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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
3:0
Перерыв

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
8' Гол
Киакос Яннис
2:0
18' Гол
Киакос Яннис
20' Желтая карточка
Фатион Антони
26' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
3:0
32' Гол
Vasilios Mantzis

Ход матча

8'
Киакос Яннис
1:0
18'
Киакос Яннис
2:0
20'
 
Фатион Антони
26'
Ромао Алаиксис
 
32'
Vasilios Mantzis
3:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Аполлон Смирнис
1.71
3.54
5.80
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
22
Georgios
Mygas
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
34
Тюрам
Рожерио
15
Валерианос
Йоргос
7
Аосман
Аяс
99
Vasilios
Mantzis
1
Коцарис
Костас
3
Витлис
Вассилис
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Раили
Адиль
11
Папагеоргиу
Гиоргос
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
70
Янниотас
Яннис
10
Мартинес
Николас
II
7
Памлидис
Георгиос
9
Иоаннидис
Николаос
Ионикос
3-5-2
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

История личных встреч

Ионикос
Аполлон Смирнис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 6 (2) 0.25
Reinaldo Lenis 3 0.13
Vasilios Mantzis 3 0.13
Тюрам Рожерио 2 0.08
Киакос Яннис 2 0.08
Каньяс Хосе 2 0.08
Вафеас Никос 2 0.08
Далсью 1 0.04
Санчес Сальвадор 1 0.04
Georgios Manalis 1 0.04
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 4 0.17
Памлидис Георгиос 3 0.13
Дауда Абиола 1 0.04
Фатион Антони 1 (1) 0.04
Мартинес Николас II 0 0
Дентакис Антонис 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 7 2
Georgios Mygas 7 0
Валерианос Йоргос 5 0
Аосман Аяс 5 0
Далсью 3 1
Санчес Сальвадор 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Кабрал Джерсон 4 0
Киакос Яннис 4 0
Каньяс Хосе 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Georgios Manalis 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Вафеас Никос 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 10 1
Баксеванидис Димос 7 1
Лисгарас Христос 6 1
Иоаннидис Николаос 6 0
Кастро Фабри 6 0
Дентакис Антонис 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Домингес Луис Густаво 4 0
Якимовски Никола 2 1
Витлис Вассилис 3 0
Янниотас Яннис 2 0
Чибсах Юссиф 1 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
17 Не забивали 19
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

12
25
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
3
12%
1-15
5
42%
3
12%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
4
33%
2
8%
46-60
1
8%
9
36%
61-75
1
8%
6
24%
76-90

Забито

11
5
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
5
45%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
4
21%
3
23%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Пропущено

31
38
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 16
4
13%
6
16%
1-15
6
19%
6
16%
16-30
5
16%
3
8%
31-45
8
26%
4
11%
46-60
4
13%
11
29%
61-75
4
13%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1
Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Арис Салоники 24 11 6 7 24 - 20 39
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 23 10 5 8 25 - 20 35
8. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 23 8 4 11 34 - 40 28
11. Ионикос 3:0 24 6 7 11 23 - 31 25
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 0:3 24 2 7 15 9 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 3:0 12 4 4 4 12 - 12 16
11. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 0:3 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 3:0 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 0:3 12 1 1 10 5 - 28 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Vasilios Mantzis бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Ромао Алаиксис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Аполлон Смирнис
1.71
3.54
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ионикос 3:0 Аполлон Смирнис онлайн


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Ионикос
Аполлон Смирнис

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