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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Салернитана
0'
7' Желтая карточка
Дармиан Маттео
8'

Ход матча

7'
Дармиан Маттео
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 120
Интер Милан 97.5% (117)
X 2.5% (3)
Салернитана 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Салернитана
1.18
9.90
24.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
36
Дармиан
Маттео
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
55
Сепе
Луиджи
30
Маццокки
Паскуале
25
Дрэгушин
Раду
17
Фасио
Федерико
19
Раньери
Лука
20
Кастанос
Григорис
18
Кулибали
Лассана
13
Эдерсон
Хонорато
10
Верди
Симоне
99
Муссе
Ли
11
Джурич
Милан
II
Интер Милан
3-5-2
Салернитана
4-4-2

История личных встреч

Интер Милан
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.41
Джеко Эдин 10 0.37
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.22
Перишич Иван 5 (1) 0.19
Корреа Хоакин 4 0.15
Дюмфрис Дензел 3 0.11
Шкриньяр Милан 3 0.11
Барелла Николо 2 0.07
Санчес Алексис 2 0.07
Димарко Федерико 2 0.07
Гальярдини Роберто 2 0.07
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 6 (1) 0.23
Джурич Милан II 3 (1) 0.12
Верди Симоне 2 0.08
Кулибали Мамаду 2 0.08
Сими Нванкво 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Скьявоне Андреа 1 0.04
Гондо Седрик 1 0.04
Раньери Лука 1 0.04
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кечрида Вайди 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Перишич Иван 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Весино Матиас 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Дьомбер Норберт 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Джурич Милан II 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Муссе Ли 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
10
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
13%
0
0%
1-15
6
20%
1
10%
16-30
5
17%
3
30%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
9
30%
3
30%
61-75
2
7%
2
20%
76-90

Пропущено

12
27
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
4
33%
2
7%
16-30
2
17%
6
22%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
4
33%
6
22%
76-90

Забито

26
11
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
4
15%
2
18%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
23%
1
9%
46-60
1
4%
3
27%
61-75
7
27%
1
9%
76-90

Пропущено

9
28
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
2
22%
8
29%
1-15
2
22%
3
11%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
1
11%
5
18%
61-75
2
22%
4
14%
76-90

Забито

56
21
27 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 6
3 Не забивали 11
8
14%
2
10%
1-15
9
16%
3
14%
16-30
10
18%
5
24%
31-45
10
18%
2
10%
46-60
10
18%
6
29%
61-75
9
16%
3
14%
76-90

Пропущено

21
55
12 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 19
14 Не пропускали 24
3
14%
10
18%
1-15
6
29%
5
9%
16-30
3
14%
10
18%
31-45
1
5%
10
18%
46-60
2
10%
10
18%
61-75
6
29%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2
Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
2. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
3. Интер Милан 0:0 Заявка 27 16 8 3 55 - 22 56
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта Заявка 26 13 8 5 50 - 30 47
6. Рома Заявка 27 13 5 9 45 - 34 44
7. Лацио Заявка 27 12 7 8 54 - 42 43
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 35 - 46 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана 0:0 Заявка 26 3 7 16 20 - 56 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 14 9 3 2 30 - 12 30
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
4. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
5. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
6. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
13. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана 0:0 Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан 0:0 Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
8. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
9. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 13 3 2 8 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 8'
    Со штрафного навесил Верди на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Шкриньяр и головой вынес мяч на фланг.
  • 6'
    На чужой половине поля получил Верди по ногам от Дармиана. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 5'
    Убежал по флангу от соперника Дармиан и подал в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 4'
    В центре поля грамотно подставился Чалханоглу и заработал для своей команды штрафной удар.
  • 3'
    Забросил Чалханоглу в штрафную, куда врывался Джеко, но тому добраться до мяча не дали защитники.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных черно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Салернитана

Исход игры
Интер Милан
97.5% (118)
Ничья
2.5% (3)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
20.54% (23)
Нет
79.46% (89)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
50.4% (61)
3:0 Интер Милан
17.4% (21)
3:1 Интер Милан
11.6% (14)
2:1 Интер Милан
6.6% (8)
4:0 Интер Милан
3.3% (4)
1:0 Интер Милан
2.5% (3)
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