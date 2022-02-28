Как-то слишком сильно "Аталанта" стала действовать от соперника, так хозяева поля могут и доиграться.

И как раз сейчас "Аталанта" смогла провести неплохую атаку по левому флангу, которая завершилась ударом в правый угол ворот от радиуса штрафной площади в исполнении Хатебура, мяч пролетел рядом со штангой.

Пессина с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Хатебуру, Мурру накрыл Ханса и выбил мяч на угловой.

Коопмейнерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Сампдории" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Быстро попытались игроки "Аталанты" провести атаку через правый фланг, но после подачи с углового Коопмейнерс не успел выйти из офсайда.

18' Экдаль с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Квальяреллу, Толой удачно сыграл в подкате и спас свою команду от больших проблем.

17' Хатебур выполнил слишком сильную передачу на ход партнёру по команде к правому углу штрафной площади, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.

16' Пессина разогнал атаку по центру и затем Маттео выполнил передачу к линии штрафной площади на Бога, который ничего интересного придумать не смог и потерял темп атаки.

15' Сейчас у нас немного успокоилась игра после активного начала, "Аталанта" пытается понять, что "Сампдория" готова сама предложить.

14' Старается постепенно "Сампдория" играть и в высоком прессинге, но пока у неё мало что получается.

13' Экдаль ошибся с передачей из центра поля на ход Капуто к линии штрафной площади, в итоге Муссо немного размялся при игре на выходе.

12' Пессина с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Толой зацепился за мяч и дважды пробил по воротам, обе попытки блокировали защитники "Сампдории".

11' Коопмейнерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Капуто головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

10' Дзаппакоста подключился к атаке по левому флангу, Давиде выполнил прострел в центр штрафной площади, от защитника "Сампдории" мяч ушёл на угловой.

9' Хатебур с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

8' Хатебур, Пессина и Фройлер вновь пытались что-то интересное придумать на правом фланге, но теперь игроки "Сампдории" действуют там уже куда более плотно.

7' Очень хорошее начало матча получается для "Аталанты", но расслабляться сейчас игрокам из Бергамо конечно же нельзя, впереди ещё весь матч.

6' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пашалич!!! Маньяни ошибся с передачей на правый фланг от своей штрафной площади, Фройлер перехватил мяч, далее Ремо отыгрался с Хатебуром и выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Пашалич в прыжке головой пробил по воротам и не оставил шансов Фальконе на спасение.

5' "Аталанта" перехватила инициативу в матче, теперь уже "Сампдория" играет исключительно от обороны.

4' Фройлер и Пашалич с правого фланга довели мяч до центра штрафной площади, оттуда Коопмейнерс сбросил мяч чуть назад в радиус штрафной, де Рон в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

3' Сенси с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

2' Сразу же "Сампдория" провела атаку за счёт заброса к правому углу штрафной площади, Квальрелла зацепился за мяч и пробил по воротам, Толой успел сыграть в подкате и перевести мяч на угловой.