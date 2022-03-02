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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
2:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Астерас

Ход матча

35'
Эль-Араби Юссеф
Соарес Франсиско
 
46'
Сиссе Пап Абу
Манолас Костас
 
46'
Вальбуэна Матьё
Камара Агибу
 
46'
 
Риера Адриан
Капилья Энеко
52'
Папастатопулос Сократис
(Вальбуэна Матьё)
1:0
54'
Масурас Гиоргос
(Карвалью Жоау)
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Астерас
1.62
4.44
9.60
Все Коэффициенты
1
Вацлик
Томаш
17
Врусаи
Мариус
40
Манолас
Костас
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
22
Камара
Агибу
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
29
Соарес
Франсиско
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
45
Христопулос
Яннис
3
Христос
Тасулис
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
10
Капилья
Энеко
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
Олимпиакос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Астерас

32 матча

93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

122.2%
0 побед 11 ничьих 1 победа

41 матч

73.2%
19.5%
7.3%
30 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.1%
41.5%
2.4%
23 победы 17 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
3:0
С
0:5
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
К
2:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
К
1:1
К
5:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
КГ
0:1
КГ
4:0
С
2:0
КГ
1:3
С
0:1
С
1:0
С
7:2
С
2:0
С
0:1
К
0:1
С
3:0
С
1:3
С
3:0
К
2:1
К
2:2
С
0:1
С
3:1
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.36
Соарес Франсиско 7 (1) 0.28
Масурас Гиоргос 6 0.24
Камара Агибу 5 0.2
Сиссе Пап Абу 4 0.16
Вальбуэна Матьё 3 0.12
Родригес Гарри 3 0.12
М'Вила Янн 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Папастатопулос Сократис 1 0.04
Бухалакис Андреас 1 0.04
Врусаи Мариус 1 0.04
Лала Кенни 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Карбовник Михал 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.24
Риера Адриан 6 0.24
Рехис Франсеск 4 0.16
Барралес Джеронимо 4 (2) 0.16
Вальенте Хосе 1 0.04
Капилья Энеко 1 0.04
Паскуаль Андрес 1 0.04
Тилика Лео 1 0.04
Христопулос Яннис 1 0.04
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 4 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Ба Уссейну 3 0
Рябчук Олег 3 0
Камара Агибу 3 0
Соарес Франсиско 2 0
М'Вила Янн 2 0
Лала Кенни 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 6 1
Мунафо Хуан 6 1
Костаньо Хосе 4 1
Сони Кевен 5 0
Гарсия Рубен II 4 0
Атьенса Пичу 4 0
Вальенте Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Рехис Франсеск 2 1
Альварес Федерико 3 0
Паскуаль Андрес 3 0
Иглесиас Матиас 3 0
Риера Адриан 3 0
Христос Тасулис 2 0
Кармона Давид 2 0
Бенито Асьер 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Капилья Энеко 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
22%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
80%
2
20%
76-90

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
17%
3
18%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
5
22%
6
35%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
2
9%
4
24%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

41
26
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 10
19 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
8
20%
4
15%
1-15
8
20%
3
12%
16-30
6
15%
9
35%
31-45
7
17%
2
8%
46-60
5
12%
2
8%
61-75
7
17%
6
23%
76-90

Пропущено

11
21
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
9%
3
14%
1-15
3
27%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
5
45%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1
Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2
Астерас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3
Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 25 20 5 0 43 - 11 65
2. ПАОК 24 15 4 5 47 - 23 49
3. АЕК 24 13 3 8 39 - 26 42
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 25 12 3 10 39 - 21 39
6. ПАС Янина 25 11 6 8 28 - 24 39
7. Астерас 0:2 25 10 5 10 25 - 24 35
8. ОФИ 25 8 10 7 31 - 32 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 25 6 8 11 25 - 32 26
12. Атромитос 24 5 5 14 25 - 44 20
13. Ламия 25 4 6 15 19 - 35 18
14. Аполлон Смирнис 25 2 7 16 9 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 13 11 2 0 21 - 4 35
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
5. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
6. Астерас 0:2 13 7 1 5 16 - 12 22
7. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 0:2 12 3 4 5 9 - 12 13
9. Волос 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Соарес Франсиско уходит с поля. Эль-Араби Юссеф выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Астерас
1.62
4.44
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 2:0 Астерас онлайн


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