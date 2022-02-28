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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Нант
 
Позже
Монако
Прогнозы 35
Нант 14.3% (5)
X 25.7% (9)
Монако 60% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Монако
4.35
3.48
2.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нант
Монако

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

23 матча

17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 4 (1) 1
Коло-Муани Рандаль 1 0.25
Жеббель Виллем 1 0.25
Паллуа Николя 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 (1) 1.25
Фолланд Кевин 3 0.75
Чуамени Орельен 1 0.25
Лукас Жан 1 0.25
Диоп Софьян 1 0.25
Желсон Мартиньш 0 0
Кайо Энрике 0 0
Аклиоче Махнес 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 1 0
Чуамени Орельен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0
Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0
Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Нант 14.3% (5)
    X 25.7% (9)
    Монако 60% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Монако
    4.35
    3.48
    2.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нант - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Нант - Монако

    Исход игры
    Нант
    14.3% (5)
    Ничья
    25.7% (9)
    Монако
    60% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (26)
    Нет
    25.71% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    42.9% (15)
    1:1 Ничья
    25.7% (9)
    0:1 Монако
    17.1% (6)
    1:0 Нант
    5.7% (2)
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    Монако

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