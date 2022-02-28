Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Гевисс Стэдиум
1:0
6' ГолПашалич Марио
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
10
Бога
Жереми
15
Колли
Омар
13
Конти
Андреа
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tullio Gritti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Сампдория
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|9
|0.35
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.35
|Малиновский Руслан
|6
|0.23
|Муриэль Луис
|4
|0.15
|Иличич Йосип
|3
|0.12
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.08
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|Миранчук Алексей
|1
|0.04
|Толой Рафаэл
|1
|0.04
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|Госенс Робин
|1
|0.04
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|Пикколи Роберто
|1
|0.04
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.26
|Капуто Франческо
|6
|0.22
|Габбьядини Маноло
|6
|0.22
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.11
|Йосида Майя
|2
|0.07
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|Конти Андреа
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Сенси Стефано
|1
|0.04
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|6
|0
|Малиновский Руслан
|6
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Джимсити Берат
|5
|0
|Демирал Мерих
|5
|0
|Толой Рафаэл
|4
|0
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|2
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|10
|0
|Экдаль Альбин
|8
|1
|Торсби Мортен
|9
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
16%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
4
21%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Забито
25
21
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
16%
5
24%
1-15
6
24%
4
19%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
6
24%
5
24%
76-90
Пропущено
13
26
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
15%
5
19%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
15%
5
19%
76-90
Забито
44
32
22 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
7
16%
7
22%
1-15
7
16%
4
13%
16-30
8
18%
5
16%
31-45
3
7%
5
16%
46-60
7
16%
3
9%
61-75
12
27%
8
25%
76-90
Пропущено
32
45
16 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
5
16%
8
18%
1-15
6
19%
7
16%
16-30
5
16%
10
22%
31-45
5
16%
6
13%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
7
22%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0
Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|2.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|55 - 22
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|26
|13
|8
|5
|47 - 30
|47
|6.
|Рома
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 34
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|54 - 42
|43
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|52 - 43
|40
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 53
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|27
|7
|5
|15
|35 - 43
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 48
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|24 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|5.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|6.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|14.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 18
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Сампдория
Исход игры
Аталанта
91.8% (123)
Ничья
6% (8)
Сампдория
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.63% (68)
Меньше
42.37% (50)
Обе команды забьют
Да
61.86% (73)
Нет
38.14% (45)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
41.8% (56)
2:0 Аталанта
20.9% (28)
1:0 Аталанта
12.7% (17)
3:1 Аталанта
8.2% (11)
1:1 Ничья
3.7% (5)
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