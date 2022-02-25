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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
55
Эстигор
Лео
52
Максимович
Никола
15
Васкес
Хоан
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
11
Гудмундссон
Альберт
10
Мелегони
Филиппо
90
Портанова
Маноло
45
Йебоа
Келвин
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
7
Санчес
Алексис
9
Джеко
Эдин
Дженоа
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Интер Милан

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

32 матча

15.6%
15.6%
68.8%
5 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
2 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
21.9%
53.1%
8 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

СA
4:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:3
СA
4:0
СA
0:4
СA
5:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
5:4
К
2:1
СA
0:1
СA
5:2
К
3:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:5
СA
0:2
К
3:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.35
Кришито Доменико 5 (5) 0.19
Фарес Мохамед 2 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Экубан Калеб 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.44
Джеко Эдин 10 0.4
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.24
Перишич Иван 5 (1) 0.2
Корреа Хоакин 4 0.16
Дюмфрис Дензел 3 0.12
Шкриньяр Милан 3 0.12
Барелла Николо 2 0.08
Санчес Алексис 2 0.08
Димарко Федерико 2 0.08
Гальярдини Роберто 2 0.08
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 9 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Бираски Давиде 4 0
Ровелла Николо 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Портанова Маноло 3 0
Каллон Яя 3 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Эстигор Лео 0 1
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Весино Матиас 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
26
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
20 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
6
60%
7
27%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Забито

14
30
3 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
14%
4
13%
1-15
1
7%
6
20%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
14%
4
13%
46-60
3
21%
9
30%
61-75
6
43%
2
7%
76-90

Пропущено

27
12
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
6
22%
1
8%
1-15
1
4%
4
33%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
6
22%
4
33%
76-90

Забито

24
56
5 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 17
12 Не забивали 2
2
8%
8
14%
1-15
2
8%
9
16%
16-30
1
4%
10
18%
31-45
2
8%
10
18%
46-60
5
21%
10
18%
61-75
12
50%
9
16%
76-90

Пропущено

45
21
20 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
10
22%
3
14%
1-15
3
7%
6
29%
16-30
7
16%
3
14%
31-45
7
16%
1
5%
46-60
7
16%
2
10%
61-75
11
24%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0
Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2
Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0
Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:1 Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 25 9 4 12 31 - 41 31
14. Удинезе 1:1 Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан 1:1 Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе 1:1 Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:1 Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Удинезе 1:1 Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
16. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2022, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 132
    Дженоа 2.3% (3)
    X 3.8% (5)
    Интер Милан 93.9% (124)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Интер Милан
    9.00
    5.40
    1.39
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Дженоа - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан

    Исход игры
    Дженоа
    2.3% (3)
    Ничья
    3.8% (5)
    Интер Милан
    93.9% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.9% (56)
    Меньше
    54.1% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    40.98% (50)
    Нет
    59.02% (72)
    Популярный счёт
    0:2 Интер Милан
    38.6% (51)
    1:2 Интер Милан
    25% (33)
    0:1 Интер Милан
    9.1% (12)
    1:3 Интер Милан
    8.3% (11)
    0:3 Интер Милан
    5.3% (7)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:1 Дженоа
    1.5% (2)
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