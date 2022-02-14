Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

86' Г О О О О Л - Рымаренко Мартин бьет в цель!

70' Ананг Бенсон уходит с поля. Richmond Owusu выходит вместо него

70' Mario Sauer уходит с поля. Patrik Myslovic выходит вместо него

70' Г О О О О Л - Martin Boda бьет в цель!

67' Домонкос Кристоф уходит с поля. Martin Boda выходит вместо него

62' Г О О О О Л - Filip Lichy бьет в цель!

62' Henry Addo уходит с поля. Tibor Slebodnik выходит вместо него

57' Г О О О О Л - Бобчек Томаш бьет в цель!

46' Лютеран Оливер уходит с поля. Filip Lichy выходит вместо него