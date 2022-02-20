Греция: Суперлига 2021-2022
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Athanasios Diakos
23' Желтая карточкаЯнниотас Яннис
0:1
29' ГолИоаннидис Николаос
36' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
0:2
53' ГолПамлидис Георгиос
67' Желтая карточкаМанусос Йоргос
69' Красная карточкаДентакис Антонис
78' Желтая карточкаДомингес Луис Густаво
81' Желтая карточкаВитлис Вассилис
Ход матча
23'
29'
36'
53'
67'
69'
81'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
История личных встреч
Ламия
Аполлон Смирнис
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
12 матчей
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
8.3%
83.3%
8.4%
1 победа 10 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.17
|Манусос Йоргос
|3 (1)
|0.13
|Тайрон Густаво
|1
|0.04
|Романич Лазар
|1
|0.04
|Cristopher Nunez
|1
|0.04
|Элефтериадис Христос
|1
|0.04
|Бангура Альхассан
|1
|0.04
|Караманос Тасос
|1
|0.04
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|Големич Владимир
|1
|0.04
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.04
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|4
|0.17
|Памлидис Георгиос
|3
|0.13
|Дауда Абиола
|1
|0.04
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.04
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Дентакис Антонис
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|0
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Сарамантас Гиоргос
|4
|0
|Theofanis Tsandaris
|4
|0
|Романич Лазар
|4
|0
|Провидакис Константинос
|4
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Бангура Альхассан
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|9
|1
|Баксеванидис Димос
|7
|1
|Лисгарас Христос
|6
|1
|Иоаннидис Николаос
|6
|0
|Кастро Фабри
|6
|0
|Дентакис Антонис
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Домингес Луис Густаво
|4
|0
|Якимовски Никола
|2
|1
|Витлис Вассилис
|3
|0
|Янниотас Яннис
|2
|0
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
15 Не забивали 19
2
18%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
3
13%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
0
0%
9
38%
61-75
5
28%
5
21%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
18 Не забивали 18
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
14%
3
23%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
3
19%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Пропущено
32
37
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 15
3
9%
6
16%
1-15
6
19%
6
16%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
7
22%
4
11%
46-60
3
9%
11
30%
30%
61-75
7
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1
Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|17
|5
|0
|38 - 11
|56
|2.
|ПАОК
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|5.
|ПАС Янина
|23
|10
|6
|7
|27 - 22
|36
|6.
|Арис Салоники
|22
|10
|5
|7
|21 - 20
|35
|7.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|8.
|Астерас
|22
|9
|5
|8
|23 - 20
|32
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|11.
|Ионикос
|23
|5
|7
|11
|20 - 31
|22
|12.
|Ламия
|1:2
|23
|4
|6
|13
|19 - 32
|18
|13.
|Атромитос
|22
|4
|5
|13
|23 - 41
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|2:1
|23
|2
|7
|14
|9 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|6.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Ионикос
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Аполлон Смирнис
|2:1
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|1:2
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|1:2
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|2:1
|11
|1
|1
|9
|5 - 25
|4
|14.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3