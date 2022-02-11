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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Удинезе

История личных встреч

Милан
Удинезе

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 8 0.31
Леау Рафаэл 7 0.27
Жиру Оливье 7 (2) 0.27
Кесси Франк 5 (2) 0.19
Тео Эрнандес 4 (1) 0.15
Мессьяс Жуниор 4 0.15
Диас Браим 3 0.12
Ребич Анте 2 0.08
Калабрия Давиде 2 0.08
Тонали Сандро 2 0.08
Салемакерс Алексис 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.33
Делофеу Херард 7 0.29
Молина Науэль 4 0.17
Форестьери Фернандо 2 0.08
Перейра Роберто 2 (1) 0.08
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.08
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Перес Неуэн 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 2
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Тонали Сандро 5 0
Диас Браим 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Жиру Оливье 2 0
Кьяер Симон 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Ребич Анте 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арслан Толгай-Али 6 0
Бекао Родриго 6 0
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Макенго Жан-Виктор 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Делофеу Херард 5 0
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Перес Неуэн 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
5
25%
2
13%
1-15
5
25%
3
19%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

12
21
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
33%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
0
0%
8
38%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Забито

31
14
12 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
6
19%
3
21%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
6
19%
1
7%
61-75
8
26%
6
43%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
6
29%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
7
41%
6
29%
76-90

Забито

51
30
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 8
11
22%
5
17%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
8
16%
4
13%
31-45
6
12%
3
10%
46-60
8
16%
2
7%
61-75
11
22%
11
37%
76-90

Пропущено

29
42
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
6
21%
4
10%
1-15
6
21%
7
17%
16-30
3
10%
7
17%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
9
31%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2
Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1
Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0
Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 25 9 4 12 31 - 41 31
14. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 24 5 10 9 31 - 41 25
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
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Прогнозы на матч Милан - Удинезе

Исход игры
Милан
98.1% (53)
Ничья
0% (0)
Удинезе
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.19% (19)
Меньше
64.81% (35)
Обе команды забьют
Да
33.33% (18)
Нет
66.67% (36)
Популярный счёт
2:0 Милан
51.9% (28)
2:1 Милан
25.9% (14)
1:0 Милан
13% (7)
3:1 Милан
5.6% (3)
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