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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Сампдория
Аталанта
  •   Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
  • Травмы и дисквалификации
  • Дисквалифицирован
Сампдория
  •   Главный тренер: Джампаоло Марко

История личных встреч

Аталанта
Сампдория

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:3
СA
0:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.36
Пашалич Марио 8 0.32
Малиновский Руслан 6 0.24
Муриэль Луис 4 0.16
Иличич Йосип 3 0.12
Коопмейнерс Теун 2 0.08
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Миранчук Алексей 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Фройлер Ремо 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 7 (1) 0.27
Капуто Франческо 6 0.23
Габбьядини Маноло 6 0.23
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.12
Йосида Майя 2 0.08
Торсби Мортен 2 0.08
Конти Андреа 1 0.04
Экдаль Альбин 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Сенси Стефано 1 0.04
Ауджелло Томмазо 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 6 0
Малиновский Руслан 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Демирал Мерих 5 0
Толой Рафаэл 4 0
Де Рон Мартен 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Ловато Маттео 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 10 0
Экдаль Альбин 8 1
Торсби Мортен 9 0
Кандрева Антонио 5 1
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Мурру Никола 4 0
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
16%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
4
21%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Забито

25
21
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
16%
5
24%
1-15
6
24%
4
19%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
6
24%
5
24%
76-90

Пропущено

13
26
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
15%
5
19%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
15%
5
19%
76-90

Забито

44
32
22 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
7
16%
7
22%
1-15
7
16%
4
13%
16-30
8
18%
5
16%
31-45
3
7%
5
16%
46-60
7
16%
3
9%
61-75
12
27%
8
25%
76-90

Пропущено

32
45
16 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
5
16%
8
18%
1-15
6
19%
7
16%
16-30
5
16%
10
22%
31-45
5
16%
6
13%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
7
22%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0
Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 25 9 4 12 31 - 41 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
20. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
16. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.

    Главный судья: Simone Sozza

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Аталанта 96.4% (53)
    X 3.6% (2)
    Сампдория 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Сампдория
    1.49
    5.50
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аталанта - Сампдория онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Сампдория

    Исход игры
    Аталанта
    96.4% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Сампдория
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (34)
    Нет
    37.04% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    54.5% (30)
    2:0 Аталанта
    23.6% (13)
    1:0 Аталанта
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    3:1 Аталанта
    3.6% (2)
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    Сампдория

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