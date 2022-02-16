Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Панетоликос
45' Желтая карточкаTheofanis Tsandaris
52' Желтая карточкаБангура Альхассан
1:0
56' ГолДаго Надре
68' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
72' Желтая карточкаВергос Николаос
Ход матча
56'
1:0
68'
72'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
19 Нарушения правил 27
-
51 Владение мячом, % 49
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
23
Даго
Надре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Панетоликос
Ламия
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.22
|Карелис Никос
|5
|0.22
|Мендоса Хавьер
|3 (1)
|0.13
|Дуарте Фредерику
|2
|0.09
|Флорес Дейби
|2
|0.09
|Морсай Йонатан
|2
|0.09
|Жестед Рюди
|1
|0.04
|Вароне Иван
|1
|0.04
|Диас Хорхе
|1
|0.04
|Корнелиус Дерек
|1
|0.04
|Даго Надре
|1
|0.04
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.18
|Манусос Йоргос
|3 (1)
|0.14
|Тайрон Густаво
|1
|0.05
|Романич Лазар
|1
|0.05
|Cristopher Nunez
|1
|0.05
|Элефтериадис Христос
|1
|0.05
|Бангура Альхассан
|1
|0.05
|Караманос Тасос
|1
|0.05
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|Големич Владимир
|1
|0.05
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.05
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|8
|0
|Льюй Брайан
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Хухумис Диамантис
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Вергос Николаос
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Барбоза Элдер
|2
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|0
|Манусос Йоргос
|4
|0
|Сарамантас Гиоргос
|4
|0
|Theofanis Tsandaris
|4
|0
|Романич Лазар
|4
|0
|Провидакис Константинос
|4
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Бангура Альхассан
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
4
36%
76-90
Пропущено
23
18
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
8
35%
4
22%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
9%
5
28%
76-90
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
4
16%
3
19%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
4
16%
3
19%
61-75
6
24%
4
25%
76-90
Пропущено
37
32
20 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
7
19%
3
9%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
9
24%
6
19%
31-45
4
11%
7
22%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
5
14%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2
Ламия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|17
|5
|0
|38 - 11
|56
|2.
|ПАОК
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|4.
|Панатинаикос
|2:0
|23
|11
|3
|9
|35 - 20
|36
|5.
|ПАС Янина
|23
|10
|6
|7
|27 - 22
|36
|6.
|Арис Салоники
|22
|10
|5
|7
|21 - 20
|35
|7.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|8.
|ОФИ
|0:2
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|10.
|Панетоликос
|23
|7
|4
|12
|24 - 38
|25
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|22
|4
|6
|12
|18 - 30
|18
|13.
|Атромитос
|2:0
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|22
|1
|7
|14
|7 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|2:0
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|6.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|0:2
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Атромитос
|2:0
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|12.
|Панетоликос
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|12
|1
|6
|5
|4 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|6.
|ОФИ
|0:2
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Панатинаикос
|2:0
|11
|3
|1
|7
|11 - 14
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Атромитос
|2:0
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1