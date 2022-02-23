Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 50'
Стадион: Athanasios Diakos
0:1
34' ГолБарралес Джеронимо
0:2
37' ГолРиера Адриан
Ход матча
34'
37'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
49 Владение мячом, % 51
55
Лукао
II
24
Винтра
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Ламия
Астерас
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|4 (2)
|0.17
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.17
|Тайрон Густаво
|1
|0.04
|Романич Лазар
|1
|0.04
|Cristopher Nunez
|1
|0.04
|Элефтериадис Христос
|1
|0.04
|Бангура Альхассан
|1
|0.04
|Караманос Тасос
|1
|0.04
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|Големич Владимир
|1
|0.04
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.04
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.26
|Риера Адриан
|6
|0.26
|Рехис Франсеск
|4
|0.17
|Барралес Джеронимо
|4 (2)
|0.17
|Вальенте Хосе
|1
|0.04
|Капилья Энеко
|1
|0.04
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|Тилика Лео
|1
|0.04
|Христопулос Яннис
|1
|0.04
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|0
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Сарамантас Гиоргос
|4
|0
|Theofanis Tsandaris
|4
|0
|Романич Лазар
|4
|0
|Провидакис Константинос
|4
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Бангура Альхассан
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|5
|1
|Мунафо Хуан
|5
|1
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Сони Кевен
|5
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Вальенте Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Атьенса Пичу
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Рехис Франсеск
|1
|1
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Иглесиас Матиас
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
1
5%
2
20%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
6
30%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
25%
2
20%
76-90
Забито
5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
1
20%
3
18%
1-15
2
40%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Забито
17
24
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
11 Не забивали 7
3
18%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
1
6%
7
29%
29%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90
Пропущено
34
19
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 11
3
9%
3
16%
1-15
7
21%
4
21%
16-30
6
18%
4
21%
31-45
8
24%
1
5%
46-60
3
9%
3
16%
61-75
7
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1
Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|23
|13
|3
|7
|39 - 23
|42
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|24
|10
|7
|7
|21 - 20
|37
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|2:0
|23
|10
|5
|8
|25 - 20
|35
|8.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|23
|8
|4
|11
|34 - 40
|28
|11.
|Ионикос
|23
|5
|7
|11
|20 - 31
|22
|12.
|Атромитос
|0:0
|23
|4
|6
|13
|23 - 41
|18
|13.
|Ламия
|0:2
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|23
|2
|7
|14
|9 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|2:0
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|6.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|12
|5
|5
|2
|10 - 9
|20
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Атромитос
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Ионикос
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|0:2
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|2:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|0:2
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Атромитос
|0:0
|12
|0
|4
|8
|7 - 24
|4
|14.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|1
|9
|5 - 25
|4