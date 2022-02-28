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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 35
Фиорентина 5.7% (2)
X 28.6% (10)
Ювентус 65.7% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Ювентус
3.50
3.80
2.34
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Фиорентина
Ювентус

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

32 матча

15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 0.75
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.75
Венути Лоренцо 2 0.5
Миленкович Никола 2 0.5
Мале Юссеф 1 0.25
Соттил Рикардо 1 0.25
Бираги Кристиано 1 0.25
Гонсалес Николас 1 0.25
Бонавентура Джакомо 0 0
Роша Игор II 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 1
Куадрадо Хуан 1 0.5
Ругани Даниэле 1 0.5
Мората Альваро 1 (1) 0.5
Локателли Мануэль 0 0
Мело Артур 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 1 1
Дронговски Бартломей 0 1
Роша Игор II 1 0
Песселья Херман 1 0
Дункан Альфред 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Бьянко Алессандро 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алекс Сандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
3
38%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
3
21%
0
0%
91-120

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3
Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0
Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0
1/8 финала
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
2 Аталанта
3 Фиорентина
2 Ювентус
1 Сассуоло
1/2 финала
0 Милан
0 Интер Милан
0 Фиорентина
0 Ювентус
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Фиорентина 5.7% (2)
    X 28.6% (10)
    Ювентус 65.7% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Ювентус
    3.50
    3.80
    2.34
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Фиорентина - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус

    Исход игры
    Фиорентина
    5.7% (2)
    Ничья
    28.6% (10)
    Ювентус
    65.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (21)
    Меньше
    40% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    42.9% (15)
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    0:1 Ювентус
    14.3% (5)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
    2:1 Фиорентина
    5.7% (2)
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    Фиорентина
    Ювентус

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