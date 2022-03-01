Италия: Кубок 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
52 Владение мячом, % 48
16
Меньян
Майк
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Госенс РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
История личных встреч
Милан
Интер Милан
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 17 побед
41 матч
31.7%
17.1%
51.2%
13 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|3
|1
|Леау Рафаэл
|2
|0.67
|Кесси Франк
|1
|0.33
|Салемакерс Алексис
|1
|0.33
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Романьоли Алессио
|0
|0
|Диас Браим
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|2
|0.67
|Джеко Эдин
|1
|0.33
|Раноккия Андреа
|1
|0.33
|Сенси Стефано
|1
|0.33
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весино Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
2
29%
1
17%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0
Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Милан 0:0 Интер Милан
Исход игры
Милан
37.9% (53)
Ничья
39.3% (55)
Интер Милан
22.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
86.61% (97)
Нет
13.39% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (38)
2:1 Милан
23.6% (33)
1:2 Интер Милан
12.1% (17)
1:0 Милан
5% (7)
2:2 Ничья
5% (7)
0:1 Интер Милан
4.3% (6)
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