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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Эмполи
Ювентус

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

13 матчей

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
К
5:3
К
2:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 9 (3) 0.35
Байрами Недим 6 (3) 0.23
Журковски Шимон 4 0.15
Ди Франческо Федерико 4 0.15
Бандинелли Филиппо 2 0.08
Романьоли Симоне 2 0.08
Кутроне Патрик 2 0.08
Хендерсон Лиам 1 0.04
Штулац Лео 1 0.04
Стоянович Петар 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Ла Мантия Андреа 1 0.04
Манкузо Леонардо 1 0.04
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.27
Мората Альваро 5 0.19
Куадрадо Хуан 4 0.15
Локателли Мануэль 3 0.12
Кин Мойзе 3 0.12
Маккенни Уэстон 3 0.12
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.12
Кьеза Федерико 2 0.08
Де Лихт Маттайс 2 0.08
Влахович Душан 2 0.08
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Закария Денис 1 0.04
Бентанкур Родриго 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 7 0
Стоянович Петар 6 0
Луперто Себастьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Исмайли Ардиан 4 0
Журковски Шимон 4 0
Хаас Николас 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какас Либерато 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Мората Альваро 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Бернардески Федерико 3 0
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Влахович Душан 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
21
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
6
30%
6
29%
76-90

Пропущено

34
14
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
8
24%
3
21%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
8
24%
1
7%
31-45
2
6%
6
43%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
5
15%
3
21%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
4
21%
5
29%
29%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
5
33%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Забито

39
38
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
5
13%
8
21%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
7
18%
2
5%
46-60
8
21%
7
18%
61-75
8
21%
11
29%
76-90

Пропущено

49
23
27 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
13
27%
3
13%
1-15
5
10%
4
17%
16-30
9
18%
3
13%
31-45
5
10%
6
26%
46-60
10
20%
1
4%
61-75
7
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4
Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2
Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1
Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 25 9 4 12 31 - 41 31
14. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 24 5 10 9 31 - 41 25
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
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Прогнозы на матч Эмполи - Ювентус

Исход игры
Эмполи
2.2% (1)
Ничья
2.2% (1)
Ювентус
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
58.7% (27)
Нет
41.3% (19)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
43.5% (20)
0:2 Ювентус
34.8% (16)
1:3 Ювентус
6.5% (3)
0:1 Ювентус
6.5% (3)
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