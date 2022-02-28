Франция: Кубок 2021-2022
История личных встреч
Нант
Монако
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
23 матча
17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|4 (1)
|1
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.25
|Жеббель Виллем
|1
|0.25
|Паллуа Николя
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|5 (1)
|1.25
|Фолланд Кевин
|3
|0.75
|Чуамени Орельен
|1
|0.25
|Лукас Жан
|1
|0.25
|Диоп Софьян
|1
|0.25
|Желсон Мартиньш
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Аклиоче Махнес
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|1
|0
|Чуамени Орельен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0
Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0
Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0
Прогнозы на матч Нант - Монако
Исход игры
Нант
14.3% (5)
Ничья
25.7% (9)
Монако
60% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (17)
Меньше
51.43% (18)
Обе команды забьют
Да
74.29% (26)
Нет
25.71% (9)
Популярный счёт
1:2 Монако
42.9% (15)
1:1 Ничья
25.7% (9)
0:1 Монако
17.1% (6)
1:0 Нант
5.7% (2)
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