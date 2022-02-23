Греция: Суперлига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Neapoli Stadium
1:0
8' ГолКиакос Яннис
2:0
18' ГолКиакос Яннис
20' Желтая карточкаФатион Антони
26' Желтая карточкаРомао Алаиксис
3:0
32' ГолVasilios Mantzis
3:0
58' Не забитый пенальтиИоаннидис Николаос
65' Красная карточкаРаили Адиль
75' Желтая карточкаGeorgios Mygas
4:0
88' ГолДалсью
Ход матча
8'
1:0
18'
2:0
20'
26'
32'
58'
65'
75'
88'
4:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 1
-
9 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 13
-
55 Владение мячом, % 45
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Ионикос
Аполлон Смирнис
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|6 (2)
|0.25
|Reinaldo Lenis
|3
|0.13
|Vasilios Mantzis
|3
|0.13
|Тюрам Рожерио
|2
|0.08
|Киакос Яннис
|2
|0.08
|Каньяс Хосе
|2
|0.08
|Далсью
|2
|0.08
|Вафеас Никос
|2
|0.08
|Санчес Сальвадор
|1
|0.04
|Georgios Manalis
|1
|0.04
|Валерианос Йоргос
|0
|0
|Georgios Mygas
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|4
|0.17
|Памлидис Георгиос
|3
|0.13
|Дауда Абиола
|1
|0.04
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.04
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Дентакис Антонис
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|7
|2
|Georgios Mygas
|8
|0
|Валерианос Йоргос
|5
|0
|Аосман Аяс
|5
|0
|Далсью
|3
|1
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Чигринский Дмитрий
|4
|0
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Киакос Яннис
|4
|0
|Каньяс Хосе
|3
|0
|Reinaldo Lenis
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Georgios Manalis
|2
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Konstantinos Tsirigotis
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|10
|1
|Баксеванидис Димос
|7
|1
|Лисгарас Христос
|6
|1
|Иоаннидис Николаос
|6
|0
|Кастро Фабри
|6
|0
|Дентакис Антонис
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Домингес Луис Густаво
|4
|0
|Якимовски Никола
|2
|1
|Витлис Вассилис
|3
|0
|Янниотас Яннис
|2
|0
|Раили Адиль
|0
|1
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
12
29
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
14%
1-15
5
42%
4
14%
16-30
1
8%
3
10%
31-45
4
33%
2
7%
46-60
1
8%
9
31%
61-75
1
8%
7
24%
76-90
Забито
11
5
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
5
45%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
4
21%
3
23%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90
Забито
24
10
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
3
13%
1
10%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
5
21%
1
10%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
5
21%
2
20%
76-90
Пропущено
31
42
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 17
4
13%
7
17%
1-15
6
19%
7
17%
16-30
5
16%
4
10%
31-45
8
26%
4
10%
46-60
4
13%
11
26%
61-75
4
13%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1
Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|23
|13
|3
|7
|39 - 23
|42
|4.
|Арис Салоники
|24
|11
|6
|7
|24 - 20
|39
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|23
|10
|5
|8
|25 - 20
|35
|8.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|23
|8
|4
|11
|34 - 40
|28
|11.
|Ионикос
|24
|6
|7
|11
|24 - 31
|25
|12.
|Ламия
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|13.
|Атромитос
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|24
|2
|7
|15
|9 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|6.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|7.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4
|14.
|Атромитос
|12
|0
|3
|9
|7 - 27
|3