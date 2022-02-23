Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
0:1
34' ГолБарралес Джеронимо
0:2
37' ГолРиера Адриан
68' Желтая карточкаХристос Тасулис
84' Желтая карточкаИглесиас Матиас
90' Желтая карточкаКапилья Энеко
Ход матча
34'
37'
0:2
68'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 23
-
55 Владение мячом, % 45
55
Лукао
II
24
Винтра
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Ламия
Астерас
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|4 (2)
|0.17
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.17
|Тайрон Густаво
|1
|0.04
|Романич Лазар
|1
|0.04
|Cristopher Nunez
|1
|0.04
|Элефтериадис Христос
|1
|0.04
|Бангура Альхассан
|1
|0.04
|Караманос Тасос
|1
|0.04
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|Големич Владимир
|1
|0.04
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.04
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.26
|Риера Адриан
|6
|0.26
|Рехис Франсеск
|4
|0.17
|Барралес Джеронимо
|4 (2)
|0.17
|Вальенте Хосе
|1
|0.04
|Капилья Энеко
|1
|0.04
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|Тилика Лео
|1
|0.04
|Христопулос Яннис
|1
|0.04
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|0
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Сарамантас Гиоргос
|4
|0
|Theofanis Tsandaris
|4
|0
|Романич Лазар
|4
|0
|Провидакис Константинос
|4
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Бангура Альхассан
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|5
|1
|Мунафо Хуан
|5
|1
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Сони Кевен
|5
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Вальенте Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|Атьенса Пичу
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Рехис Франсеск
|1
|1
|Христос Тасулис
|2
|0
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Капилья Энеко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90
Пропущено
22
10
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
5%
2
20%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
6
27%
3
30%
31-45
6
27%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Забито
5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
1
20%
3
18%
1-15
2
40%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Забито
17
26
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 13
12 Не забивали 7
3
18%
4
15%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
1
6%
9
35%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
5
29%
29%
6
23%
76-90
Пропущено
36
19
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 11
3
8%
3
16%
1-15
7
19%
4
21%
16-30
8
22%
4
21%
31-45
8
22%
1
5%
46-60
3
8%
3
16%
61-75
7
19%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1
Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|23
|13
|3
|7
|39 - 23
|42
|4.
|Арис Салоники
|24
|11
|6
|7
|24 - 20
|39
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|23
|10
|5
|8
|25 - 20
|35
|8.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|23
|8
|4
|11
|34 - 40
|28
|11.
|Ионикос
|3:0
|24
|6
|7
|11
|23 - 31
|25
|12.
|Ламия
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|13.
|Атромитос
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:3
|24
|2
|7
|15
|9 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|6.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|7.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|3:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:3
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|3:0
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:3
|12
|1
|1
|10
|5 - 28
|4
|14.
|Атромитос
|12
|0
|3
|9
|7 - 27
|3