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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
1:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Удинезе
0'
17' Желтая карточка
Перес Неуэн
1:0
29' Гол
Леау Рафаэл
50' Желтая карточка
Бекао Родриго
1:1
66' Гол
Удоги Дестини
69' Желтая карточка
Ребич Анте
73' Желтая карточка
Молина Науэль
78' Желтая карточка
Саксесс Исаак
80'

Ход матча

17'
 
Перес Неуэн
29'
Леау Рафаэл
(Тонали Сандро)
1:0
50'
 
Бекао Родриго
55'
 
Удоги Дестини
Зеегелаар Марвин
55'
 
Перейра Роберто
Макенго Жан-Виктор
65'
 
Саксесс Исаак
Гомеш Бету
65'
Салемакерс Алексис
Мессьяс Жуниор
 
65'
Ребич Анте
Жиру Оливье
 
66'
1:1
Удоги Дестини
(Перейра Роберто)
69'
Ребич Анте
 
73'
 
Молина Науэль
78'
 
Саксесс Исаак

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 149
Милан 96% (143)
X 3.4% (5)
Удинезе 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Удинезе
1.54
6.00
7.84
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
4
Зеегелаар
Марвин
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Милан
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Милан
Удинезе

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.3
Ибрагимович Златан 8 0.3
Жиру Оливье 7 (2) 0.26
Кесси Франк 5 (2) 0.19
Тео Эрнандес 4 (1) 0.15
Мессьяс Жуниор 4 0.15
Диас Браим 3 0.11
Ребич Анте 2 0.07
Калабрия Давиде 2 0.07
Тонали Сандро 2 0.07
Салемакерс Алексис 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.32
Делофеу Херард 7 0.28
Молина Науэль 4 0.16
Форестьери Фернандо 2 0.08
Перейра Роберто 2 (1) 0.08
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.08
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Удоги Дестини 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 2
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Тонали Сандро 5 0
Диас Браим 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Жиру Оливье 2 0
Кьяер Симон 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Ребич Анте 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 7 0
Арслан Толгай-Али 6 0
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Макенго Жан-Виктор 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Делофеу Херард 5 0
Перес Неуэн 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
5
25%
2
13%
1-15
5
25%
3
19%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

12
21
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
33%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
0
0%
8
38%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Забито

31
14
12 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
6
19%
3
21%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
6
19%
1
7%
61-75
8
26%
6
43%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
6
29%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
7
41%
6
29%
76-90

Забито

51
30
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 8
11
22%
5
17%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
8
16%
4
13%
31-45
6
12%
3
10%
46-60
8
16%
2
7%
61-75
11
22%
11
37%
76-90

