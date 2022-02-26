  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
1:1
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
7' Желтая карточка
Раньери Лука
30' Undefined phrase: football_event_
Орсолини Риккардо
0:1
43' Гол
Арнаутович Марко
59' Желтая карточка
Сориано Роберто
71' Желтая карточка
Кулибали Лассана
1:1
72' Гол
Цортеа Надир
76' Желтая карточка
Давиде Никола
79' Желтая карточка
Арнаутович Марко
82' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
90'+5

Ход матча

7'
Раньери Лука
 
30'
 
Орсолини Риккардо
43'
0:1
Арнаутович Марко
(Хики Аарон)
46'
Гальоло Риккардо
Раньери Лука
 
59'
 
Сориано Роберто
63'
 
Сванберг Маттиас
Орсолини Риккардо
71'
Кулибали Лассана
 
71'
Перотти Диего
Рибери Франк
 
71'
Муссе Ли
Верди Симоне
 
71'
Цортеа Надир
Кастанос Григорис
 
72'
Цортеа Надир
(Муссе Ли)
1:1
73'
 
Сансоне Никола
Барроу Муса
73'
 
Виньято Эмануэль
Сориано Роберто
76'
Давиде Никола
 
79'
 
Арнаутович Марко
82'
 
Де Сильвестри Лоренцо
87'
 
Бонифаци Кевин
Схаутен Йерди
88'
Бохинен Эмиль
Эдерсон Хонорато
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 108
Салернитана 14.8% (16)
X 44.4% (48)
Болонья 40.7% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
55
Сепе
Луиджи
30
Маццокки
Паскуале
25
Дрэгушин
Раду
17
Фасио
Федерико
19
Раньери
Лука
18
Кулибали
Лассана
13
Эдерсон
Хонорато
20
Кастанос
Григорис
10
Верди
Симоне
7
Рибери
Франк
11
Джурич
Милан
II
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
21
Сориано
Роберто
30
Схаутен
Йерди
3
Хики
Аарон
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
99
Барроу
Муса
Салернитана
4-2-3-1
Болонья
3-4-3

История личных встреч

Салернитана
Болонья

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 6 (1) 0.24
Джурич Милан II 3 (1) 0.12
Верди Симоне 2 0.08
Кулибали Мамаду 2 0.08
Сими Нванкво 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Скьявоне Андреа 1 0.04
Гондо Седрик 1 0.04
Раньери Лука 1 0.04
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 9 (2) 0.35
Барроу Муса 5 0.19
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.15
Хики Аарон 4 0.15
Сванберг Маттиас 3 0.12
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.12
Теате Артур 2 0.08
Сантандер Федерико 1 0.04
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Дьомбер Норберт 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Джурич Милан II 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Муссе Ли 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 5 2
Сумаоро Адама 5 1
Де Сильвестри Лоренцо 6 0
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 6 0
Медель Гари 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Арнаутович Марко 4 0
Сансоне Никола 4 0
Теате Артур 4 0
Схаутен Йерди 2 1
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
18%
3
19%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
1
9%
6
38%
76-90

Пропущено

28
23
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
8
29%
2
9%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
18%
6
26%
61-75
4
14%
5
22%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
2
20%
6
35%
76-90

Пропущено

27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
2
7%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
6
22%
5
28%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
6
22%
3
17%
76-90

Забито

21
33
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
2
10%
4
12%
1-15
3
14%
1
3%
16-30
5
24%
6
18%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
6
29%
4
12%
61-75
3
14%
12
36%
76-90

Пропущено

55
41
25 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 18
10
18%
4
10%
1-15
5
9%
5
12%
16-30
10
18%
6
15%
31-45
10
18%
8
20%
46-60
10
18%
10
24%
61-75
10
18%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1
Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0
Болонья
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1
Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
15. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
16. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Салернитана 14.8% (16)
X 44.4% (48)
Болонья 40.7% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Салернитана 1:1 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Салернитана 1:1 Болонья

Исход игры
Салернитана
14.8% (16)
Ничья
44.4% (48)
Болонья
40.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
36.89% (38)
Меньше
63.11% (65)
Обе команды забьют
Да
76.7% (79)
Нет
23.3% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (41)
1:2 Болонья
21.3% (23)
0:1 Болонья
10.2% (11)
2:1 Салернитана
8.3% (9)
1:0 Салернитана
6.5% (7)
0:2 Болонья
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 