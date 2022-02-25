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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Лестер
Прогнозы 38
Бёрнли 5.3% (2)
X 23.7% (9)
Лестер 71.1% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Лестер
3.21
3.77
2.37
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бёрнли
Лестер

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
1:3
Ч
4:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.25
Вуд Крис 3 0.13
Ми Бен 3 0.13
Леннон Аарон 2 0.08
Родригес Джей 1 0.04
Лоутон Мэттью 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Вегхорст Ваут 1 0.04
Выдра Матей 1 0.04
Браунхилл Джош 1 0.04
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.39
Мэддисон Джеймс 6 0.26
Тилеманс Юри 6 (2) 0.26
Дака Пэтсон 4 0.17
Лукмен Адемола 4 0.17
Ихеаначо Келечи 2 0.09
Барнс Харви 2 0.09
Рикарду Перейра II 1 0.04
Эванс Джонни 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Сёюнджю Чаглар 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 8 0
Тарковски Джеймс 7 0
Вествуд Эшли 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Леннон Аарон 2 0
Барнс Эшли 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукмен Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 13
2
20%
3
19%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

10
25
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
4
16%
1-15
2
20%
5
20%
16-30
3
30%
4
16%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
1
10%
4
16%
61-75
3
30%
4
16%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
3
27%
7
32%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
1
9%
7
32%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
19%
3
18%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
29%
2
12%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
38
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 4
3
14%
4
11%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
5
24%
10
26%
31-45
5
24%
7
18%
46-60
3
14%
5
13%
61-75
1
5%
8
21%
76-90

Пропущено

31
42
17 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
5
16%
7
17%
1-15
3
10%
9
21%
16-30
9
29%
29%
6
14%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
6
19%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0
Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 24 3 12 9 22 - 30 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
14. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
15. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
16. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
17. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
18. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Бёрнли 5.3% (2)
    X 23.7% (9)
    Лестер 71.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Лестер
    3.21
    3.77
    2.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бёрнли - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Лестер

    Исход игры
    Бёрнли
    5.3% (2)
    Ничья
    23.7% (9)
    Лестер
    71.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (26)
    Меньше
    29.73% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    60.5% (23)
    1:1 Ничья
    18.4% (7)
    0:1 Лестер
    5.3% (2)
    2:1 Бёрнли
    5.3% (2)
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    Бёрнли
    Лестер

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