Олимпиада 2022
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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
5:1
Конец матча

Стадион:
Жилина
0'
0:1
24' Пенальти
Копас Адам
1:1
31' Гол
Бобчек Томаш
2:1
57' Гол
Бобчек Томаш
3:1
62' Гол
Лихи Филип
4:1
70' Гол
Бодя Мартин
5:1
86' Гол
Рымаренко Мартин
90'+3
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
99
Лука
Якуб
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
8
Домонкос
Кристоф
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
30
Белько
Любомир
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
28
Ананг
Бенсон
37
Mario
Sauer
6
Гоно
Мирослав
16
Илько
Патрик
13
Henry
Addo
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
Ружомберок
4-2-3-1
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Ружомберок
Жилина

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
68.8%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед

45 матчей

22.2%
20%
57.8%
10 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

15.6%
48.9%
35.5%
7 побед 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
10 побед 15 ничьих 20 побед

История матчей

С
0:2
С
3:2
С
2:1
СГА
2:1
С
1:2
С
2:3
СГА
4:2
СГА
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.35
Кочан Матей 5 (4) 0.25
Масло Ян 4 0.2
Бодя Мартин 3 0.15
Бренкус Адам 3 (1) 0.15
Бобчек Томаш 2 0.1
Шефчик Самуэль 2 0.1
Такач Далибор 1 0.05
Фабиш Лукаш 1 0.05
Герец Штефан 1 0.05
Костадинов Тихомир 1 0.05
Мадленяк Матей 1 0.05
Мрва Марио 1 0.05
Лихи Филип 1 0.05
Допатер Михал 1 0.05
Домонкос Кристоф 0 0
Рымаренко Мартин 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 6 (1) 0.3
Ямбор Тимотей 4 0.2
Мыслович Патрик 3 (1) 0.15
Минарик Ян 3 0.15
Капралик Адриан 3 0.15
Дурис Давид 2 0.1
Паур Якуб 2 0.1
Яношик Лукаш 2 0.1
Слука Бранислав 1 0.05
Ананг Бенсон 1 0.05
Копас Адам 1 (1) 0.05
Кивиор Якуб 1 0.05
Илько Патрик 1 0.05
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0
Гольян Адам 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 5 0
Кочан Матей 4 0
Мадленяк Матей 4 0
Лютеран Оливер 3 0
Костадинов Тихомир 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Крайчирик Иван 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Герец Штефан 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Танцик Якуб 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фазлагич Энис 6 0
Ананг Бенсон 4 0
Немчик Томаш 4 0
Паур Якуб 3 0
Слебодник Тибор 3 0
Мраз Филип 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Копас Адам 2 0
Слука Бранислав 2 0
Руснак Матуш 2 0
Яношик Лукаш 1 0
Минарик Ян 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Капралик Адриан 1 0
Гольян Адам 1 0
Ямбор Тимотей 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
20%
1
9%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
5
45%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
18%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
35%
4
24%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90

Забито

30
30
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
5
17%
7
23%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
7
23%
8
27%
31-45
8
27%
4
13%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
4
13%
7
23%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 16
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
29%
6
25%
61-75
3
21%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3
Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0
Жилина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3
Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 19 14 4 1 45 - 13 46
2. Спартак Трнава 19 13 4 2 29 - 9 43
3. Ружомберок 20 10 8 2 36 - 14 38
4. ДАК 20 9 6 5 25 - 20 33
5. Жилина 20 7 6 7 32 - 30 27
6. Середь 20 7 5 8 24 - 26 26
7. Сеница 20 6 6 8 20 - 31 24
8. Тренчин 20 6 5 9 30 - 31 23
9. Земплин 20 7 2 11 19 - 28 23
10. Татран Липтовски-Микулаш 20 4 5 11 22 - 39 17
11. Злате Моравце 20 3 7 10 19 - 34 16
12. Погронье 20 2 4 14 16 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Спартак Трнава 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 6 19
4. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
5. Середь 10 5 1 4 15 - 11 16
6. Сеница 10 4 3 3 11 - 13 15
7. Татран Липтовски-Микулаш 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Жилина 10 4 2 4 17 - 13 14
9. Тренчин 10 3 3 4 18 - 14 12
10. Земплин 10 4 0 6 12 - 15 12
11. Злате Моравце 10 1 5 4 9 - 12 8
12. Погронье 10 1 4 5 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 10 7 2 1 13 - 3 23
2. Слован Братислава 9 6 2 1 17 - 8 20
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 8 19
4. ДАК 10 4 3 3 11 - 9 15
5. Жилина 10 3 4 3 15 - 17 13
6. Тренчин 10 3 2 5 12 - 17 11
7. Земплин 10 3 2 5 7 - 13 11
8. Середь 10 2 4 4 9 - 15 10
9. Сеница 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Злате Моравце 10 2 2 6 10 - 22 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 10 0 3 7 9 - 26 3
12. Погронье 10 1 0 9 6 - 25 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Бобчек Томаш бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Копас Адам из команды Жилина забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ружомберок 5:1 Жилина онлайн


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