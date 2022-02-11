Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Читта-дель-Триколоре
История личных встреч
Сассуоло
Фиорентина
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|10 (3)
|0.38
|Скамачча Джанлука
|10
|0.38
|Распадори Джакомо
|8
|0.31
|Фраттези Давиде
|4
|0.15
|Джуричич Филип
|2
|0.08
|Траоре Хамед
|2
|0.08
|Капуто Франческо
|1
|0.04
|Дефрель Грегоре
|1
|0.04
|Лопес Максим
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.68
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.16
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.12
|Соттил Рикардо
|3
|0.12
|Гонсалес Николас
|2
|0.08
|Сапонара Риккардо
|2
|0.08
|Мале Юссеф
|2
|0.08
|Торрейра Лукас
|2
|0.08
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.08
|Кальехон Хосе
|1
|0.04
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.04
|Одриосола Альваро
|1
|0.04
|Амрабат Софьян
|1
|0.04
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|Миленкович Никола
|1
|0.04
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
|Кабрал Артур
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|9
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Распадори Джакомо
|6
|0
|Скамачча Джанлука
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Торрейра Лукас
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
4
29%
5
36%
46-60
6
43%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
8
33%
3
16%
31-45
7
29%
29%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90
Забито
26
32
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
12%
2
6%
1-15
6
23%
4
13%
16-30
6
23%
9
28%
31-45
2
8%
6
19%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
5
19%
6
19%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
5
22%
2
15%
76-90
Забито
40
46
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
3
8%
2
4%
1-15
7
18%
5
11%
16-30
8
20%
12
26%
31-45
6
15%
11
24%
46-60
10
25%
7
15%
61-75
6
15%
9
20%
76-90
Пропущено
47
32
22 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
6
13%
1
3%
1-15
4
9%
4
13%
16-30
12
26%
6
19%
31-45
10
21%
7
22%
46-60
3
6%
6
19%
61-75
12
26%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0
Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1
Фиорентина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3
Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|52 - 28
|56
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|55 - 22
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|43 - 44
|33
|12.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|13.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 41
|31
|14.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|15.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|16.
|Удинезе
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|31 - 41
|25
|17.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|26 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|26
|1
|13
|12
|22 - 47
|16
|20.
|Салернитана
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|13.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 28
|6
|20.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Фиорентина
Исход игры
Сассуоло
19% (8)
Ничья
40.5% (17)
Фиорентина
40.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (15)
1:2 Фиорентина
31% (13)
2:1 Сассуоло
7.1% (3)
1:0 Сассуоло
7.1% (3)
0:1 Фиорентина
4.8% (2)
2:2 Ничья
4.8% (2)
0:2 Фиорентина
4.8% (2)
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