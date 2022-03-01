Первый тайм

48' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лестер

45' Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Игрок Барнс Харви из команды Лестер неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

42' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ник Поуп отбил мяч на угловой после удара Барнс Харви из штрафной площади.

42' Отличные скиллы показывает Барнс Харви , обводя своих соперников

41' Матч возобновлен

40' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

40' Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.

38' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Лестер выполняет удар от ворот.

36' Удар от ворот произведет Лестер

35' Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Бёрнли

33' Барнс Харви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

31' Амарти Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Лестер выполняет удар от ворот.

29' Амарти Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ох, нехорошо это выглядит. Ми Бен получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Отличные скиллы показывает Леннон Аарон , обводя своих соперников

19' Дака Пэтсон нанес удар, мяч был парирован, но Ник Поуп не удержал его в руках.

19' Плохо сыграл Тарковски Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.

19' Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Плохо сыграл Корне Максвелл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Рикарду Перейра II нанес удар, мяч был парирован, но Ник Поуп не удержал его в руках.

9' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Бёрнли

8' Ндиди Уилфред не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Бёрнли

6' Тилеманс Юри не смог попасть в створ ударом издали

6' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Робертс Коннор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бёрнли начинает с центра поля

1' Лестер начинает с центра поля