Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Дженоа
Интер Милан
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
32 матча
15.6%
15.6%
68.8%
5 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
6.3%
43.8%
49.9%
2 победы 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
21.9%
53.1%
8 побед 7 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.35
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.19
|Фарес Мохамед
|2
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Кайседо Фелипе
|1
|0.04
|Экубан Калеб
|1
|0.04
|Васкес Хоан
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (3)
|0.44
|Джеко Эдин
|10
|0.4
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.24
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.2
|Корреа Хоакин
|4
|0.16
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.12
|Шкриньяр Милан
|3
|0.12
|Барелла Николо
|2
|0.08
|Санчес Алексис
|2
|0.08
|Димарко Федерико
|2
|0.08
|Гальярдини Роберто
|2
|0.08
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.04
|Весино Матиас
|1
|0.04
|Брозович Марсело
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|9
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Бираски Давиде
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Эстигор Лео
|0
|1
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|7
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Брозович Марсело
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Де Врей Стефан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
26
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
20 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
6
60%
7
27%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Забито
14
30
3 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
14%
4
13%
1-15
1
7%
6
20%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
14%
4
13%
46-60
3
21%
9
30%
61-75
6
43%
2
7%
76-90
Пропущено
27
12
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
6
22%
1
8%
1-15
1
4%
4
33%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
6
22%
4
33%
76-90
Забито
24
56
5 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 17
12 Не забивали 2
2
8%
8
14%
1-15
2
8%
9
16%
16-30
1
4%
10
18%
31-45
2
8%
10
18%
46-60
5
21%
10
18%
61-75
12
50%
9
16%
76-90
Пропущено
45
21
20 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
10
22%
3
14%
1-15
3
7%
6
29%
16-30
7
16%
3
14%
31-45
7
16%
1
5%
46-60
7
16%
2
10%
61-75
11
24%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0
Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2
Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0
Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|52 - 28
|56
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|55 - 22
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|43 - 44
|33
|12.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|13.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 41
|31
|14.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|15.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|16.
|Удинезе
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|31 - 41
|25
|17.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|26 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|26
|1
|13
|12
|22 - 47
|16
|20.
|Салернитана
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|13.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 28
|6
|20.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан
Исход игры
Дженоа
1.9% (1)
Ничья
0% (0)
Интер Милан
98.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
51.92% (27)
Нет
48.08% (25)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
40.4% (21)
0:2 Интер Милан
34.6% (18)
1:3 Интер Милан
9.6% (5)
0:1 Интер Милан
5.8% (3)
0:3 Интер Милан
5.8% (3)
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