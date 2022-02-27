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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 36
Милан 41.7% (15)
X 41.7% (15)
Интер Милан 16.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Интер Милан
3.18
3.76
2.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милан
Интер Милан

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 17 побед

41 матч

31.7%
17.1%
51.2%
13 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 3 1.5
Леау Рафаэл 2 1
Кесси Франк 1 0.5
Салемакерс Алексис 1 0.5
Тео Эрнандес 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Диас Браим 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 1
Джеко Эдин 1 0.5
Раноккия Андреа 1 0.5
Сенси Стефано 1 0.5
Дармиан Маттео 0 0
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Салемакерс Алексис 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
2
29%
1
17%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0
Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2
1/8 финала
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
2 Аталанта
3 Фиорентина
2 Ювентус
1 Сассуоло
1/2 финала
0 Милан
0 Интер Милан
0 Фиорентина
0 Ювентус
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Милан 41.7% (15)
    X 41.7% (15)
    Интер Милан 16.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Интер Милан
    3.18
    3.76
    2.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Милан - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Интер Милан

    Исход игры
    Милан
    38.2% (13)
    Ничья
    44.1% (15)
    Интер Милан
    17.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (19)
    Меньше
    42.42% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    93.94% (31)
    Нет
    6.06% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (12)
    2:1 Милан
    32.4% (11)
    1:2 Интер Милан
    11.8% (4)
    2:2 Ничья
    8.8% (3)
    1:0 Милан
    5.9% (2)
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    Милан
    Интер Милан

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