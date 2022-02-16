Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
2:0
Перерыв

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
15' Гол
Муньис Хуан
2:0
35' Гол
Алибек Денис
43' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос

Ход матча

15'
Муньис Хуан
1:0
23'
 
Стаикос Пасхалис
Де Гузман Джонатан
35'
Алибек Денис
2:0
43'
 
Пасалидис Триантафиллос

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ОФИ
2.75
3.28
2.90
Все Коэффициенты
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
24
Мавроматис
Теофанис
5
Хациисаяс
Димитриос
11
Georgios
Tzovaras
95
Ротариу
Дорин
8
Харисис
Харилаос
17
Эрлингмарк
Огюст
14
Муньис
Хуан
70
Алибек
Денис
20
Кулурис
Эфтимос
1
Эпасси
Дэвис
2
Ус
Абдул
Рахман
4
Пасалидис
Триантафиллос
14
Вурос
Праксителис
18
Яннулис
Костас
38
Балояннис
Константинос
21
Тораль
Хон
33
Де
Гузман
Джонатан
16
Luis
Gallegos
7
Лампру
Лазарос
28
Феллипе
Луис
Атромитос
4-4-2
ОФИ
5-4-1

История личных встреч

Атромитос
ОФИ

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
2:0
С
1:1
К
2:1
К
3:1
С
0:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 8 (3) 0.38
Муньис Хуан 3 0.14
Спиридонович Срджан 2 0.1
Струнгис Стефанос 2 0.1
Саломон Патрик 1 0.05
Алибек Денис 1 0.05
Клонаридис Виктор 1 0.05
Василантонопулос Ставрос 1 0.05
Мавроматис Теофанис 1 0.05
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 6 (2) 0.26
Лампру Лазарос 4 (1) 0.17
Тораль Хон 3 0.13
Luis Gallegos 2 0.09
Вурос Праксителис 2 0.09
Дурмишай Фиорин 2 0.09
Цилианидис Космас 2 0.09
Наби Адил 1 0.04
Феллипе Луис 1 0.04
Камау Брюс 1 0.04
Селимович Вахид 1 0.04
Пасалидис Триантафиллос 1 0.04
Диамантис Апостолос 1 0.04
Де Гузман Джонатан 0 0
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Ус Абдул Рахман 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 8 0
Кулурис Эфтимос 5 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Муньис Хуан 2 1
Харисис Харилаос 3 0
Василантонопулос Ставрос 3 0
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Кивракидис Кириакос 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Нтавиотис Георгиос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 9 0
Мельядо Мигель 8 0
Пасалидис Триантафиллос 7 0
Маринакис Никос 5 0
Вурос Праксителис 5 0
Luis Gallegos 5 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Тораль Хон 2 0
Лампру Лазарос 2 0
Селимович Вахид 2 0
Феллипе Луис 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
7
39%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
22%
3
16%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
2
9%
7
37%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
30%
3
16%
76-90

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
15%
5
18%
1-15
1
5%
7
25%
16-30
6
30%
4
14%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
5
25%
3
11%
61-75
2
10%
7
25%
76-90

Пропущено

38
29
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
6
16%
5
17%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
5
13%
8
28%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
9
24%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2
ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2
ОФИ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4
ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 17 5 0 38 - 11 56
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 22 12 3 7 37 - 23 39
4. Панатинаикос 2:0 23 11 3 9 35 - 20 36
5. ПАС Янина 23 10 6 7 27 - 22 36
6. Арис Салоники 22 10 5 7 21 - 20 35
7. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
8. ОФИ 0:2 23 8 8 7 29 - 30 32
9. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
10. Панетоликос 23 7 4 12 24 - 38 25
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 22 4 6 12 18 - 30 18
13. Атромитос 2:0 21 4 4 13 21 - 39 16
14. Аполлон Смирнис 0:2 22 1 7 14 7 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 2:0 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
6. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 0:2 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Атромитос 2:0 10 4 1 5 14 - 15 13
11. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
12. Панетоликос 11 3 2 6 10 - 15 11
13. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Аполлон Смирнис 0:2 12 1 6 5 4 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
6. ОФИ 0:2 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Панатинаикос 2:0 11 3 1 7 11 - 14 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Атромитос 2:0 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 0:2 10 0 1 9 3 - 24 1
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Атромитос
Ничья
ОФИ
2.75
3.28
2.90
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