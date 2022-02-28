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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
6' Гол
Пашалич Марио
23'

Ход матча

6'
Пашалич Марио
(Фройлер Ремо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 128
Аталанта 92.2% (118)
X 6.3% (8)
Сампдория 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Сампдория
1.48
5.50
8.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Муссо
Хуан
33
Хатебур
Ханс
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
32
Пессина
Маттео
7
Коопмейнерс
Теун
10
Бога
Жереми
88
Пашалич
Марио
33
Фальконе
Владимиро
25
Феррари
Алекс
26
Маньяни
Джанджакомо
15
Колли
Омар
13
Конти
Андреа
6
Экдаль
Альбин
2
Торсби
Мортен
29
Мурру
Никола
5
Сенси
Стефано
10
Капуто
Франческо
27
Квальярелла
Фабио
Аталанта
4-2-3-1
Сампдория
3-4-1-2

История личных встреч

Аталанта
Сампдория

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:3
СA
0:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.35
Сапата Дуван 9 (3) 0.35
Малиновский Руслан 6 0.23
Муриэль Луис 4 0.15
Иличич Йосип 3 0.12
Коопмейнерс Теун 2 0.08
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Фройлер Ремо 1 0.04
Миранчук Алексей 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 7 (1) 0.26
Капуто Франческо 6 0.22
Габбьядини Маноло 6 0.22
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.11
Йосида Майя 2 0.07
Торсби Мортен 2 0.07
Конти Андреа 1 0.04
Экдаль Альбин 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Сенси Стефано 1 0.04
Ауджелло Томмазо 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 6 0
Малиновский Руслан 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Демирал Мерих 5 0
Толой Рафаэл 4 0
Де Рон Мартен 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Ловато Маттео 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 10 0
Экдаль Альбин 8 1
Торсби Мортен 9 0
Кандрева Антонио 5 1
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Мурру Никола 4 0
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
16%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
4
21%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Забито

25
21
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
16%
5
24%
1-15
6
24%
4
19%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
6
24%
5
24%
76-90

Пропущено

13
26
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
15%
5
19%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
15%
5
19%
76-90

Забито

44
32
22 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
7
16%
7
22%
1-15
7
16%
4
13%
16-30
8
18%
5
16%
31-45
3
7%
5
16%
46-60
7
16%
3
9%
61-75
12
27%
8
25%
76-90

Пропущено

32
45
16 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
5
16%
8
18%
1-15
6
19%
7
16%
16-30
5
16%
10
22%
31-45
5
16%
6
13%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
7
22%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0
Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
2. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
3. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта 1:0 Заявка 26 13 8 5 47 - 30 47
6. Рома Заявка 27 13 5 9 45 - 34 44
7. Лацио Заявка 27 12 7 8 54 - 42 43
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория 0:1 Заявка 27 7 5 15 35 - 43 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
4. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
5. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
6. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Аталанта 1:0 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
13. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
14. Сампдория 0:1 Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта 1:0 Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
8. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
9. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория 0:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 18 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Офсайд
    23'
    Быстро попытались игроки "Аталанты" провести атаку через правый фланг, но после подачи с углового Коопмейнерс не успел выйти из офсайда. 
  • Угловой
    22'
    Коопмейнерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Сампдории" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 21'
    Пессина с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Хатебуру, Мурру накрыл Ханса и выбил мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    20'
    И как раз сейчас "Аталанта" смогла провести неплохую атаку по левому флангу, которая завершилась ударом в правый угол ворот от радиуса штрафной площади в исполнении Хатебура, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 19'
    Как-то слишком сильно "Аталанта" стала действовать от соперника, так хозяева поля могут и доиграться. 
  • 18'
    Экдаль с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Квальяреллу, Толой удачно сыграл в подкате и спас свою команду от больших проблем. 
  • 17'
    Хатебур выполнил слишком сильную передачу на ход партнёру по команде к правому углу штрафной площади, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля. 
  • 16'
    Пессина разогнал атаку по центру и затем Маттео выполнил передачу к линии штрафной площади на Бога, который ничего интересного придумать не смог и потерял темп атаки.
  • 15'
    Сейчас у нас немного успокоилась игра после активного начала, "Аталанта" пытается понять, что "Сампдория" готова сама предложить. 
  • 14'
    Старается постепенно "Сампдория" играть и в высоком прессинге, но пока у неё мало что получается. 
  • 13'
    Экдаль ошибся с передачей из центра поля на ход Капуто к линии штрафной площади, в итоге Муссо немного размялся при игре на выходе. 
  • 12'
    Пессина с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Толой зацепился за мяч и дважды пробил по воротам, обе попытки блокировали защитники "Сампдории". 
  • 11'
    Коопмейнерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Капуто головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 10'
    Дзаппакоста подключился к атаке по левому флангу, Давиде выполнил прострел в центр штрафной площади, от защитника "Сампдории" мяч ушёл на угловой. 
  • 9'
    Хатебур с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 8'
    Хатебур, Пессина и Фройлер вновь пытались что-то интересное придумать на правом фланге, но теперь игроки "Сампдории" действуют там уже куда более плотно. 
  • 7'
    Очень хорошее начало матча получается для "Аталанты", но расслабляться сейчас игрокам из Бергамо конечно же нельзя, впереди ещё весь матч.
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пашалич!!! Маньяни ошибся с передачей на правый фланг от своей штрафной площади, Фройлер перехватил мяч, далее Ремо отыгрался с Хатебуром и выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Пашалич в прыжке головой пробил по воротам и не оставил шансов Фальконе на спасение. 
  • 5'
    "Аталанта" перехватила инициативу в матче, теперь уже "Сампдория" играет исключительно от обороны. 
  • 4'
    Фройлер и Пашалич с правого фланга довели мяч до центра штрафной площади, оттуда Коопмейнерс сбросил мяч чуть назад в радиус штрафной, де Рон в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    3'
    Сенси с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 2'
    Сразу же "Сампдория" провела атаку за счёт заброса к правому углу штрафной площади, Квальрелла зацепился за мяч и пробил по воротам, Толой успел сыграть в подкате и перевести мяч на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Аталанта" уже очень давно не побеждала и сегодня от команды из Бергамо ждут только три очка. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аталанта 1:0 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Сампдория

Исход игры
Аталанта
91.8% (123)
Ничья
6% (8)
Сампдория
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.63% (68)
Меньше
42.37% (50)
Обе команды забьют
Да
61.86% (73)
Нет
38.14% (45)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
41.8% (56)
2:0 Аталанта
20.9% (28)
1:0 Аталанта
12.7% (17)
3:1 Аталанта
8.2% (11)
1:1 Ничья
3.7% (5)
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