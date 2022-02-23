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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
4:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
8' Гол
Киакос Яннис
2:0
18' Гол
Киакос Яннис
20' Желтая карточка
Фатион Антони
26' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
3:0
32' Гол
Vasilios Mantzis
3:0
58' Не забитый пенальти
Иоаннидис Николаос
65' Красная карточка
Раили Адиль
75' Желтая карточка
Georgios Mygas
4:0
88' Гол
Далсью
90'+4
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
22
Georgios
Mygas
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
34
Тюрам
Рожерио
15
Валерианос
Йоргос
7
Аосман
Аяс
99
Vasilios
Mantzis
1
Коцарис
Костас
3
Витлис
Вассилис
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Раили
Адиль
11
Папагеоргиу
Гиоргос
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
70
Янниотас
Яннис
10
Мартинес
Николас
II
7
Памлидис
Георгиос
9
Иоаннидис
Николаос
Ионикос
3-5-2
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

История личных встреч

Ионикос
Аполлон Смирнис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 6 (2) 0.25
Reinaldo Lenis 3 0.13
Vasilios Mantzis 3 0.13
Тюрам Рожерио 2 0.08
Киакос Яннис 2 0.08
Каньяс Хосе 2 0.08
Далсью 2 0.08
Вафеас Никос 2 0.08
Санчес Сальвадор 1 0.04
Georgios Manalis 1 0.04
Валерианос Йоргос 0 0
Georgios Mygas 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 4 0.17
Памлидис Георгиос 3 0.13
Дауда Абиола 1 0.04
Фатион Антони 1 (1) 0.04
Мартинес Николас II 0 0
Дентакис Антонис 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 7 2
Georgios Mygas 8 0
Валерианос Йоргос 5 0
Аосман Аяс 5 0
Далсью 3 1
Санчес Сальвадор 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Кабрал Джерсон 4 0
Киакос Яннис 4 0
Каньяс Хосе 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Georgios Manalis 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Вафеас Никос 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 10 1
Баксеванидис Димос 7 1
Лисгарас Христос 6 1
Иоаннидис Николаос 6 0
Кастро Фабри 6 0
Дентакис Антонис 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Домингес Луис Густаво 4 0
Якимовски Никола 2 1
Витлис Вассилис 3 0
Янниотас Яннис 2 0
Раили Адиль 0 1
Чибсах Юссиф 1 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

12
29
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
14%
1-15
5
42%
4
14%
16-30
1
8%
3
10%
31-45
4
33%
2
7%
46-60
1
8%
9
31%
61-75
1
8%
7
24%
76-90

Забито

11
5
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
5
45%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
4
21%
3
23%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90

Забито

24
10
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
3
13%
1
10%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
5
21%
1
10%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
5
21%
2
20%
76-90

Пропущено

31
42
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 17
4
13%
7
17%
1-15
6
19%
7
17%
16-30
5
16%
4
10%
31-45
8
26%
4
10%
46-60
4
13%
11
26%
61-75
4
13%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1
Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Арис Салоники 24 11 6 7 24 - 20 39
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 23 10 5 8 25 - 20 35
8. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 23 8 4 11 34 - 40 28
11. Ионикос 24 6 7 11 24 - 31 25
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 24 2 7 15 9 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Янниотас Яннис уходит с поля. Кастро Фабри выходит вместо него
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Vasilios Mantzis бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Ромао Алаиксис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ионикос 4:0 Аполлон Смирнис онлайн


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