
|1
|0.04
|Аке Натан
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|7
|0
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Куйяте Шейку
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
27
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
13%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
8
35%
6
22%
76-90
Пропущено
16
9
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Забито
18
39
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
3
17%
8
21%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
4
22%
6
15%
31-45
3
17%
3
8%
46-60
3
17%
10
26%
61-75
4
22%
8
21%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
3
27%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
25%
3
27%
76-90
Забито
41
66
15 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
6
15%
11
17%
1-15
1
2%
8
12%
16-30
8
20%
11
17%
31-45
6
15%
6
9%
46-60
8
20%
16
24%
61-75
12
29%
29%
14
21%
76-90
Пропущено
36
20
21 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
4
11%
5
25%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
11
31%
1
5%
31-45
2
6%
6
30%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
9
25%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|71 - 20
|63
|3.
|Челси
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|56 - 19
|56
|4.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 38
|47
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 35
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|40 - 32
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|28 - 23
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|40 - 37
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 47
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|29 - 64
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|5
|4
|19
|27 - 54
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|17 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|19 - 12
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 28
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|16 - 17
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|15.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Исход игры
Кристал Пэлас
2.1% (1)
Ничья
0% (0)
Манчестер Сити
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
57.45% (27)
Нет
42.55% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
27.7% (13)
0:2 Манчестер Сити
27.7% (13)
1:3 Манчестер Сити
23.4% (11)
0:3 Манчестер Сити
10.6% (5)
1:4 Манчестер Сити
4.3% (2)
0:1 Манчестер Сити
4.3% (2)
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