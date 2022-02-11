Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Карло Кастеллани
История личных встреч
Эмполи
Ювентус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
13 матчей
15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|9 (3)
|0.35
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.23
|Журковски Шимон
|4
|0.15
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.15
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.08
|Романьоли Симоне
|2
|0.08
|Кутроне Патрик
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Штулац Лео
|1
|0.04
|Стоянович Петар
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.04
|Манкузо Леонардо
|1
|0.04
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.27
|Мората Альваро
|5
|0.19
|Куадрадо Хуан
|4
|0.15
|Локателли Мануэль
|3
|0.12
|Кин Мойзе
|3
|0.12
|Маккенни Уэстон
|3
|0.12
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.12
|Кьеза Федерико
|2
|0.08
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.08
|Влахович Душан
|2
|0.08
|Бернардески Федерико
|1
|0.04
|Кулушевски Деян
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.04
|Закария Денис
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|7
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Исмайли Ардиан
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Кин Мойзе
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
21
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
6
30%
6
29%
76-90
Пропущено
34
14
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
8
24%
3
21%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
8
24%
1
7%
31-45
2
6%
6
43%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
5
15%
3
21%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
4
21%
5
29%
29%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
5
33%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Забито
39
38
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
5
13%
8
21%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
7
18%
2
5%
46-60
8
21%
7
18%
61-75
8
21%
11
29%
76-90
Пропущено
49
23
27 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
13
27%
3
13%
1-15
5
10%
4
17%
16-30
9
18%
3
13%
31-45
5
10%
6
26%
46-60
10
20%
1
4%
61-75
7
14%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4
Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2
Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1
Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|52 - 28
|56
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|55 - 22
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|43 - 44
|33
|12.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|13.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 41
|31
|14.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|15.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|16.
|Удинезе
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|31 - 41
|25
|17.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|26 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|26
|1
|13
|12
|22 - 47
|16
|20.
|Салернитана
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|13.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 28
|6
|20.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Ювентус
Исход игры
Эмполи
2.2% (1)
Ничья
2.2% (1)
Ювентус
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
58.7% (27)
Нет
41.3% (19)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
43.5% (20)
0:2 Ювентус
34.8% (16)
1:3 Ювентус
6.5% (3)
0:1 Ювентус
6.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!