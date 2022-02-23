Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

Giannis Kiakos уходит с поля. Georgios Manalis выходит вместо него

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

32' Г О О О О Л - Vasilios Mantzis бьет в цель!

26' Ромао Алаиксис получил желтую карточку от судьи

20' Фатион Антони получил желтую карточку от судьи

18' Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!

8' Г О О О О Л - Giannis Kiakos бьет в цель!