Романьоли травму получил и покидает поле. Видимо, это случилось в борьбе с Джеко.

"Милан" провёл атаку, которую ударом с линии штрафной завершил Леау. Этим решением остался недоволен Жиру, который левее стоял совсем один.

"Интер" откровенно затягивает время. "Милан" всё же старается действовать быстрее, но их соперник спешить явно не намерен.

24' "Милан" провёл атаку, но прострел Салемакерса справа пришёлся в руки Хандановичу.

23' Вот уже и острый момент у ворот "Милана". После навеса слева Джеко пытался замкнуть на дальнем углу вратарской, но Романьоли ему пробить не дал.

21' Тут же Бастони принял мяч за пределами штрафной и решился на удар, но получилось не слишком сильно, и Меньян оказался на месте. Кажется, что футбольный снаряд в любом случае в створ не летел.

21' Джеко слева вошёл в штрафую и пробил, но Томори оказался на пути мяча.

20' Леау здорово сейчас получил мяч слева в одиночестве, прошёл к лицевой, но его прострел был безадресным, и интеристы отбились.

18' Пока, скажем честно, игра не захватывает. Довольно осторожно действуют команды и не слишком быстро. С другой стороны, оно и понятно, ведь сегодня только первый матч, а будет ещё и ответный.

17' Стандарт ни к чему не привёл. После навеса с фланга "россонери" спокойно отбились.

16' Недовольны хозяева пока судейству. По их мнению, судья не заметил уже несколько фалов со стороны соперника, а сейчас спорное нарушение на фланге со стороны уже "россонери" арбитр зафиксировал.

14' После периода активности номинальных гостей мяч вновь себе прибрал "Милан".

11' Тут же Эрнандес прорвался по центру, сыграл в "стеночку" с Жиру и бил с линии штрафной в дальний угол, но в цель не попал.

10' Вот уже и первый острый момент. Ханданович взял и покатил мяч крайне неудачно Перишичу на линию штрафной, который был под давлением Кручина. Мяч отскочил к Уалемакерсу, которым с линии штрафной пробил. Однако словенец успел среагировать и спасти.

7' Нанесён формально первый удар в матче в створ. Мяч в штрафной попал к Чалхоноглу, и он из левой зоны ткнул, но получилось несильно и точно в руки Меньяну.

7' "Интер" теперь уже больше контролирует мяч.

5' Это уже было интересно. Чалханоглу по центру давал умную передачу вперёд на ход Джеко в штрафную, но тот не смог зацепиться.

4' "Интер" провёл первую попытку атаки, но после заброса в чужую штрафную мяч оказался в руках у Меньяна.

2' Неспешная вообще игра в дебюте поединка.

1' Пока больше мячом владеют "россонери".