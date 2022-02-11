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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

История личных встреч

Сассуоло
Фиорентина

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (3) 0.38
Скамачча Джанлука 10 0.38
Распадори Джакомо 8 0.31
Фраттези Давиде 4 0.15
Джуричич Филип 2 0.08
Траоре Хамед 2 0.08
Капуто Франческо 1 0.04
Дефрель Грегоре 1 0.04
Лопес Максим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.68
Бираги Кристиано 4 (1) 0.16
Бонавентура Джакомо 3 0.12
Соттил Рикардо 3 0.12
Гонсалес Николас 2 0.08
Сапонара Риккардо 2 0.08
Мале Юссеф 2 0.08
Торрейра Лукас 2 0.08
Пёнтек Кшиштоф 2 0.08
Кальехон Хосе 1 0.04
Дункан Альфред 1 0.04
Кастровилли Гаэтано 1 0.04
Одриосола Альваро 1 0.04
Амрабат Софьян 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Миленкович Никола 1 0.04
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0
Кабрал Артур 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 9 0
Феррари Джанмарко 5 1
Берарди Доменико 6 0
Распадори Джакомо 6 0
Скамачча Джанлука 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Торрейра Лукас 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
4
29%
5
36%
46-60
6
43%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
8
33%
3
16%
31-45
7
29%
29%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90

Забито

26
32
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
12%
2
6%
1-15
6
23%
4
13%
16-30
6
23%
9
28%
31-45
2
8%
6
19%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
5
19%
6
19%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
5
22%
2
15%
76-90

Забито

40
46
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
3
8%
2
4%
1-15
7
18%
5
11%
16-30
8
20%
12
26%
31-45
6
15%
11
24%
46-60
10
25%
7
15%
61-75
6
15%
9
20%
76-90

Пропущено

47
32
22 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
6
13%
1
3%
1-15
4
9%
4
13%
16-30
12
26%
6
19%
31-45
10
21%
7
22%
46-60
3
6%
6
19%
61-75
12
26%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0
Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1
Фиорентина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3
Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 25 9 4 12 31 - 41 31
14. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 24 5 10 9 31 - 41 25
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Сассуоло 19% (8)
    X 40.5% (17)
    Фиорентина 40.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Фиорентина
    2.75
    3.75
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сассуоло - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Сассуоло - Фиорентина

    Исход игры
    Сассуоло
    19% (8)
    Ничья
    40.5% (17)
    Фиорентина
    40.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (15)
    1:2 Фиорентина
    31% (13)
    2:1 Сассуоло
    7.1% (3)
    1:0 Сассуоло
    7.1% (3)
    0:1 Фиорентина
    4.8% (2)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    0:2 Фиорентина
    4.8% (2)
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    Сассуоло
    Фиорентина

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