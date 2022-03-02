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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
5:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
1:0
52' Гол
Папастатопулос Сократис
2:0
54' Гол
Масурас Гиоргос
3:0
57' Гол
Масурас Гиоргос
4:0
66' Гол
Бухалакис Андреас
4:1
75' Гол
Кармона Давид
77' Желтая карточка
Эль-Араби Юссеф
5:1
84' Гол
Родригес Гарри
86' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
87' Желтая карточка
Рябчук Олег
90'+3
1
Вацлик
Томаш
17
Врусаи
Мариус
40
Манолас
Костас
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
22
Камара
Агибу
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
29
Соарес
Франсиско
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
45
Христопулос
Яннис
3
Христос
Тасулис
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
10
Капилья
Энеко
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
Олимпиакос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Астерас

32 матча

93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

122.2%
0 побед 11 ничьих 1 победа

41 матч

73.2%
19.5%
7.3%
30 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.1%
41.5%
2.4%
23 победы 17 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
3:0
С
0:5
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
К
2:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
К
1:1
К
5:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
КГ
0:1
КГ
4:0
С
2:0
КГ
1:3
С
0:1
С
1:0
С
7:2
С
2:0
С
0:1
К
0:1
С
3:0
С
1:3
С
3:0
К
2:1
К
2:2
С
0:1
С
3:1
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.36
Масурас Гиоргос 7 0.28
Соарес Франсиско 7 (1) 0.28
Камара Агибу 5 0.2
Родригес Гарри 4 0.16
Сиссе Пап Абу 4 0.16
Вальбуэна Матьё 3 0.12
Бухалакис Андреас 2 0.08
М'Вила Янн 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Папастатопулос Сократис 1 0.04
Врусаи Мариус 1 0.04
Лала Кенни 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Рябчук Олег 0 0
Карбовник Михал 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.24
Риера Адриан 6 0.24
Рехис Франсеск 4 0.16
Барралес Джеронимо 4 (2) 0.16
Кармона Давид 1 0.04
Вальенте Хосе 1 0.04
Капилья Энеко 1 0.04
Паскуаль Андрес 1 0.04
Тилика Лео 1 0.04
Христопулос Яннис 1 0.04
Альварес Федерико 0 0
Мунафо Хуан 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папастатопулос Сократис 4 0
Камара Мохамед III 4 0
Рябчук Олег 4 0
Ба Уссейну 3 0
Камара Агибу 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
М'Вила Янн 2 0
Лала Кенни 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Манолас Костас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 6 1
Мунафо Хуан 6 1
Костаньо Хосе 4 1
Сони Кевен 5 0
Гарсия Рубен II 4 0
Атьенса Пичу 4 0
Вальенте Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Рехис Франсеск 2 1
Альварес Федерико 3 0
Паскуаль Андрес 3 0
Иглесиас Матиас 3 0
Риера Адриан 3 0
Христос Тасулис 2 0
Кармона Давид 2 0
Бенито Асьер 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Капилья Энеко 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
17%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
6
26%
2
20%
76-90

Пропущено

6
15
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
4
67%
3
20%
76-90

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
4
17%
3
18%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
5
22%
6
35%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
2
9%
4
24%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

46
27
22 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
8
17%
4
15%
1-15
8
17%
3
11%
16-30
6
13%
9
33%
31-45
10
22%
2
7%
46-60
6
13%
3
11%
61-75
8
17%
6
22%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
5
42%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1
Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2
Астерас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3
Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 25 20 5 0 46 - 12 65
2. ПАОК 1:1 25 15 5 5 48 - 24 50
3. АЕК 1:1 25 13 4 8 40 - 27 43
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 25 12 3 10 39 - 21 39
6. ПАС Янина 25 11 6 8 28 - 24 39
7. Астерас 25 10 5 10 26 - 27 35
8. ОФИ 25 8 10 7 31 - 32 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 25 6 8 11 25 - 32 26
12. Атромитос 24 5 5 14 25 - 44 20
13. Ламия 25 4 6 15 19 - 35 18
14. Аполлон Смирнис 25 2 7 16 9 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 1:1 13 8 3 2 25 - 13 27
4. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
5. АЕК 1:1 12 7 1 4 21 - 11 22
6. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
7. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 1:1 12 7 2 3 23 - 11 23
3. АЕК 1:1 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 12 3 4 5 10 - 15 13
9. Волос 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Соарес Франсиско уходит с поля. Эль-Араби Юссеф выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Олимпиакос 5:1 Астерас онлайн


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