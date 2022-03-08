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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Сити

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

20 матчей

15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
К
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 9 (3) 0.32
Галлахер Конор 8 0.29
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.21
Бентеке Кристиан 4 0.14
Шлупп Джеффри 3 0.11
Матета Жан-Филипп 3 0.11
Олисе Майкл 2 0.07
Гехи Марк 2 0.07
Айю Джордан 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 10 (4) 0.36
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.36
Де Брёйне Кевин 9 0.32
Фоден Фил 7 0.25
Силва Бернарду 7 0.25
Гюндоган Илкай 5 0.18
Родри Эрнандес 3 0.11
Лапорт Эмерик 3 0.11
Жезус Габриэль 2 0.07
Диаш Рубен 2 0.07
Грилиш Джек 2 0.07
Торрес Ферран 2 0.07
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 7 0
Уорд Джоэл 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Хьюз Уилл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Куйяте Шейку 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Грилиш Джек 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
27
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
13%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
8
35%
6
22%
76-90

Пропущено

16
9
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Забито

18
39
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
3
17%
8
21%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
4
22%
6
15%
31-45
3
17%
3
8%
46-60
3
17%
10
26%
61-75
4
22%
8
21%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
3
27%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
25%
3
27%
76-90

Забито

41
66
15 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
6
15%
11
17%
1-15
1
2%
8
12%
16-30
8
20%
11
17%
31-45
6
15%
6
9%
46-60
8
20%
16
24%
61-75
12
29%
29%
14
21%
76-90

Пропущено

36
20
21 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
4
11%
5
25%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
11
31%
1
5%
31-45
2
6%
6
30%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
9
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 27 16 8 3 56 - 19 56
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон Заявка 28 13 4 11 28 - 23 43
9. Астон Вилла Заявка 27 11 3 13 40 - 37 36
10. Саутгемптон Заявка 28 8 11 9 35 - 43 35
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 27 7 10 10 32 - 47 31
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 28 5 8 15 29 - 64 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 28 5 4 19 27 - 54 19
20. Норвич Заявка 28 4 5 19 17 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 14 5 7 2 19 - 12 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 14 3 4 7 15 - 28 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 14 6 0 8 16 - 17 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Ньюкасл Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
13. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
14. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
15. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
16. Уотфорд Заявка 14 3 3 8 13 - 20 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Кристал Пэлас 2.1% (1)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 97.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.40
    6.05
    1.37
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    2.1% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    97.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    27.7% (13)
    0:2 Манчестер Сити
    27.7% (13)
    1:3 Манчестер Сити
    23.4% (11)
    0:3 Манчестер Сити
    10.6% (5)
    1:4 Манчестер Сити
    4.3% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    4.3% (2)
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