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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Волос
0'
1:0
26' Гол
Денич Джордже
29' Желтая карточка
 31'

Ход матча

26'
Денич Джордже
(Наби Адил)
1:0
29'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Волос
2.10
4.50
4.30
Все Коэффициенты
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
5
Хациисаяс
Димитриос
44
Пападопулос
Кирьякос
11
Georgios
Tzovaras
4
Денич
Джордже
17
Эрлингмарк
Огюст
7
Карталис
Александрос
30
Наби
Адил
20
Кулурис
Эфтимос
70
Алибек
Денис
30
Пападопулос
Симеон
7
Emiliano
Purita
4
Гюлен
Левент
5
Ринер
Жан-Пьер
26
Феррари
Франко
19
Алекс
Соареш
6
Цоканис
Тасос
17
Регаттен
Адриен
20
Nicolas
Oroz
73
Бартоло
Хулиан
8
Нинис
Сотирис
Атромитос
4-3-1-2
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Волос

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
1:2
С
2:3
С
0:0
К
0:2
К
0:3
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 10 (4) 0.4
Муньис Хуан 4 0.16
Алибек Денис 2 0.08
Спиридонович Срджан 2 0.08
Струнгис Стефанос 2 0.08
Саломон Патрик 1 0.04
Клонаридис Виктор 1 0.04
Василантонопулос Ставрос 1 0.04
Эрлингмарк Огюст 1 0.04
Мавроматис Теофанис 1 0.04
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 13 (3) 0.52
Бартоло Хулиан 4 0.16
Nicolas Oroz 4 0.16
Фернандес Пауло 2 0.08
Ринер Жан-Пьер 2 0.08
Kevin Rosero 2 0.08
Нинис Сотирис 1 0.04
Феррари Франко 1 0.04
Регаттен Адриен 1 0.04
Алекс Соареш 1 0.04
Корреа Хорхе 1 0.04
Гюлен Левент 1 0.04
Терезиу Александрос 1 0.04
Баррьентос Жан 0 0
Цоканис Тасос 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 9 0
Кулурис Эфтимос 6 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Харисис Харилаос 4 0
Василантонопулос Ставрос 4 0
Муньис Хуан 2 1
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кивракидис Кириакос 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Мавроматис Теофанис 1 0
Нтавиотис Георгиос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррьентос Жан 5 2
Фернандес Пауло 6 1
Феррари Франко 7 0
Клейман Борис 6 0
Franco Romero1 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Ван Веерт Том 4 1
Цоканис Тасос 4 0
Алекс Соареш 4 0
Бартоло Хулиан 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алхо Николай 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Ринер Жан-Пьер 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Гюлен Левент 1 0
Nicolas Oroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
4
25%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
1
6%
6
30%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
19%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
8
31%
4
22%
76-90

Забито

26
35
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
5
19%
5
14%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
7
27%
5
14%
31-45
4
15%
7
20%
46-60
6
23%
2
6%
61-75
3
12%
12
34%
76-90

Пропущено

43
39
18 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
6
14%
5
13%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
6
14%
10
26%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
8
19%
6
15%
61-75
10
23%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2
ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0
Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2
Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 25 20 5 0 46 - 12 65
2. ПАОК 25 15 5 5 48 - 24 50
3. АЕК 25 13 4 8 40 - 27 43
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 25 12 3 10 39 - 21 39
6. ПАС Янина 25 11 6 8 28 - 24 39
7. Астерас 25 10 5 10 26 - 27 35
8. ОФИ 25 8 10 7 31 - 32 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 0:1 25 8 5 12 34 - 41 29
11. Ионикос 25 6 8 11 25 - 32 26
12. Атромитос 1:0 25 6 5 14 26 - 44 23
13. Ламия 25 4 6 15 19 - 35 18
14. Аполлон Смирнис 25 2 7 16 9 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
5. АЕК 12 7 1 4 21 - 11 22
6. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
7. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Атромитос 1:0 12 5 2 5 17 - 17 17
10. Волос 0:1 12 5 1 6 15 - 18 16
11. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
12. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 12 7 2 3 23 - 11 23
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 12 3 4 5 10 - 15 13
9. Волос 0:1 13 3 4 6 19 - 23 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 1:0 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Денич Джордже бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Волос
2.10
4.50
4.30
Все Коэффициенты
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