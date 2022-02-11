  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Дженоа
Интер Милан

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

32 матча

15.6%
15.6%
68.8%
5 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
2 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
21.9%
53.1%
8 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

СA
4:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:3
СA
4:0
СA
0:4
СA
5:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
5:4
К
2:1
СA
0:1
СA
5:2
К
3:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:5
СA
0:2
К
3:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.35
Кришито Доменико 5 (5) 0.19
Фарес Мохамед 2 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Экубан Калеб 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.44
Джеко Эдин 10 0.4
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.24
Перишич Иван 5 (1) 0.2
Корреа Хоакин 4 0.16
Дюмфрис Дензел 3 0.12
Шкриньяр Милан 3 0.12
Барелла Николо 2 0.08
Санчес Алексис 2 0.08
Димарко Федерико 2 0.08
Гальярдини Роберто 2 0.08
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 9 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Бираски Давиде 4 0
Ровелла Николо 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Портанова Маноло 3 0
Каллон Яя 3 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Эстигор Лео 0 1
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Весино Матиас 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
26
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
20 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
6
60%
7
27%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Забито

14
30
3 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
14%
4
13%
1-15
1
7%
6
20%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
14%
4
13%
46-60
3
21%
9
30%
61-75
6
43%
2
7%
76-90

Пропущено

27
12
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
6
22%
1
8%
1-15
1
4%
4
33%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
6
22%
4
33%
76-90

Забито

24
56
5 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 17
12 Не забивали 2
2
8%
8
14%
1-15
2
8%
9
16%
16-30
1
4%
10
18%
31-45
2
8%
10
18%
46-60
5
21%
10
18%
61-75
12
50%
9
16%
76-90

Пропущено

45
21
20 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
10
22%
3
14%
1-15
3
7%
6
29%
16-30
7
16%
3
14%
31-45
7
16%
1
5%
46-60
7
16%
2
10%
61-75
11
24%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0
Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2
Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0
Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 25 9 4 12 31 - 41 31
14. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 24 5 10 9 31 - 41 25
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Дженоа 1.9% (1)
    X 0% (0)
    Интер Милан 98.1% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Интер Милан
    9.72
    5.60
    1.38
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Дженоа - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан

    Исход игры
    Дженоа
    1.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Интер Милан
    98.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    51.92% (27)
    Нет
    48.08% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    40.4% (21)
    0:2 Интер Милан
    34.6% (18)
    1:3 Интер Милан
    9.6% (5)
    0:1 Интер Милан
    5.8% (3)
    0:3 Интер Милан
    5.8% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дженоа
    Интер Милан

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     