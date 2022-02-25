Тео со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Томори в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

Перейра ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот, Меньян сыграл внимательно и намертво поймал мяч.

Ребич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Тонали зацепился за мяч и пробил по воротам, защитники "Удинезе" грамотно блокировали попытку.

Форвард "Удинезе" Исаак Саксесс получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Калабрии.

Тео со стандарта выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на левый угол штрафной площади к Романьоли, который оказался в офсайде.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Удинезе", чтобы доставить "Милану" больше проблем в обороне. Будем надеяться, что обе команды в целом будут играть более активно в атаке, у них есть все предпосылки для этого.

Игроки "Удинезе" забрали мяч под своей контроль, но пока продавить оборону "Милана" у гостей не получается.

Зеегелаар от углового флажка с левого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр к линии вратарской, Меньян при игре на выходе перехватил мяч без всякого труда.

Тонали из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Диас оказался в офсайде.

Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Милана" от Переса, Бету в борьбе с Томори оказался на газоне, Маттео Маркетти показал, что никакого пенальти не будет.

Защитник "Удинезе" Родриго Бекао получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Леау.

Поднялся Леау после паузы, Рафаэл пока довольно сильно хромает, но он наверняка ещё попробует вернуться в игру.

Тео со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Удинезе" выбили мяч на правый фланг, где уже Уолас сбил Жиру.

Леау тем временем действительно вернулся в игру. "Милан" вновь тщательно готовится к стандарту.

Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Томори перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Удинезе", правила были нарушены против Бету.

Тонали на правой половине поля зацепил Арслана. "Удинезе" теперь уже тщательно готовится к стандарту.

Делофеу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Арслан пробил в правый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но при этом опасность момента была перечёркнута офсайдом Бету, который был на траектории полёта мяча.

Прижал сейчас "Удинезе" "Милан" к своим воротам, как раз поэтому мы и говорили,что команде Стефано Пиоли нужно забивать второй гол, а иначе она может доиграться.

Перейра вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил подачу в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Против Удоги теперь уже были нарушены правила на половине поля "Милана".

Перейра со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, игроки "Милана" за счёт грамотных действий перехватили мяч.

Удоги с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бекао в касание пробил в ближний угол ворот, Меньян поймал мяч без особого труда.

Мессьяс в центре поля нарушил правила против Перейры. Игроки "Удинезе" не смогли быстро разыграть стандарт.

Бету в борьбе за мяч в штрафной площади "Милана" подыграл себе рукой, Маттео Маркетти всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Милана".

Молина на правом фланге убежал от Тео, затем Науэль ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, Томори закрыл Бету и выбил мяч в аут.

Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Удоги!!! Перес из аута с правого фланга забросил мяч на правый угол штрафной площади, Бекао головой сбросил мяч в центр штрафной на Делофеу, удар Херарда по воротам был блокирован Калабрией. Мяч в итоге отскочил на левый угол штрафной площади, оттуда Перейра в падении через себя отправил мяч в центр вратарской, где удачно на подправлении сыграл Удоги, Меньян уже ничего не мог поделать.

Саксесс перестарался в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Романьоли. Далее уже завёлся Томори, но Маттео Маркетти не стал показывать жёлтую карточку молодому защитнику "Милана".

Фланговый защитник "Удинезе" Науэль Молина получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Молина нарушил правила против Тео.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" на своём поле переигрывает "Удинезе" с минимальным счётом. Пока единственный мяч в этой встрече в середине первой половины матча забил Рафаэл Леау. В целом у нас получается неплохая игра, но "Милану" конечно же нужно стараться забивать второй гол, чтобы чувствовать себя более спокойно уже ближе к концу матча.

45' Делофеу получил мяч на правом углу штрафной площади, но Херард на этот раз сыграл совсем неудачно и отправил мяч точно в руки Меньяну.

45' Одну минуту добавил Маттео Маркетти к основному времени первого тайма.

45' Макенго с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бекао головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

45' Вернулся Леау в игру вновь, пока форвард "Милана" бегает уверенно, видимо боль отпустила, это конечно же хорошо.

44' Арслан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бету выиграл борьбу за верховой мяч у Томори, далее Гомеш головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Меньяну.

43' Теперь уже Тео досталось в борьбе за мяч на левом фланге от Бекао. Нужно быть осторожнее футболистам "Милана", травмы перед перерывом никому не нужны. Леау при этом сейчас вновь сел на газон.

42' Калабрия пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Удинезе".

41' Тео со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

40' Леау получил повреждение голеностопа по итогам прошлого эпизода, Рафаэл немного полежал на газоне, но затем поднялся. Попытается форвард "Милана" разбегаться.

39' Арслан на левом фланге при игре в подкате зацепил Леау. "Милан" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

38' Мессьяс разыграл корнер с Тонали, затем Сандро с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Удинезе" не сразу, но всё же перехватили мяч.

