Италия: Серия A 2021-2022
17' Желтая карточкаПерес Неуэн
1:0
29' ГолЛеау Рафаэл
50' Желтая карточкаБекао Родриго
1:1
66' ГолУдоги Дестини
69' Желтая карточкаРебич Анте
73' Желтая карточкаМолина Науэль
78' Желтая карточкаСаксесс Исаак
Ход матча
17'
29'
1:0
50'
66'
1:1
69'
73'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
16
Меньян
Майк
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Удинезе
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|8
|0.3
|Ибрагимович Златан
|8
|0.3
|Жиру Оливье
|7 (2)
|0.26
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.19
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.15
|Мессьяс Жуниор
|4
|0.15
|Диас Браим
|3
|0.11
|Ребич Анте
|2
|0.07
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Флоренци Алессандро
|1
|0.04
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|8
|0.32
|Делофеу Херард
|7
|0.28
|Молина Науэль
|4
|0.16
|Форестьери Фернандо
|2
|0.08
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.08
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.08
|Саксесс Исаак
|1
|0.04
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Самарджич Лазар
|1
|0.04
|Удоги Дестини
|1
|0.04
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|2
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Тонали Сандро
|5
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Жиру Оливье
|2
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|7
|0
|Арслан Толгай-Али
|6
|0
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Макенго Жан-Виктор
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Делофеу Херард
|5
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
16
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
5
25%
2
13%
1-15
5
25%
3
19%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
12
21
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
33%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
0
0%
8
38%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
4
19%
76-90
Забито
31
14
12 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
6
19%
3
21%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
6
19%
1
7%
61-75
8
26%
6
43%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
6
29%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
7
41%
6
29%
76-90
Забито
51
30
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 8
11
22%
5
17%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
8
16%
4
13%
31-45
6
12%
3
10%
46-60
8
16%
2
7%
61-75
11
22%
11
37%
76-90
Пропущено
29
42
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
6
21%
4
10%
1-15
6
21%
7
17%
16-30
3
10%
7
17%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
9
31%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2
Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1
Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0
Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:1 Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|55 - 22
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|43 - 44
|33
|12.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|13.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 41
|31
|14.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|17.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|26 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|26
|1
|13
|12
|22 - 47
|16
|20.
|Салернитана
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Милан
|1:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|13.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 28
|6
|20.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|17.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 1:1 Удинезе
Исход игры
Милан
96% (143)
Ничья
3.4% (5)
Удинезе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.84% (51)
Меньше
60.16% (77)
Обе команды забьют
Да
36.72% (47)
Нет
63.28% (81)
Популярный счёт
2:0 Милан
41.6% (62)
2:1 Милан
24.2% (36)
1:0 Милан
10.1% (15)
3:1 Милан
5.4% (8)
3:0 Милан
2% (3)
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