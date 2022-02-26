Из глубины поля мяч в чужую штрафную площадку забросили тосканцы, где мяч снова заметался в штрафной площади, но и здесь судья дал свисток, зафиксировав фол против атакующих.

"Ювентус" без особого энтузиазма доигрывает первый тайм, смирившись, что он закончится с ничейным счётом.

Первый тайм окончен! "Ювентус" ведёт со счётом 2:1 на "Карло Кастеллани".

42' Кин теперь попытался за счёт своей активности отобрать мяч на половине поля "Эмполи", но и ему удалось только правила нарушить против оппонента.

41' Сразу же снова пошли в высокий прессинг игроки "Эмполи", которые достаточно свежо выглядят к концовке первого тайма, но сейчас удалось только фол в атаке совершить.

40' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Шимон Журковски!!!

Угловой с левого фланга подали "синие", мяч увяз во вратарской площади, где в итоге самым расторопным оказался Журковски, который протолкнул мяч в в ворота.

39' Массимилиано Аллегри у кромки поля всё ещё выглядит обеспокоенным. Не очень ему нравится то, что он видит на поле.

38' Правым флангом атаковали игроки "Эмполи", откуда шла подача в штрафную площадку, но мяч головой уверенно отбил Бонуччи.

37' Вынужденная замена в составе "Ювентуса": вместо травмированного Дениса Закарии на поле вышел Мануэль Локателли.

36' Закария получил какое-то повреждение, судя по всему, мышечное. По выражению лица пострадавшего, похоже, понадобится вынужденная замена.

35' Левым флангом провели атаку тосканцы с подачей в штрафную площадку, но она получилась не такой качественной, как в у Рабио в голевой атаке "Ювентуса".

34' "Ювентус" не пытается на кураже развивать свой успех, спокойно обосновавшись на своей половине поля. Непросто будет "Эмполи" отыгрываться.

32' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мойзе Кин!!!

По левому флангу в быстрой атаке мяч протащил Рабио, который здорово вырезал подачу в район дальней штанги на голову Кину, который свой шанс не упустил.

31' Журковски с правого фланга пытался за счёт дриблинга продраться в штрафную площадку, но пройти де Лихта не удалось - защитник вынес мяч в аут.

30' Через центральную ось попытались быструю контратаку провести игроки "Эмполи", но последний пас получился слишком сильным - Пинамонти не добрался до игрового снаряда.

29' "Ювентус" принялся пасоваться поперечными передачами на своей половине поля. Это очень не нравится болельщикам на трибунах, которые подняли свист.

28' Левым флангом ответную атаку проводили тосканцы, но ди Франческо не позволили выполнить прострел в штрафную площадку, причём именно от ноги Федерико мяч ушёл за лицевую линию.

27' В контратаке "старой синьоры" из-за пределов штрафной площади по воротам палил Закария, но мяч у него полетел высоко над перекладиной.

26' Влахович зацепился за мяч в центральной круге, но два соперника налетели на серба, и заставили его потерять игровой снаряд.

25' Заброс на правый край штрафной площади гостей следовал, но он оказался безадресным, и мяч просто вышел за лицевую линию.

24' Активно сейчас в командном прессинге работают хозяева поля на чужой половине. Непросто "Ювентусу" даже центр поля переходить.

23' Подача второго кряду корнера с правого фланга была без особых проблем отбита туринцами. Подбор остался за "Эмполи", но атака вторым темпом опасной не получилась.

22' На правом фланге угловой заработали "синие". Разыгран был мяч накоротке, но после этого удалось лишь заработать ещё один угловой.

21' Аурелио Андреацолли у кромки поля выглядит достаточно спокойным и уверенным. Пока что он, похоже, доволен всем, в первую очередь, счётом на табло.

19' ОПАСНО! Кин сыграл левее на Влаховича, который вошёл в штрафную площадку и из-под защитника пробивал в дальний нижний угол - мяч полетел рядом с целью.

18' Журковски с правого края сместился немного в центр, после чего пробивал по воротам с угла штрафной площади, но мяч полетел над воротами.

17' Никакой опасности не возникло у ворот гостей после подачи стандартного положения, и игра уже перешла в глубину поля.

16' Первый угловой на левом фланге заработали футболисты "Эмполи". Тут же публика на трибунах заметно оживилась.

15' Массимилиано Аллегри уже явно чем-то недоволен, начав пытаться руководить действиями своих подопечных у кромки поля.

14' Очень компактно держат оборону на своей половине поля игроки "Эмполи", не позволяя соперникам даже на позицию для дальнего удара выйти.

12' Снова туринцы принялись подолгу катать мяч поперёк поля на своей половине, привлекая к перепасовкам Щесны.

10' "Эмполи" продолжает играть без мяча. В прессинге работают хозяева, но без особой агрессии в этом деле.

9' Закария пока что в составе "Ювентуса" выглядит наиболее активным. Пытался он сейчас на левом фланге уже обострить игру, но не вышло - мяч был упущен за боковую линию.

8' Второй угловой с левого фланга подала "старая синьора", но на этот раз особой остроты у ворот хозяев поля не возникло.

7' ОПАСНО! Обрезались в середине поля "синие", из-за чего нарвались на быстрый контрвыпад, и Закария после паса Влаховича ворвался на правый край штрафной площади, но не сумел пробить Викарио.

6' У игроков "Эмполи" мяч пока что совершенно не держится. Но двигаются хозяева поля не так уж плохо, поэтому игра выглядит достаточно равной.

5' Удалось пробить в борьбе головой с линии вратарской площади Данило, но мяч полетел над перекладиной.

4' Первый угловой в матче на левом фланге заработали гости. Большие силы "чёрно-белых" подтягиваются к чужим воротам.

3' Туринцы совсем не стремятся форсировать события на поле, просто перекатывая мяч поперёк поля на своей половине.

2' Сумбурная игра идёт на стартовых секундах встречи - "синим" хочется продемонстрировать свой максимальный настрой и готовность дать бой фавориту.