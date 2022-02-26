Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Теате Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Болонья

33' Верди Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' После проверки VAR рефери поменял решение - Салернитана не будет бить пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

28' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Фасио Федерико пробил со штрафного прямо в стенку

27' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Болонья выполняет удар от ворот.

25' Джурич Милан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Верди Симоне нанес удар издали, а Лукаш Скорупский отбил его обратно в игру!

18' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Барроу Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Орсолини Риккардо бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

13' Барроу Муса пробует нанести удар издали, но Луиджи Сепе держит все под контролем

10' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Арнаутович Марко из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Раньери Лука получил желтую карточку от судьи

7' Верди Симоне из команды Салернитана делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Болонья выполняет удар от ворот.

3' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Салернитана начинает с центра поля