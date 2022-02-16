Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ламия
0'
45' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris
52' Желтая карточка
Бангура Альхассан
1:0
56' Гол
Даго Надре
59'

Ход матча

45'
 
Theofanis Tsandaris
46'
 
Cristopher Nunez
Веллиос Апостолос
52'
 
Бангура Альхассан
56'
Даго Надре
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 17
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Ламия
2.31
3.00
4.50
Все Коэффициенты
91
Анестис
Яннис
47
Малис
Александрос
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
4
Fabien
Antunes
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
11
Диас
Хорхе
23
Даго
Надре
9
Вергос
Николаос
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
9
Манусос
Йоргос
39
Веллиос
Апостолос
19
Бангура
Альхассан
11
Караманос
Тасос
Панетоликос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Ламия

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
0:3
С
0:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 5 (1) 0.22
Карелис Никос 5 0.22
Мендоса Хавьер 3 (1) 0.13
Дуарте Фредерику 2 0.09
Флорес Дейби 2 0.09
Морсай Йонатан 2 0.09
Жестед Рюди 1 0.04
Вароне Иван 1 0.04
Диас Хорхе 1 0.04
Корнелиус Дерек 1 0.04
Даго Надре 1 0.04
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 4 (1) 0.18
Манусос Йоргос 3 (1) 0.14
Тайрон Густаво 1 0.05
Романич Лазар 1 0.05
Cristopher Nunez 1 0.05
Элефтериадис Христос 1 0.05
Бангура Альхассан 1 0.05
Караманос Тасос 1 0.05
Бехарано Данни 1 0.05
Големич Владимир 1 0.05
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.05
Сарамантас Гиоргос 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 7 0
Льюй Брайан 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Хухумис Диамантис 4 0
Мендоса Хавьер 4 0
Мелиссас Никос 4 0
Флорес Дейби 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Малис Александрос 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Карелис Никос 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Перейра Элиас 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 0
Манусос Йоргос 4 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Theofanis Tsandaris 4 0
Романич Лазар 4 0
Провидакис Константинос 4 0
Гентсоглу Савас 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Cristopher Nunez 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Веллиос Апостолос 1 0
Шаранов Боян 1 0
Бангура Альхассан 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
4
36%
76-90

Пропущено

23
18
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
8
35%
4
22%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
9%
5
28%
76-90

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
4
17%
3
19%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
25%
4
25%
76-90

Пропущено

37
31
20 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
7
19%
3
10%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
9
24%
6
19%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
8
22%
3
10%
61-75
5
14%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2
Ламия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 17 5 0 38 - 11 56
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 22 12 3 7 37 - 23 39
4. ПАС Янина 23 10 6 7 27 - 22 36
5. Арис Салоники 22 10 5 7 21 - 20 35
6. Панатинаикос 22 10 3 9 33 - 20 33
7. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
8. ОФИ 22 8 8 6 29 - 28 32
9. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
10. Панетоликос 1:0 23 7 4 12 24 - 38 25
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 0:1 22 4 6 12 18 - 30 18
13. Атромитос 20 3 4 13 19 - 39 13
14. Аполлон Смирнис 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
6. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Панетоликос 1:0 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Атромитос 9 3 1 5 12 - 15 10
13. Ламия 0:1 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Аполлон Смирнис 11 1 6 4 4 - 11 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 1:0 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 0:1 12 2 3 7 6 - 13 9
11. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
12. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Атромитос 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Theofanis Tsandaris получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Ламия
2.31
3.00
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 1:0 Ламия онлайн


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