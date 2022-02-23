Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
4' Желтая карточкаМавроматис Теофанис
36' Желтая карточкаСаломон Патрик
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
58 Владение мячом, % 42
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
-
70 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Арис Салоники
Атромитос
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
24 матча
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|4 (3)
|0.17
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.17
|Н'Диайе Папа
|3
|0.13
|Матео Гарсия
|3
|0.13
|Мансини Даниэль
|2
|0.08
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.04
|Бертолио Факундо
|1
|0.04
|Брабец Якуб
|1
|0.04
|Сакик Эмануэль
|1
|0.04
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.04
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|Лопес Кристиан
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|8 (3)
|0.35
|Муньис Хуан
|4
|0.17
|Алибек Денис
|2
|0.09
|Спиридонович Срджан
|2
|0.09
|Струнгис Стефанос
|2
|0.09
|Клонаридис Виктор
|1
|0.04
|Саломон Патрик
|1
|0.04
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.04
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.04
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.04
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|6
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Мансини Даниэль
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Ганя Кристиан
|2
|0
|Матео Гарсия
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|8
|0
|Кулурис Эфтимос
|5
|0
|Томас Бединелли
|3
|1
|Галвао Лукас
|3
|1
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Василантонопулос Ставрос
|4
|0
|Муньис Хуан
|2
|1
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 17
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
5
50%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
9
23
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
1
11%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
11%
4
17%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
4
44%
7
30%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
17%
4
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
3
30%
2
12%
76-90
Забито
22
24
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
3
14%
5
21%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
7
32%
7
29%
29%
31-45
6
27%
3
13%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
2
9%
2
8%
76-90
Пропущено
19
40
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 19
3
16%
6
15%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
3
16%
5
13%
31-45
3
16%
6
15%
46-60
2
11%
8
20%
61-75
7
37%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1
Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
Атромитос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1
Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|23
|13
|3
|7
|39 - 23
|42
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|24
|10
|7
|7
|21 - 20
|37
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|2:0
|23
|10
|5
|8
|25 - 20
|35
|8.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|23
|8
|4
|11
|34 - 40
|28
|11.
|Ионикос
|23
|5
|7
|11
|20 - 31
|22
|12.
|Атромитос
|0:0
|23
|4
|6
|13
|23 - 41
|18
|13.
|Ламия
|0:2
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|23
|2
|7
|14
|9 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|2:0
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|6.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|12
|5
|5
|2
|10 - 9
|20
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Атромитос
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Ионикос
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|0:2
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|2:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|0:2
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Атромитос
|0:0
|12
|0
|4
|8
|7 - 24
|4
|14.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|1
|9
|5 - 25
|4