Пропущено

29
42
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
6
21%
4
10%
1-15
6
21%
7
17%
16-30
3
10%
7
17%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
9
31%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2
Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1
Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0
Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:1 Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 25 9 4 12 31 - 41 31
14. Удинезе 1:1 Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан 1:1 Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе 1:1 Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:1 Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Удинезе 1:1 Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
16. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Офсайд
    84'
    Тео со стандарта выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на левый угол штрафной площади к Романьоли, который оказался в офсайде. 
  • Желтая карточка
    83'
    Форвард "Удинезе" Исаак Саксесс получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Калабрии. 
  • 82'
    Ребич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Тонали зацепился за мяч и пробил по воротам, защитники "Удинезе" грамотно блокировали попытку. 
  • 81'
    Перейра ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот, Меньян сыграл внимательно и намертво поймал мяч. 
  • 80'
    Тео со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Томори в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • Желтая карточка
    79'
    Фланговый защитник "Удинезе" Науэль Молина получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Молина нарушил правила против Тео. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Саксесс перестарался в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Романьоли. Далее уже завёлся Томори, но Маттео Маркетти не стал показывать жёлтую карточку молодому защитнику "Милана". 
  • Желтая карточка
    77'
    Форвард "Милана" Анте Ребич получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. 
  • Замена
    76'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Жуниора Мессьяса на поле вышел Алексис Салемакерс. 
  • Описание гола
    75'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Удоги!!! Перес из аута с правого фланга забросил мяч на правый угол штрафной площади, Бекао головой сбросил мяч в центр штрафной на Делофеу, удар Херарда по воротам был блокирован Калабрией. Мяч в итоге отскочил на левый угол штрафной площади, оттуда Перейра в падении через себя отправил мяч в центр вратарской, где удачно на подправлении сыграл Удоги, Меньян уже ничего не мог поделать. 
  • Замена
    74'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Оливье Жиру на поле вышел Анте Ребич. 
  • Замена
    73'
    В составе "Удинезе" произошла замена. Вместо Бету Гомеша на поле вышел Исаак Саксесс. 
  • 72'
    Молина на правом фланге убежал от Тео, затем Науэль ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, Томори закрыл Бету и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Бету в борьбе за мяч в штрафной площади "Милана" подыграл себе рукой, Маттео Маркетти всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Милана". 
  • Фол, нарушение
    70'
    Мессьяс в центре поля нарушил правила против Перейры. Игроки "Удинезе" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 69'
    Удоги с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бекао в касание пробил в ближний угол ворот, Меньян поймал мяч без особого труда. 
  • 68'
    Перейра со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, игроки "Милана" за счёт грамотных действий перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Против Удоги теперь уже были нарушены правила на половине поля "Милана". 
  • 66'
    Перейра вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил подачу в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 65'
    Прижал сейчас "Удинезе" "Милан" к своим воротам, как раз поэтому мы и говорили,что команде Стефано Пиоли нужно забивать второй гол, а иначе она может доиграться. 
  • Офсайд
    64'
    Арслан пробил в правый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но при этом опасность момента была перечёркнута офсайдом Бету, который был на траектории полёта мяча. 
  • 63'
    Делофеу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Тонали на правой половине поля зацепил Арслана. "Удинезе" теперь уже тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Томори перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Удинезе", правила были нарушены против Бету. 
  • Замена
    58'
    Вторую подряд замену провёл Габриэле Чоффи. Вместо Жана-Виктора Макенго на поле вышел Роберто Перейра. 
  • Замена
    57'
    В составе "Удинезе" произошла замена. Вместо Марвина Зеегелаара на поле вышел Дестини Удоги. 
  • 56'
    Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 55'
    Леау тем временем действительно вернулся в игру. "Милан" вновь тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Тео со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Удинезе" выбили мяч на правый фланг, где уже Уолас сбил Жиру. 
  • 53'
    Поднялся Леау после паузы, Рафаэл пока довольно сильно хромает, но он наверняка ещё попробует вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Вновь Леау получил повреждение, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    51'
    Защитник "Удинезе" Родриго Бекао получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Леау. 
  • Судья
    50'
    Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Милана" от Переса, Бету в борьбе с Томори оказался на газоне, Маттео Маркетти показал, что никакого пенальти не будет. 
  • Офсайд
    49'
    Тонали из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Диас оказался в офсайде. 
  • 48'
    Зеегелаар от углового флажка с левого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр к линии вратарской, Меньян при игре на выходе перехватил мяч без всякого труда. 
  • 47'
    Игроки "Удинезе" забрали мяч под своей контроль, но пока продавить оборону "Милана" у гостей не получается. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Удинезе", чтобы доставить "Милану" больше проблем в обороне. Будем надеяться, что обе команды в целом будут играть более активно в атаке, у них есть все предпосылки для этого. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" на своём поле переигрывает "Удинезе" с минимальным счётом. Пока единственный мяч в этой встрече в середине первой половины матча забил Рафаэл Леау. В целом у нас получается неплохая игра, но "Милану" конечно же нужно стараться забивать второй гол, чтобы чувствовать себя более спокойно уже ближе к концу матча. 
  • 45'
    Делофеу получил мяч на правом углу штрафной площади, но Херард на этот раз сыграл совсем неудачно и отправил мяч точно в руки Меньяну. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Маттео Маркетти к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Макенго с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бекао головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 45'
    Вернулся Леау в игру вновь, пока форвард "Милана" бегает уверенно, видимо боль отпустила, это конечно же хорошо. 
  • 44'
    Арслан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бету выиграл борьбу за верховой мяч у Томори, далее Гомеш головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Меньяну. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Теперь уже Тео досталось в борьбе за мяч на левом фланге от Бекао. Нужно быть осторожнее футболистам "Милана", травмы перед перерывом никому не нужны. Леау при этом сейчас вновь сел на газон. 
