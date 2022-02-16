Греция: Суперлига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
12' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
0:1
13' ПенальтиПаласиос Себастьян
0:2
17' ПенальтиКанталапьерда Аитор
54' Желтая карточкаДомингес Луис Густаво
77' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
82' Желтая карточкаШенквельд Барт
0:3
87' Гол в свои воротаБаксеванидис Димос
Ход матча
13'
17'
82'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 8
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
45 Владение мячом, % 55
44
Рогне
Томас
19
Чибсах
Юссиф
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Mateus VitalНападающий
-
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Панатинаикос
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.14
|Памлидис Георгиос
|2
|0.09
|Дауда Абиола
|1
|0.05
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.05
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.39
|Паласиос Себастьян
|7 (3)
|0.3
|Маурисио Жозе
|4
|0.17
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.13
|Иоаннидис Фотис
|3
|0.13
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.13
|Александропулос Сотириос
|1
|0.04
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.04
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.04
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.04
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Курбелис Димитрис
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|9
|1
|Баксеванидис Димос
|7
|1
|Лисгарас Христос
|6
|1
|Иоаннидис Николаос
|6
|0
|Кастро Фабри
|6
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Дентакис Антонис
|4
|0
|Якимовски Никола
|2
|1
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|Витлис Вассилис
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Янниотас Яннис
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильяфаньес Лукас
|5
|1
|Хуанкар
|5
|0
|Перес Рубен
|4
|0
|Шенквельд Барт
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Велес Фран
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Забито
3
24
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
1
33%
5
21%
1-15
1
33%
1
4%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
1
33%
3
13%
76-90
Пропущено
24
6
8 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
13%
2
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
9
38%
0
0%
61-75
5
21%
3
50%
76-90
Забито
7
32
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 11
15 Не забивали 7
1
14%
6
19%
1-15
1
14%
2
6%
16-30
1
14%
7
22%
31-45
1
14%
6
19%
46-60
2
29%
5
16%
61-75
1
14%
6
19%
76-90
Пропущено
35
21
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
14%
5
24%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
3
9%
4
19%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
11
31%
0
0%
61-75
7
20%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2
Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|17
|5
|0
|38 - 11
|56
|2.
|ПАОК
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|4.
|Панатинаикос
|23
|11
|3
|9
|36 - 20
|36
|5.
|ПАС Янина
|23
|10
|6
|7
|27 - 22
|36
|6.
|Арис Салоники
|22
|10
|5
|7
|21 - 20
|35
|7.
|ОФИ
|23
|8
|9
|6
|31 - 30
|33
|8.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|9.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|10.
|Панетоликос
|23
|7
|4
|12
|24 - 38
|25
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|22
|4
|6
|12
|18 - 30
|18
|13.
|Атромитос
|21
|3
|5
|13
|21 - 41
|14
|14.
|Аполлон Смирнис
|22
|1
|7
|14
|7 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|6.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Панетоликос
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Атромитос
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|13.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Панатинаикос
|11
|3
|1
|7
|12 - 14
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1