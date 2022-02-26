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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
1:2
Перерыв

Стадион:
Ювентус
0'
0:1
32' Гол
Кин Мойзе
1:1
40' Гол
Журковски Шимон
1:2
45' Гол
Влахович Душан

Ход матча

32'
0:1
Кин Мойзе
(Рабио Адриен)
36'
 
Локателли Мануэль
Закария Денис
40'
Журковски Шимон
1:1
45'
1:2
Влахович Душан
(Куадрадо Хуан)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 130
Эмполи 0.8% (1)
X 3.8% (5)
Ювентус 95.4% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Ювентус
5.90
4.60
1.92
Все Коэффициенты
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
33
Луперто
Себастьяно
34
Исмайли
Ардиан
21
Какас
Либерато
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
17
Пеллегрини
Лука
11
Куадрадо
Хуан
28
Закария
Денис
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
7
Влахович
Душан
18
Кин
Мойзе
Эмполи
4-3-2-1
Ювентус
4-4-2

История личных встреч

Эмполи
Ювентус

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

13 матчей

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
К
5:3
К
2:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 9 (3) 0.33
Байрами Недим 6 (3) 0.22
Журковски Шимон 4 0.15
Ди Франческо Федерико 4 0.15
Бандинелли Филиппо 2 0.07
Романьоли Симоне 2 0.07
Кутроне Патрик 2 0.07
Хендерсон Лиам 1 0.04
Штулац Лео 1 0.04
Стоянович Петар 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Ла Мантия Андреа 1 0.04
Манкузо Леонардо 1 0.04
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.26
Мората Альваро 5 0.19
Куадрадо Хуан 4 0.15
Локателли Мануэль 3 0.11
Кин Мойзе 3 0.11
Маккенни Уэстон 3 0.11
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.11
Кьеза Федерико 2 0.07
Де Лихт Маттайс 2 0.07
Влахович Душан 2 0.07
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Закария Денис 1 0.04
Бентанкур Родриго 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 7 0
Стоянович Петар 6 0
Луперто Себастьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Исмайли Ардиан 4 0
Журковски Шимон 4 0
Хаас Николас 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какас Либерато 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Мората Альваро 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Бернардески Федерико 3 0
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Влахович Душан 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
21
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
6
30%
6
29%
76-90

Пропущено

34
14
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
8
24%
3
21%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
8
24%
1
7%
31-45
2
6%
6
43%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
5
15%
3
21%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
4
21%
5
29%
29%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
5
33%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Забито

39
38
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
5
13%
8
21%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
7
18%
2
5%
46-60
8
21%
7
18%
61-75
8
21%
11
29%
76-90

