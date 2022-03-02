Италия: Кубок 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
46 Владение мячом, % 54
98
Роша
Игор
II
36
Перин
Маттиа
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
38
Аке
Марли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
-
38 Аке МарлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
46 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
История личных встреч
Фиорентина
Ювентус
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
32 матча
15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|3
|0.75
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.75
|Венути Лоренцо
|2
|0.5
|Миленкович Никола
|2
|0.5
|Мале Юссеф
|1
|0.25
|Соттил Рикардо
|1
|0.25
|Бираги Кристиано
|1
|0.25
|Гонсалес Николас
|1
|0.25
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Роша Игор II
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|1
|Куадрадо Хуан
|1
|0.5
|Ругани Даниэле
|1
|0.5
|Мората Альваро
|1 (1)
|0.5
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|1
|1
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Роша Игор II
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алекс Сандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
3
38%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
3
21%
0
0%
91-120
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3
Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0
Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Ювентус
Исход игры
Фиорентина
8.8% (12)
Ничья
27% (37)
Ювентус
64.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
83.93% (94)
Нет
16.07% (18)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
35.8% (49)
1:1 Ничья
20.4% (28)
0:1 Ювентус
8% (11)
2:1 Фиорентина
5.8% (8)
0:2 Ювентус
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Ювентус
1.5% (2)
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