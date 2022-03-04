Первый тайм

8' Со штрафного навесил Верди на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Шкриньяр и головой вынес мяч на фланг.

6' На чужой половине поля получил Верди по ногам от Дармиана. Штрафной удар исполнять будут гости.

5' Убежал по флангу от соперника Дармиан и подал в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

4' В центре поля грамотно подставился Чалханоглу и заработал для своей команды штрафной удар.

3' Забросил Чалханоглу в штрафную, куда врывался Джеко, но тому добраться до мяча не дали защитники.

2' Хозяева будут играть в традиционных черно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.