Пропущено

49
23
27 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
13
27%
3
13%
1-15
5
10%
4
17%
16-30
9
18%
3
13%
31-45
5
10%
6
26%
46-60
10
20%
1
4%
61-75
7
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4
Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2
Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1
Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус 2:1 Заявка 27 14 8 5 40 - 24 50
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи 1:2 Заявка 27 8 7 12 39 - 52 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус 2:1 Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи 1:2 Заявка 14 3 2 9 21 - 36 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Ювентус 2:1 Заявка 14 7 5 2 23 - 15 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи 1:2 Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
15. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
16. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Ювентус" ведёт со счётом 2:1 на "Карло Кастеллани".
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Душан Влахович!!!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    "Ювентус" без особого энтузиазма доигрывает первый тайм, смирившись, что он закончится с ничейным счётом.
  • Фол, нарушение
    43'
    Из глубины поля мяч в чужую штрафную площадку забросили тосканцы, где мяч снова заметался в штрафной площади, но и здесь судья дал свисток, зафиксировав фол против атакующих.
  • Фол, нарушение
    42'
    Кин теперь попытался за счёт своей активности отобрать мяч на половине поля "Эмполи", но и ему удалось только правила нарушить против оппонента.
  • Фол, нарушение
    41'
    Сразу же снова пошли в высокий прессинг игроки "Эмполи", которые достаточно свежо выглядят к концовке первого тайма, но сейчас удалось только фол в атаке совершить.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Шимон Журковски!!!
    Угловой с левого фланга подали "синие", мяч увяз во вратарской площади, где в итоге самым расторопным оказался Журковски, который протолкнул мяч в в ворота.
  • 39'
    Массимилиано Аллегри у кромки поля всё ещё выглядит обеспокоенным. Не очень ему нравится то, что он видит на поле.
  • 38'
    Правым флангом атаковали игроки "Эмполи", откуда шла подача в штрафную площадку, но мяч головой уверенно отбил Бонуччи.
  • Замена
    37'
    Вынужденная замена в составе "Ювентуса": вместо травмированного Дениса Закарии на поле вышел Мануэль Локателли.
  • Травма, повреждение
    36'
    Закария получил какое-то повреждение, судя по всему, мышечное. По выражению лица пострадавшего, похоже, понадобится вынужденная замена.
  • 35'
    Левым флангом провели атаку тосканцы с подачей в штрафную площадку, но она получилась не такой качественной, как в у Рабио в голевой атаке "Ювентуса".
  • 34'
    "Ювентус" не пытается на кураже развивать свой успех, спокойно обосновавшись на своей половине поля. Непросто будет "Эмполи" отыгрываться.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мойзе Кин!!!
    По левому флангу в быстрой атаке мяч протащил Рабио, который здорово вырезал подачу в район дальней штанги на голову Кину, который свой шанс не упустил.
  • 31'
    Журковски с правого фланга пытался за счёт дриблинга продраться в штрафную площадку, но пройти де Лихта не удалось - защитник вынес мяч в аут.
  • 30'
    Через центральную ось попытались быструю контратаку провести игроки "Эмполи", но последний пас получился слишком сильным - Пинамонти не добрался до игрового снаряда.
  • 29'
    "Ювентус" принялся пасоваться поперечными передачами на своей половине поля. Это очень не нравится болельщикам на трибунах, которые подняли свист.
  • 28'
    Левым флангом ответную атаку проводили тосканцы, но ди Франческо не позволили выполнить прострел в штрафную площадку, причём именно от ноги Федерико мяч ушёл за лицевую линию.
  • 27'
    В контратаке "старой синьоры" из-за пределов штрафной площади по воротам палил Закария, но мяч у него полетел высоко над перекладиной.
  • 26'
    Влахович зацепился за мяч в центральной круге, но два соперника налетели на серба, и заставили его потерять игровой снаряд.
  • 25'
    Заброс на правый край штрафной площади гостей следовал, но он оказался безадресным, и мяч просто вышел за лицевую линию.
  • 24'
    Активно сейчас в командном прессинге работают хозяева поля на чужой половине. Непросто "Ювентусу" даже центр поля переходить.
  • Угловой
    23'
    Подача второго кряду корнера с правого фланга была без особых проблем отбита туринцами. Подбор остался за "Эмполи", но атака вторым темпом опасной не получилась.
  • Угловой
    22'
    На правом фланге угловой заработали "синие". Разыгран был мяч накоротке, но после этого удалось лишь заработать ещё один угловой.
  • 21'
    Аурелио Андреацолли у кромки поля выглядит достаточно спокойным и уверенным. Пока что он, похоже, доволен всем, в первую очередь, счётом на табло.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Кин сыграл левее на Влаховича, который вошёл в штрафную площадку и из-под защитника пробивал в дальний нижний угол - мяч полетел рядом с целью.
  • 18'
    Журковски с правого края сместился немного в центр, после чего пробивал по воротам с угла штрафной площади, но мяч полетел над воротами.
  • 17'
    Никакой опасности не возникло у ворот гостей после подачи стандартного положения, и игра уже перешла в глубину поля.
  • Угловой
    16'
    Первый угловой на левом фланге заработали футболисты "Эмполи". Тут же публика на трибунах заметно оживилась.
  • 15'
    Массимилиано Аллегри уже явно чем-то недоволен, начав пытаться руководить действиями своих подопечных у кромки поля.
  • 14'
    Очень компактно держат оборону на своей половине поля игроки "Эмполи", не позволяя соперникам даже на позицию для дальнего удара выйти.
  • 12'
    Снова туринцы принялись подолгу катать мяч поперёк поля на своей половине, привлекая к перепасовкам Щесны.
  • 10'
    "Эмполи" продолжает играть без мяча. В прессинге работают хозяева, но без особой агрессии в этом деле.
  • 9'
    Закария пока что в составе "Ювентуса" выглядит наиболее активным. Пытался он сейчас на левом фланге уже обострить игру, но не вышло - мяч был упущен за боковую линию.
  • Угловой
    8'
    Второй угловой с левого фланга подала "старая синьора", но на этот раз особой остроты у ворот хозяев поля не возникло.
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! Обрезались в середине поля "синие", из-за чего нарвались на быстрый контрвыпад, и Закария после паса Влаховича ворвался на правый край штрафной площади, но не сумел пробить Викарио.
  • 6'
    У игроков "Эмполи" мяч пока что совершенно не держится. Но двигаются хозяева поля не так уж плохо, поэтому игра выглядит достаточно равной.
  • Опасный момент
    5'
    Удалось пробить в борьбе головой с линии вратарской площади Данило, но мяч полетел над перекладиной.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой в матче на левом фланге заработали гости. Большие силы "чёрно-белых" подтягиваются к чужим воротам.
  • 3'
    Туринцы совсем не стремятся форсировать события на поле, просто перекатывая мяч поперёк поля на своей половине.
  • 2'
    Сумбурная игра идёт на стартовых секундах встречи - "синим" хочется продемонстрировать свой максимальный настрой и готовность дать бой фавориту.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Ювентуса".
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Где смотреть матч Эмполи 1:2 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 1:2 Ювентус

Исход игры
Эмполи
0.8% (1)
Ничья
3.8% (5)
Ювентус
95.4% (124)
Тотал 2.5
Больше
50.82% (62)
Меньше
49.18% (60)
Обе команды забьют
Да
52.46% (64)
Нет
47.54% (58)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
35.4% (46)
0:2 Ювентус
27.7% (36)
0:1 Ювентус
16.2% (21)
1:3 Ювентус
9.2% (12)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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Эмполи
Ювентус

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