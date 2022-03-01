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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Милан
0:0
Первый тайм: 31'
Интер Милан
0' 31'

Ход матча

26'
Калюлю Пьер
Романьоли Алессио
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 140
Милан 37.9% (53)
X 39.3% (55)
Интер Милан 22.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Интер Милан
4.05
3.60
2.45
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Милан
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Милан
Интер Милан

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 17 побед

41 матч

31.7%
17.1%
51.2%
13 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 3 1
Леау Рафаэл 2 0.67
Кесси Франк 1 0.33
Салемакерс Алексис 1 0.33
Тео Эрнандес 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Диас Браим 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 0.67
Джеко Эдин 1 0.33
Раноккия Андреа 1 0.33
Сенси Стефано 1 0.33
Дармиан Маттео 0 0
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Салемакерс Алексис 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
2
29%
1
17%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0
Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2
1/8 финала
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
2 Аталанта
3 Фиорентина
2 Ювентус
1 Сассуоло
1/2 финала
0 Милан
0 Интер Милан
0 Фиорентина
0 Ювентус
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 30'
    "Интер" откровенно затягивает время. "Милан" всё же старается действовать быстрее, но их соперник спешить явно не намерен. 
  • 29'
    Ещё одна атака "Милана" правым флангом закончилась неточной передачей Салемакерса. 
  • 27'
    "Милан" провёл атаку, которую ударом с линии штрафной завершил Леау. Этим решением остался недоволен Жиру, который левее стоял совсем один. 
  • Замена
    26'
    Вместо Романьоли вышел Калюлю.
  • Травма, повреждение
    25'
    Романьоли травму получил и покидает поле. Видимо, это случилось в борьбе с Джеко.
  • 24'
    "Милан" провёл атаку, но прострел Салемакерса справа пришёлся в руки Хандановичу. 
  • 23'
    Вот уже и острый момент у ворот "Милана". После навеса слева Джеко пытался замкнуть на дальнем углу вратарской, но Романьоли ему пробить не дал. 
  • 21'
    Тут же Бастони принял мяч за пределами штрафной и решился на удар, но получилось не слишком сильно, и Меньян оказался на месте. Кажется, что футбольный снаряд в любом случае в створ не летел. 
  • 21'
    Джеко слева вошёл в штрафую и пробил, но Томори оказался на пути мяча. 
  • 20'
    Леау здорово сейчас получил мяч слева в одиночестве, прошёл к лицевой, но его прострел был безадресным, и интеристы отбились. 
  • 18'
    Пока, скажем честно, игра не захватывает. Довольно осторожно действуют команды и не слишком быстро. С другой стороны, оно и понятно, ведь сегодня только первый матч, а будет ещё и ответный. 
  • 17'
    Стандарт ни к чему не привёл. После навеса с фланга "россонери" спокойно отбились. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Недовольны хозяева пока судейству. По их мнению, судья не заметил уже несколько фалов со стороны соперника, а сейчас спорное нарушение на фланге со стороны уже "россонери" арбитр зафиксировал. 
  • 14'
    После периода активности номинальных гостей мяч вновь себе прибрал "Милан".
  • Опасный момент
    11'
    Тут же Эрнандес прорвался по центру, сыграл в "стеночку" с Жиру и бил с линии штрафной в дальний угол, но в цель не попал. 
  • Опасный момент
    10'
    Вот уже и первый острый момент. Ханданович взял и покатил мяч крайне неудачно Перишичу на линию штрафной, который был под давлением Кручина. Мяч отскочил к Уалемакерсу, которым с линии штрафной пробил. Однако словенец успел среагировать и спасти. 
  • 7'
    Нанесён формально первый удар в матче в створ. Мяч в штрафной попал к Чалхоноглу, и он из левой зоны ткнул, но получилось несильно и точно в руки Меньяну.
  • 7'
    "Интер" теперь уже больше контролирует мяч.
  • 5'
    Это уже было интересно. Чалханоглу по центру давал умную передачу вперёд на ход Джеко в штрафную, но тот не смог зацепиться. 
  • 4'
    "Интер" провёл первую попытку атаки, но после заброса в чужую штрафную мяч оказался в руках у Меньяна. 
  • 2'
    Неспешная вообще игра в дебюте поединка. 
  • 1'
    Пока больше мячом владеют "россонери".
  • Первый тайм начался
    Поехали!
  • Первый тайм
  • 26'
    Романьоли Алессио уходит с поля. Пьер Калулу выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Милан 0:0 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Милан 0:0 Интер Милан

Исход игры
Милан
37.9% (53)
Ничья
39.3% (55)
Интер Милан
22.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
86.61% (97)
Нет
13.39% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (38)
2:1 Милан
23.6% (33)
1:2 Интер Милан
12.1% (17)
1:0 Милан
5% (7)
2:2 Ничья
5% (7)
0:1 Интер Милан
4.3% (6)
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