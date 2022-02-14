Словакия: Суперлига 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Ружомберок
0:1
24' ПенальтиКопас Адам
1:1
31' ГолБобчек Томаш
2:1
57' ГолБобчек Томаш
3:1
62' ГолЛихи Филип
4:1
70' ГолБодя Мартин
5:1
86' ГолРымаренко Мартин
Ход матча
24'
0:1
31'
1:1
57'
2:1
62'
3:1
70'
4:1
86'
5:1
19
Фабиш
Лукаш
99
Лука
Якуб
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
28
Ананг
Бенсон
37
Mario
Sauer
16
Илько
Патрик
13
Henry
Addo
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
99 Лука ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
37 Mario SauerПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
13 Henry AddoНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кернак Петер
История личных встреч
Ружомберок
Жилина
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
68.8%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед
45 матчей
22.2%
20%
57.8%
10 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
15.6%
48.9%
35.5%
7 побед 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
10 побед 15 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|7
|0.35
|Кочан Матей
|5 (4)
|0.25
|Масло Ян
|4
|0.2
|Бодя Мартин
|3
|0.15
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.15
|Бобчек Томаш
|2
|0.1
|Шефчик Самуэль
|2
|0.1
|Такач Далибор
|1
|0.05
|Фабиш Лукаш
|1
|0.05
|Герец Штефан
|1
|0.05
|Костадинов Тихомир
|1
|0.05
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|Мрва Марио
|1
|0.05
|Лихи Филип
|1
|0.05
|Допатер Михал
|1
|0.05
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Рымаренко Мартин
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|6 (1)
|0.3
|Ямбор Тимотей
|4
|0.2
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.15
|Минарик Ян
|3
|0.15
|Капралик Адриан
|3
|0.15
|Дурис Давид
|2
|0.1
|Паур Якуб
|2
|0.1
|Яношик Лукаш
|2
|0.1
|Слука Бранислав
|1
|0.05
|Ананг Бенсон
|1
|0.05
|Копас Адам
|1 (1)
|0.05
|Кивиор Якуб
|1
|0.05
|Илько Патрик
|1
|0.05
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Гольян Адам
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|5
|0
|Кочан Матей
|4
|0
|Мадленяк Матей
|4
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Крайчирик Иван
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Бобчек Томаш
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фазлагич Энис
|6
|0
|Ананг Бенсон
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Паур Якуб
|3
|0
|Слебодник Тибор
|3
|0
|Мраз Филип
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Копас Адам
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Гольян Адам
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
20%
1
9%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
5
45%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
18%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
35%
4
24%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90
Забито
30
30
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
5
17%
7
23%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
7
23%
8
27%
31-45
8
27%
4
13%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
4
13%
7
23%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 16
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
29%
6
25%
61-75
3
21%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3
Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0
Жилина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3
Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|19
|14
|4
|1
|45 - 13
|46
|2.
|Спартак Трнава
|19
|13
|4
|2
|29 - 9
|43
|3.
|Ружомберок
|20
|10
|8
|2
|36 - 14
|38
|4.
|ДАК
|20
|9
|6
|5
|25 - 20
|33
|5.
|Жилина
|20
|7
|6
|7
|32 - 30
|27
|6.
|Середь
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|7.
|Сеница
|20
|6
|6
|8
|20 - 31
|24
|8.
|Тренчин
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|9.
|Земплин
|20
|7
|2
|11
|19 - 28
|23
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|20
|4
|5
|11
|22 - 39
|17
|11.
|Злате Моравце
|20
|3
|7
|10
|19 - 34
|16
|12.
|Погронье
|20
|2
|4
|14
|16 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Спартак Трнава
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Ружомберок
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|4.
|ДАК
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Середь
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|6.
|Сеница
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Жилина
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|9.
|Тренчин
|10
|3
|3
|4
|18 - 14
|12
|10.
|Земплин
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|11.
|Злате Моравце
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Погронье
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|Слован Братислава
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|3.
|Ружомберок
|10
|5
|4
|1
|18 - 8
|19
|4.
|ДАК
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|5.
|Жилина
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|6.
|Тренчин
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|7.
|Земплин
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|8.
|Середь
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Сеница
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Злате Моравце
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
|12.
|Погронье
|10
|1
|0
|9
|6 - 25
|3