Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
23' Желтая карточка
Янниотас Яннис
0:1
29' Гол
Иоаннидис Николаос
36' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
0:2
53' Гол
Памлидис Георгиос
67' Желтая карточка
Манусос Йоргос
69' Красная карточка
Дентакис Антонис
78' Желтая карточка
Домингес Луис Густаво
81' Желтая карточка
Витлис Вассилис
90'+3
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Cristopher
Nunez
16
Бехарано
Данни
19
Бангура
Альхассан
33
Гентсоглу
Савас
28
Романич
Лазар
8
Арабули
Бачана
1
Коцарис
Костас
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
5
Домингес
Луис
Густаво
3
Витлис
Вассилис
14
Сливка
Выкинтас
19
Чибсах
Юссиф
7
Памлидис
Георгиос
70
Янниотас
Яннис
10
Мартинес
Николас
II
9
Иоаннидис
Николаос
Ламия
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Аполлон Смирнис

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

8.3%
83.3%
8.4%
1 победа 10 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
0:0
С
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 4 (1) 0.17
Манусос Йоргос 3 (1) 0.13
Тайрон Густаво 1 0.04
Романич Лазар 1 0.04
Cristopher Nunez 1 0.04
Элефтериадис Христос 1 0.04
Бангура Альхассан 1 0.04
Караманос Тасос 1 0.04
Бехарано Данни 1 0.04
Големич Владимир 1 0.04
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.04
Сарамантас Гиоргос 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 4 0.17
Памлидис Георгиос 3 0.13
Дауда Абиола 1 0.04
Фатион Антони 1 (1) 0.04
Мартинес Николас II 0 0
Дентакис Антонис 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 0
Манусос Йоргос 5 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Theofanis Tsandaris 4 0
Романич Лазар 4 0
Провидакис Константинос 4 0
Гентсоглу Савас 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Cristopher Nunez 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Веллиос Апостолос 1 0
Шаранов Боян 1 0
Бангура Альхассан 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 9 1
Баксеванидис Димос 7 1
Лисгарас Христос 6 1
Иоаннидис Николаос 6 0
Кастро Фабри 6 0
Дентакис Антонис 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Домингес Луис Густаво 4 0
Якимовски Никола 2 1
Витлис Вассилис 3 0
Янниотас Яннис 2 0
Чибсах Юссиф 1 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
15 Не забивали 19
2
18%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
3
13%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
0
0%
9
38%
61-75
5
28%
5
21%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
18 Не забивали 18
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
14%
3
23%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
3
19%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Пропущено

32
37
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 15
3
9%
6
16%
1-15
6
19%
6
16%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
7
22%
4
11%
46-60
3
9%
11
30%
30%
61-75
7
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1
Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 17 5 0 38 - 11 56
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 22 12 3 7 37 - 23 39
4. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
5. ПАС Янина 23 10 6 7 27 - 22 36
6. Арис Салоники 22 10 5 7 21 - 20 35
7. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
8. Астерас 22 9 5 8 23 - 20 32
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
11. Ионикос 23 5 7 11 20 - 31 22
12. Ламия 1:2 23 4 6 13 19 - 32 18
13. Атромитос 22 4 5 13 23 - 41 17
14. Аполлон Смирнис 2:1 23 2 7 14 9 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
6. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Ионикос 11 3 4 4 9 - 12 13
13. Аполлон Смирнис 2:1 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 1:2 11 2 3 6 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 10 2 4 4 7 - 10 10
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 1:2 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 2:1 11 1 1 9 5 - 25 4
14. Атромитос 11 0 3 8 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Иоаннидис Николаос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Янниотас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Аполлон Смирнис
2.00
3.05
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 1:2 Аполлон Смирнис онлайн


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Ламия
Аполлон Смирнис

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