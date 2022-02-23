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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:2
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
0:1
34' Гол
Барралес Джеронимо
0:2
37' Гол
Риера Адриан
68' Желтая карточка
Христос Тасулис
84' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
90' Желтая карточка
Капилья Энеко
90'+7
1
Гаравелис
Атанасиос
55
Лукао
II
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
24
Винтра
Лукас
3
Сарамантас
Гиоргос
6
Theofanis
Tsandaris
16
Бехарано
Данни
10
Тайрон
Густаво
9
Манусос
Йоргос
28
Романич
Лазар
45
Цукалос
Николаос
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
17
Иглесиас
Матиас
23
Риера
Адриан
10
Капилья
Энеко
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Ламия
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Астерас

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 4 (2) 0.17
Арабули Бачана 4 (1) 0.17
Тайрон Густаво 1 0.04
Романич Лазар 1 0.04
Cristopher Nunez 1 0.04
Элефтериадис Христос 1 0.04
Бангура Альхассан 1 0.04
Караманос Тасос 1 0.04
Бехарано Данни 1 0.04
Големич Владимир 1 0.04
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.04
Сарамантас Гиоргос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.26
Риера Адриан 6 0.26
Рехис Франсеск 4 0.17
Барралес Джеронимо 4 (2) 0.17
Вальенте Хосе 1 0.04
Капилья Энеко 1 0.04
Паскуаль Андрес 1 0.04
Тилика Лео 1 0.04
Христопулос Яннис 1 0.04
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 0
Манусос Йоргос 5 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Theofanis Tsandaris 4 0
Романич Лазар 4 0
Провидакис Константинос 4 0
Гентсоглу Савас 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Cristopher Nunez 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Веллиос Апостолос 1 0
Шаранов Боян 1 0
Бангура Альхассан 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 5 1
Мунафо Хуан 5 1
Костаньо Хосе 4 1
Сони Кевен 5 0
Гарсия Рубен II 4 0
Вальенте Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Иглесиас Матиас 3 0
Атьенса Пичу 3 0
Риера Адриан 3 0
Рехис Франсеск 1 1
Христос Тасулис 2 0
Паскуаль Андрес 2 0
Кармона Давид 2 0
Бенито Асьер 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Капилья Энеко 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

22
10
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
5%
2
20%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
6
27%
3
30%
31-45
6
27%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
1
20%
3
18%
1-15
2
40%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Забито

17
26
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 13
12 Не забивали 7
3
18%
4
15%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
1
6%
9
35%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
5
29%
29%
6
23%
76-90

Пропущено

36
19
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 11
3
8%
3
16%
1-15
7
19%
4
21%
16-30
8
22%
4
21%
31-45
8
22%
1
5%
46-60
3
8%
3
16%
61-75
7
19%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1
Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Арис Салоники 24 11 6 7 24 - 20 39
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 23 10 5 8 25 - 20 35
8. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 23 8 4 11 34 - 40 28
11. Ионикос 3:0 24 6 7 11 23 - 31 25
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 0:3 24 2 7 15 9 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 3:0 12 4 4 4 12 - 12 16
11. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 0:3 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 3:0 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 0:3 12 1 1 10 5 - 28 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Риера Адриан бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Барралес Джеронимо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ламия 0:2 Астерас онлайн


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