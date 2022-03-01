Англия: Премьер-лига 2021-2022
Ход матча
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
33
Томас
Люк
29
Дака
Пэтсон
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бёрнли
Лестер
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.24
|Вуд Крис
|3
|0.12
|Ми Бен
|3
|0.12
|Леннон Аарон
|2
|0.08
|Родригес Джей
|1
|0.04
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Вегхорст Ваут
|1
|0.04
|Выдра Матей
|1
|0.04
|Браунхилл Джош
|1
|0.04
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.38
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.25
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.25
|Дака Пэтсон
|4
|0.17
|Лукмен Адемола
|4
|0.17
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.08
|Барнс Харви
|2
|0.08
|Рикарду Перейра II
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунхилл Джош
|8
|0
|Тарковски Джеймс
|7
|0
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукмен Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 13
2
20%
3
19%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
10
25
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
4
16%
1-15
2
20%
5
20%
16-30
3
30%
4
16%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
1
10%
4
16%
61-75
3
30%
4
16%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
3
27%
7
32%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
1
9%
7
32%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
19%
3
18%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
29%
2
12%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
38
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 4
3
14%
4
11%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
5
24%
10
26%
31-45
5
24%
7
18%
46-60
3
14%
5
13%
61-75
1
5%
8
21%
76-90
Пропущено
31
42
17 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
5
16%
7
17%
1-15
3
10%
9
21%
16-30
9
29%
29%
6
14%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
6
19%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0
Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|24 - 21
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 30
|33
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|33 - 37
|30
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|13.
|Лестер
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 43
|28
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|25
|3
|13
|9
|22 - 30
|22
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 10
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|14.
|Лестер
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Лестер
Исход игры
Бёрнли
9.4% (11)
Ничья
34.2% (40)
Лестер
56.4% (66)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
84.82% (95)
Нет
15.18% (17)
Популярный счёт
1:2 Лестер
39.3% (46)
1:1 Ничья
27.4% (32)
0:1 Лестер
8.5% (10)
2:1 Бёрнли
6.8% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Лестер
3.4% (4)
1:3 Лестер
1.7% (2)
1:0 Бёрнли
1.7% (2)
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