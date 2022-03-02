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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Нант
2:2
Второй тайм: 86'
Монако
0'
0:1
12' Гол
Марипан Гильермо
1:1
21' Гол в свои ворота
Сидибе Джибриль
2:1
74' Гол
Мутуссами Самуэль
2:2
76' Гол
Боаду Мирон
86'

Ход матча

12'
0:1
Марипан Гильермо
(Скардовелли Вандерсон)
21'
Сидибе Джибриль
1:1
72'
 
Боаду Мирон
Диоп Софьян
73'
 
Фолланд Кевин
Желсон Мартиньш
74'
Мутуссами Самуэль
2:1
76'
2:2
Боаду Мирон
(Скардовелли Вандерсон)
85'
Коршья Себастьен
Аппиа Деннис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 118
Нант 21.2% (25)
X 31.4% (37)
Монако 47.5% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Монако
5.00
3.49
2.60
Все Коэффициенты
Новости
16
Дескамп
Реми
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
2
Скардовелли
Вандерсон
37
Диоп
Софьян
7
Желсон
Мартиньш
10
Бен-Йеддер
Виссам
Нант
5-3-2
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Монако

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

23 матча

17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 4 (1) 0.8
Коло-Муани Рандаль 1 0.2
Жеббель Виллем 1 0.2
Мутуссами Самуэль 1 0.2
Паллуа Николя 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 (1) 1
Фолланд Кевин 3 0.6
Чуамени Орельен 1 0.2
Лукас Жан 1 0.2
Марипан Гильермо 1 0.2
Диоп Софьян 1 0.2
Скардовелли Вандерсон 0 0
Желсон Мартиньш 0 0
Кайо Энрике 0 0
Аклиоче Махнес 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 1 0
Чуамени Орельен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0
Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0
Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Сидибе Джибриль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Марипан Гильермо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Нант 21.2% (25)
X 31.4% (37)
Монако 47.5% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Монако
5.00
3.49
2.60
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Новости
Где смотреть матч Нант 2:2 Монако онлайн


Прогнозы на матч Нант 2:2 Монако

Исход игры
Нант
21.2% (25)
Ничья
31.4% (37)
Монако
47.5% (56)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
1:2 Монако
30.5% (36)
1:1 Ничья
26.3% (31)
0:1 Монако
12.7% (15)
2:1 Нант
11.9% (14)
1:0 Нант
5.1% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Монако
1.7% (2)
2:0 Нант
1.7% (2)
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