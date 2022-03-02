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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 9'
Ювентус
0' 9'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 137
Фиорентина 8.8% (12)
X 27% (37)
Ювентус 64.2% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Ювентус
2.70
3.32
3.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
18
Торрейра
Лукас
5
Бонавентура
Джакомо
11
Иконе
Жонатан
19
Пёнтек
Кшиштоф
8
Сапонара
Риккардо
36
Перин
Маттиа
2
Де
Шильо
Маттиа
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Пеллегрини
Лука
5
Мело
Артур
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
7
Влахович
Душан
38
Аке
Марли
Фиорентина
4-3-3
Ювентус
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Ювентус

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

32 матча

15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 0.75
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.75
Венути Лоренцо 2 0.5
Миленкович Никола 2 0.5
Мале Юссеф 1 0.25
Соттил Рикардо 1 0.25
Бираги Кристиано 1 0.25
Гонсалес Николас 1 0.25
Бонавентура Джакомо 0 0
Роша Игор II 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 1
Куадрадо Хуан 1 0.5
Ругани Даниэле 1 0.5
Мората Альваро 1 (1) 0.5
Локателли Мануэль 0 0
Мело Артур 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 1 1
Дронговски Бартломей 0 1
Роша Игор II 1 0
Песселья Херман 1 0
Дункан Альфред 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Бьянко Алессандро 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алекс Сандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
3
38%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
3
21%
0
0%
91-120

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3
Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0
Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0
1/8 финала
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
2 Аталанта
3 Фиорентина
2 Ювентус
1 Сассуоло
1/2 финала
0 Милан
0 Интер Милан
0 Фиорентина
0 Ювентус
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Угловой
    9'
    Без остроты исполнили свой угловой хозяева.
  • Фол, нарушение
    8'
    Сапонара заработал штрафной впереди на левом фланге.
  • 7'
    Дальний удар Сапонары - прямо в руки Перину.
  • 7'
    Новая позиционная атака "фиалок".
  • 5'
    "Фиорентина" владеет мячом на своей половине, "Юве" пытается прессинговать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Хозяева в атаке сфолили на правом фланге против Торрейры.
  • Фол, нарушение
    3'
    Артур Мело толкнул Кастровилли в центральном круге.
  • 2'
    Ничего интересного на поле пока не происходит.
  • 1'
    "Фиалки" - в фиолетовом, "старая синьора" - в бело-чёрном.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Ювентус

Исход игры
Фиорентина
8.8% (12)
Ничья
27% (37)
Ювентус
64.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
83.93% (94)
Нет
16.07% (18)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
35.8% (49)
1:1 Ничья
20.4% (28)
0:1 Ювентус
8% (11)
2:1 Фиорентина
5.8% (8)
0:2 Ювентус
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Ювентус
1.5% (2)
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Фиорентина
Ювентус

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