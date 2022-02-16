Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:2
Первый тайм: 28'

Стадион:
Панатинаикос
0'
12' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
0:1
13' Пенальти
Паласиос Себастьян
0:2
17' Пенальти
Канталапьерда Аитор
28'

Ход матча

12'
Баксеванидис Димос
 
13'
0:1
Паласиос Себастьян
17'
0:2
Канталапьерда Аитор

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Панатинаикос
7.00
3.84
1.66
Все Коэффициенты
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
44
Рогне
Томас
15
Якимовски
Никола
19
Чибсах
Юссиф
21
Кастро
Фабри
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
10
Мартинес
Николас
II
20
Сигневич
Николай
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
4
Велес
Фран
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
50
Гачинович
Мийат
17
Перес
Рубен
19
Вильяфаньес
Лукас
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
Аполлон Смирнис
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Аполлон Смирнис
Панатинаикос

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
4:0
С
0:1
С
1:0
С
1:3
С
5:1
С
0:0
С
1:0
К
3:4
С
3:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.14
Памлидис Георгиос 2 0.09
Дауда Абиола 1 0.05
Фатион Антони 1 (1) 0.05
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.39
Паласиос Себастьян 6 (2) 0.26
Маурисио Жозе 4 0.17
Иоаннидис Фотис 3 0.13
Македа Федерико 3 (2) 0.13
Канталапьерда Аитор 2 0.09
Александропулос Сотириос 1 0.04
Санчес Факундо 1 0.04
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.04
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.04
Mateus Vital 1 (1) 0.04
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Перес Рубен 0 0
Курбелис Димитрис 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 9 1
Лисгарас Христос 6 1
Баксеванидис Димос 6 1
Иоаннидис Николаос 6 0
Кастро Фабри 6 0
Цилулис Сотирис 4 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Дентакис Антонис 4 0
Якимовски Никола 2 1
Домингес Луис Густаво 2 0
Витлис Вассилис 2 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Янниотас Яннис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильяфаньес Лукас 5 1
Хуанкар 5 0
Перес Рубен 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Шенквельд Барт 3 0
Маурисио Жозе 3 0
Велес Фран 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Бриньоли Альберто 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Забито

3
24
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
1
33%
5
21%
1-15
1
33%
1
4%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
1
33%
3
13%
76-90

Пропущено

24
6
8 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
13%
2
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
9
38%
0
0%
61-75
5
21%
3
50%
76-90

Забито

7
32
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 11
15 Не забивали 7
1
14%
6
19%
1-15
1
14%
2
6%
16-30
1
14%
7
22%
31-45
1
14%
6
19%
46-60
2
29%
5
16%
61-75
1
14%
6
19%
76-90

Пропущено

35
21
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
14%
5
24%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
3
9%
4
19%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
11
31%
0
0%
61-75
7
20%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2
Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 17 5 0 38 - 11 56
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 22 12 3 7 37 - 23 39
4. Панатинаикос 2:0 23 11 3 9 35 - 20 36
5. ПАС Янина 23 10 6 7 27 - 22 36
6. Арис Салоники 22 10 5 7 21 - 20 35
7. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
8. ОФИ 0:2 23 8 8 7 29 - 30 32
9. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
10. Панетоликос 23 7 4 12 24 - 38 25
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 22 4 6 12 18 - 30 18
13. Атромитос 2:0 21 4 4 13 21 - 39 16
14. Аполлон Смирнис 0:2 22 1 7 14 7 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 2:0 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
6. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 0:2 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Атромитос 2:0 10 4 1 5 14 - 15 13
11. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
12. Панетоликос 11 3 2 6 10 - 15 11
13. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Аполлон Смирнис 0:2 12 1 6 5 4 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
6. ОФИ 0:2 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Панатинаикос 2:0 11 3 1 7 11 - 14 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Атромитос 2:0 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 0:2 10 0 1 9 3 - 24 1
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Панатинаикос
7.00
3.84
1.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:2 Панатинаикос онлайн


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Панатинаикос

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