37' Диас разогнал атаку по центру и затем Браим выполнил передачу к центру штрафной площади на Мессьяса, Бекао успел в последний момент подставить ногу, мяч был выбит на угловой.

36' Зеегелаар и Макенго не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, в итоге Жан-Виктор отправил мяч в аут.

35' Сразу же "Милан" провёл ещё одну атаку по левому флангу, на этот раз Леау сам забрасывал мяч на левый угол штрафной площади, защитники "Удинезе" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

34' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Леау!!! Тонали прошёл вперёд по правой половине поля и затем Сандро выполнил заброс к левому углу вратарской, Леау выиграл борьбу за мяч у Бекао, а затем Рафаэл грамотно пробил в правый угол ворот.

33' Делофеу со стандарта выполнил заброс в радиус штрафной площади, Бекао неплохо выпрыгнул, но ему не удалось головой сбросить мяч на Бету.

32' Томори теперь уже на левом фланге нарушил правила против Зеегелаара. Игроки "Удинезе" тщательно готовятся к стандарту.

31' Калабрия по правой половине поля прошёл к линии штрафной площади и затем Давиде пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

30' Зеегелаар в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Мессьяса.

29' После розыгрыша стандарта Калабрия выполнил крайне неудачный заброс на левый угол штрафной площади, мяч улетел за лицевую линию поля.

28' Бекао на левом фланге нарушил правила против Диаса. Игроки "Милана" тщательно готовятся к стандарту.

27' Сильвестри из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Милана" на Бету, форвард "Удинезе" вновь оказался в офсайде.

26' Игроки "Милана" вновь решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, затем с правого фланга Диас выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сильвестри грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

25' Кесси неплохо поработал на правой половине поля у штрафной площади "Удинезе", в итоге Пабло Мари пришлось выбить мяч на угловой.

24' Тео из центра поля выполнил хороший заброс на правый угол штрафной площади, совсем немного не хватило Мессьясу, чтобы зацепиться за мяч.

23' Бету перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Тонали.

22' Диас теперь уже выполнил передачу на левый угол штрафной площади, где был Леау, форвард "Милана" также оказался в небольшом офсайде.

21' Зеегелаар активно поработал на левом фланге и затем Марвин выполнил пяткой передачу к левому углу штрафной площади, Делофеу оказался в офсайде.

20' Фланговый защитник "Удинезе" Неуэн Перес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Диаса.

19' Делофеу с левого фланга теперь уже сам попытался войти в штрафную площадь, но обыграть Калабрию у Херарда не получилось.

18' Попытались футболисты "Удинезе" провести контратаку. Делофеу разогнал её по левой половине поля, далее последовала передача на левый угол штрафной площади, Бету зацепился за мяч, но тут уже в подкате очень хорошо сыграл Томори, который вернул мяч своей команде.

17' Калабрия с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Удинезе" сыграли внимательно и перехватили мяч.

16' Игроки "Милана" пока полностью перехватили контроль над мячом и катают его в центре поля, а "Удинезе" переключился полностью на игру от обороны.

15' Делофеу ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом с крестовиной.

14' Тонали решил разыграть корнер с Тео, Эрнандес с левого фланга сразу же попытался подать в штрафную площадь, мяч попал в спину Макенго. Далее уже Тонали нарушил правила против Макенго при попытке вернуть мяч.

13' Тео с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч зацепил ногу Молины и ушёл на угловой.

12' Делофеу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

11' Калабрия под давлением соперника ошибся с передачей назад на Меньяна, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет ещё один угловой.

10' Делофеу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки "Милана" всё же перехватили мяч.

9' Делофеу выполнил передачу на ход Молине по правому флангу, Науэль совершил хороший рывок вперёд и далее выполнил прострел в центр штрафной площади, Томори грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

8' Диас в центре поля нарушил правила против Макенго. Игроки "Удинезе" не стали спешить при розыгрыше мяча.

7' Тонали из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Мессьясу, Бекао грамотно поставил корпус форварду "Милана", в итоге Сильвестри спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

6' Леау прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил заброс в центр штрафной площади, Перес головой выбил мяч подальше от своих ворот.

5' Макенго в центре поля зацепил Тонали. Игроки "Милана" довольно быстро разыграли стандарт.

4' Делофеу в борьбе с Тео оказался на газоне при попытке пройти вперёд по правому флангу, Маттео Маркетти вновь показал, что нужно играть дальше.

3' Молина с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бету головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Меньяну.

2' Из центра поля сразу же последовал заброс к радиусу штрафной площади, Жиу головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Леау в борьбе с Пабло Мари оказался на газоне, Маттео Маркетти сразу же показал, что нужно играть дальше.