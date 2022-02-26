Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Аречи
7' Желтая карточкаРаньери Лука
30' Undefined phrase: football_event_Орсолини Риккардо
0:1
43' ГолАрнаутович Марко
59' Желтая карточкаСориано Роберто
71' Желтая карточкаКулибали Лассана
1:1
72' ГолЦортеа Надир
76' Желтая карточкаДавиде Никола
79' Желтая карточкаАрнаутович Марко
82' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
Ход матча
7'
43'
0:1
59'
71'
71'
72'
1:1
76'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 25
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
55
Сепе
Луиджи
19
Раньери
Лука
10
Верди
Симоне
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
-
87 МикаэлНападающий
-
99 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Болонья
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|6 (1)
|0.24
|Джурич Милан II
|3 (1)
|0.12
|Верди Симоне
|2
|0.08
|Кулибали Мамаду
|2
|0.08
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Кастанос Григорис
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Скьявоне Андреа
|1
|0.04
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Раньери Лука
|1
|0.04
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|9 (2)
|0.35
|Барроу Муса
|5
|0.19
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.15
|Хики Аарон
|4
|0.15
|Сванберг Маттиас
|3
|0.12
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.12
|Теате Артур
|2
|0.08
|Сантандер Федерико
|1
|0.04
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|6
|0
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Весели Фредерик
|2
|1
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кулибали Лассана
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Фасио Федерико
|1
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Радованович Иван
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Муссе Ли
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|5
|2
|Сумаоро Адама
|5
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Хики Аарон
|6
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Сансоне Никола
|4
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Схаутен Йерди
|2
|1
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
18%
3
19%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
1
9%
6
38%
76-90
Пропущено
28
23
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
8
29%
2
9%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
18%
6
26%
61-75
4
14%
5
22%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
2
20%
6
35%
76-90
Пропущено
27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
2
7%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
6
22%
5
28%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
6
22%
3
17%
76-90
Забито
21
33
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
2
10%
4
12%
1-15
3
14%
1
3%
16-30
5
24%
6
18%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
6
29%
4
12%
61-75
3
14%
12
36%
76-90
Пропущено
55
41
25 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 18
10
18%
4
10%
1-15
5
9%
5
12%
16-30
10
18%
6
15%
31-45
10
18%
8
20%
46-60
10
18%
10
24%
61-75
10
18%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1
Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0
Болонья
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1
Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|55 - 22
|55
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|43 - 44
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|17.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|26 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|13.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|15.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|17.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 1:1 Болонья
Исход игры
Салернитана
14.8% (16)
Ничья
44.4% (48)
Болонья
40.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
36.89% (38)
Меньше
63.11% (65)
Обе команды забьют
Да
76.7% (79)
Нет
23.3% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (41)
1:2 Болонья
21.3% (23)
0:1 Болонья
10.2% (11)
2:1 Салернитана
8.3% (9)
1:0 Салернитана
6.5% (7)
0:2 Болонья
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!