Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Караискакис
1:0
52' ГолПапастатопулос Сократис
2:0
54' ГолМасурас Гиоргос
Ход матча
52'
54'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
61 Владение мячом, % 39
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
22
Бенито
Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
75 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Олимпиакос
Астерас
32 матча
93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
122.2%
0 побед 11 ничьих 1 победа
41 матч
73.2%
19.5%
7.3%
30 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.1%
41.5%
2.4%
23 победы 17 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.36
|Соарес Франсиско
|7 (1)
|0.28
|Масурас Гиоргос
|6
|0.24
|Камара Агибу
|5
|0.2
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.16
|Вальбуэна Матьё
|3
|0.12
|Родригес Гарри
|3
|0.12
|М'Вила Янн
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Папастатопулос Сократис
|1
|0.04
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Врусаи Мариус
|1
|0.04
|Лала Кенни
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.24
|Риера Адриан
|6
|0.24
|Рехис Франсеск
|4
|0.16
|Барралес Джеронимо
|4 (2)
|0.16
|Вальенте Хосе
|1
|0.04
|Капилья Энеко
|1
|0.04
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|Тилика Лео
|1
|0.04
|Христопулос Яннис
|1
|0.04
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Рябчук Олег
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|6
|1
|Мунафо Хуан
|6
|1
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Сони Кевен
|5
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Атьенса Пичу
|4
|0
|Вальенте Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Рехис Франсеск
|2
|1
|Альварес Федерико
|3
|0
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Христос Тасулис
|2
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Капилья Энеко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
22%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
80%
2
20%
76-90
Забито
23
17
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
17%
3
18%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
5
22%
6
35%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
2
9%
4
24%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
41
26
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 10
19 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
8
20%
4
15%
1-15
8
20%
3
12%
16-30
6
15%
9
35%
31-45
7
17%
2
8%
46-60
5
12%
2
8%
61-75
7
17%
6
23%
76-90
Пропущено
11
21
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
9%
3
14%
1-15
3
27%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
5
45%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1
Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2
Астерас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3
Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|25
|20
|5
|0
|43 - 11
|65
|2.
|ПАОК
|24
|15
|4
|5
|47 - 23
|49
|3.
|АЕК
|24
|13
|3
|8
|39 - 26
|42
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|25
|12
|3
|10
|39 - 21
|39
|6.
|ПАС Янина
|25
|11
|6
|8
|28 - 24
|39
|7.
|Астерас
|0:2
|25
|10
|5
|10
|25 - 24
|35
|8.
|ОФИ
|25
|8
|10
|7
|31 - 32
|34
|9.
|Панетоликос
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|24
|8
|5
|11
|34 - 40
|29
|11.
|Ионикос
|25
|6
|8
|11
|25 - 32
|26
|12.
|Атромитос
|24
|5
|5
|14
|25 - 44
|20
|13.
|Ламия
|25
|4
|6
|15
|19 - 35
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|25
|2
|7
|16
|9 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|13
|11
|2
|0
|21 - 4
|35
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|ПАС Янина
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|5.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|6.
|Астерас
|0:2
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|7.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|0:2
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|9.
|Волос
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4