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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Атромитос
0'
4' Желтая карточка
Мавроматис Теофанис
36' Желтая карточка
Саломон Патрик
37'

Ход матча

4'
 
Мавроматис Теофанис
36'
 
Саломон Патрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Атромитос
1.57
4.25
9.20
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
7
Мансини
Даниэль
47
Камара
Абубакар
92
Янниотис
Андреас
2
Василантонопулос
Ставрос
24
Мавроматис
Теофанис
5
Хациисаяс
Димитриос
33
Кастельяно
Дани
95
Ротариу
Дорин
17
Эрлингмарк
Огюст
21
Саломон
Патрик
14
Муньис
Хуан
22
Клонаридис
Виктор
20
Кулурис
Эфтимос
Арис Салоники
4-2-3-1
Атромитос
4-4-2

История личных встреч

Арис Салоники
Атромитос

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:3
С
3:0
С
2:2
С
1:2
К
0:1
К
0:0
С
2:2
С
0:2
С
4:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
2:1
С
0:1
С
0:0
С
0:3
С
1:0
К
1:2
К
1:2
К
1:0
С
2:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 4 (3) 0.17
Бруну Гама 4 (3) 0.17
Н'Диайе Папа 3 0.13
Матео Гарсия 3 0.13
Мансини Даниэль 2 0.08
Сундгрен Даниэль 1 0.04
Бертолио Факундо 1 0.04
Брабец Якуб 1 0.04
Сакик Эмануэль 1 0.04
Матилья Хавьер 1 (1) 0.04
Агбеньену Лумор 0 0
Фабиано Лейсманн 0 0
Лопес Кристиан 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 8 (3) 0.35
Муньис Хуан 4 0.17
Алибек Денис 2 0.09
Спиридонович Срджан 2 0.09
Струнгис Стефанос 2 0.09
Клонаридис Виктор 1 0.04
Саломон Патрик 1 0.04
Василантонопулос Ставрос 1 0.04
Эрлингмарк Огюст 1 0.04
Мавроматис Теофанис 1 0.04
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 6 0
Джегго Джеймс 5 0
Мансини Даниэль 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Итурбе Хуан 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сундгрен Даниэль 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Ганя Кристиан 2 0
Матео Гарсия 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 8 0
Кулурис Эфтимос 5 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Харисис Харилаос 4 0
Василантонопулос Ставрос 4 0
Муньис Хуан 2 1
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Кивракидис Кириакос 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Мавроматис Теофанис 1 0
Нтавиотис Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 17
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
5
50%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

9
23
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
1
11%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
11%
4
17%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
4
44%
7
30%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
17%
4
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
3
30%
2
12%
76-90

Забито

22
24
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
3
14%
5
21%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
7
32%
7
29%
29%
31-45
6
27%
3
13%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
2
9%
2
8%
76-90

Пропущено

19
40
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 19
3
16%
6
15%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
3
16%
5
13%
31-45
3
16%
6
15%
46-60
2
11%
8
20%
61-75
7
37%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1
Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
Атромитос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1
Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Арис Салоники 0:0 24 10 7 7 21 - 20 37
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 2:0 23 10 5 8 25 - 20 35
8. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 23 8 4 11 34 - 40 28
11. Ионикос 23 5 7 11 20 - 31 22
12. Атромитос 0:0 23 4 6 13 23 - 41 18
13. Ламия 0:2 24 4 6 14 19 - 34 18
14. Аполлон Смирнис 23 2 7 14 9 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 2:0 12 7 1 4 16 - 10 22
5. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
6. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
7. Арис Салоники 0:0 12 5 5 2 10 - 9 20
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Атромитос 0:0 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Ионикос 11 3 4 4 9 - 12 13
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 0:2 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 0:0 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 2:0 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 0:2 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Атромитос 0:0 12 0 4 8 7 - 24 4
14. Аполлон Смирнис 11 1 1 9 5 - 25 4
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Атромитос
1.57
4.25
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 Атромитос онлайн


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