  • 42'
    Калабрия пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Удинезе". 
  • 41'
    Тео со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Леау получил повреждение голеностопа по итогам прошлого эпизода, Рафаэл немного полежал на газоне, но затем поднялся. Попытается форвард "Милана" разбегаться. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Арслан на левом фланге при игре в подкате зацепил Леау. "Милан" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    38'
    Мессьяс разыграл корнер с Тонали, затем Сандро с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Удинезе" не сразу, но всё же перехватили мяч. 
  • 37'
    Диас разогнал атаку по центру и затем Браим выполнил передачу к центру штрафной площади на Мессьяса, Бекао успел в последний момент подставить ногу, мяч был выбит на угловой. 
  • 36'
    Зеегелаар и Макенго не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, в итоге Жан-Виктор отправил мяч в аут. 
  • 35'
    Сразу же "Милан" провёл ещё одну атаку по левому флангу, на этот раз Леау сам забрасывал мяч на левый угол штрафной площади, защитники "Удинезе" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Леау!!! Тонали прошёл вперёд по правой половине поля и затем Сандро выполнил заброс к левому углу вратарской, Леау выиграл борьбу за мяч у Бекао, а затем Рафаэл грамотно пробил в правый угол ворот. 
  • 33'
    Делофеу со стандарта выполнил заброс в радиус штрафной площади, Бекао неплохо выпрыгнул, но ему не удалось головой сбросить мяч на Бету. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Томори теперь уже на левом фланге нарушил правила против Зеегелаара. Игроки "Удинезе" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 31'
    Калабрия по правой половине поля прошёл к линии штрафной площади и затем Давиде пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Зеегелаар в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Мессьяса. 
  • 29'
    После розыгрыша стандарта Калабрия выполнил крайне неудачный заброс на левый угол штрафной площади, мяч улетел за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Бекао на левом фланге нарушил правила против Диаса. Игроки "Милана" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Офсайд
    27'
    Сильвестри из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Милана" на Бету, форвард "Удинезе" вновь оказался в офсайде. 
  • Угловой
    26'
    Игроки "Милана" вновь решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, затем с правого фланга Диас выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сильвестри грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 25'
    Кесси неплохо поработал на правой половине поля у штрафной площади "Удинезе", в итоге Пабло Мари пришлось выбить мяч на угловой. 
  • 24'
    Тео из центра поля выполнил хороший заброс на правый угол штрафной площади, совсем немного не хватило Мессьясу, чтобы зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Бету перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Тонали. 
  • Офсайд
    22'
    Диас теперь уже выполнил передачу на левый угол штрафной площади, где был Леау, форвард "Милана" также оказался в небольшом офсайде. 
  • Офсайд
    21'
    Зеегелаар активно поработал на левом фланге и затем Марвин выполнил пяткой передачу к левому углу штрафной площади, Делофеу оказался в офсайде. 
  • Желтая карточка
    20'
    Фланговый защитник "Удинезе" Неуэн Перес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Диаса. 
  • 19'
    Делофеу с левого фланга теперь уже сам попытался войти в штрафную площадь, но обыграть Калабрию у Херарда не получилось. 
  • 18'
    Попытались футболисты "Удинезе" провести контратаку. Делофеу разогнал её по левой половине поля, далее последовала передача на левый угол штрафной площади, Бету зацепился за мяч, но тут уже в подкате очень хорошо сыграл Томори, который вернул мяч своей команде. 
  • 17'
    Калабрия с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Удинезе" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 16'
    Игроки "Милана" пока полностью перехватили контроль над мячом и катают его в центре поля, а "Удинезе" переключился полностью на игру от обороны. 
  • Опасный момент
    15'
    Делофеу ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом с крестовиной. 
  • Угловой
    14'
    Тонали решил разыграть корнер с Тео, Эрнандес с левого фланга сразу же попытался подать в штрафную площадь, мяч попал в спину Макенго. Далее уже Тонали нарушил правила против Макенго при попытке вернуть мяч. 
  • 13'
    Тео с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч зацепил ногу Молины и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    12'
    Делофеу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 11'
    Калабрия под давлением соперника ошибся с передачей назад на Меньяна, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет ещё один угловой. 
  • Угловой
    10'
    Делофеу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки "Милана" всё же перехватили мяч. 
  • 9'
    Делофеу выполнил передачу на ход Молине по правому флангу, Науэль совершил хороший рывок вперёд и далее выполнил прострел в центр штрафной площади, Томори грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Диас в центре поля нарушил правила против Макенго. Игроки "Удинезе" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 7'
    Тонали из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Мессьясу, Бекао грамотно поставил корпус форварду "Милана", в итоге Сильвестри спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 6'
    Леау прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил заброс в центр штрафной площади, Перес головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Макенго в центре поля зацепил Тонали. Игроки "Милана" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Судья
    4'
    Делофеу в борьбе с Тео оказался на газоне при попытке пройти вперёд по правому флангу, Маттео Маркетти вновь показал, что нужно играть дальше. 
  • 3'
    Молина с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бету головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Меньяну. 
  • Судья
    2'
    Из центра поля сразу же последовал заброс к радиусу штрафной площади, Жиу головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Леау в борьбе с Пабло Мари оказался на газоне, Маттео Маркетти сразу же показал, что нужно играть дальше. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки для "Милана" и "Удинезе". Команда Стефано Пиоли потеряла очки в прошлом туре в противостоянии с "Салернитаной", а поэтому сегодня уже терять очки нежелательно, чтобы не потерять лидерство в Серии А. При этом и "Удинезе" нужно стараться набирать хоть какие-то очки на "Сан-Сиро" так как команда Габриэле Чоффи ещё не гарантировала себе сохранение прописки в высшем дивизионе. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Милан 1:1 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Милан 1:1 Удинезе

Исход игры
Милан
96% (143)
Ничья
3.4% (5)
Удинезе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.84% (51)
Меньше
60.16% (77)
Обе команды забьют
Да
36.72% (47)
Нет
63.28% (81)
Популярный счёт
2:0 Милан
41.6% (62)
2:1 Милан
24.2% (36)
1:0 Милан
10.1% (15)
3:1 Милан
5.4% (8)
3:0 Милан
2% (3)
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Милан
Удинезе

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